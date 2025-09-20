ETV Bharat / state

ખેડા: કપડવંજમાં નંદની પ્લાઝા કોમ્પલેક્સમાં બે યુવાનોના શંકાસ્પદ મૃતદેહ મળી આવતાં ચકચાર

મૃતકો કપડવંજ તાલુકાના બાપુજીના મુવાડા ગામના રહેવાસી હતા અને તેમની ઓળખ દીપકકુમાર જશવંતભાઈ પરમાર અને સિદ્ધાર્થ ભવાનસિંહ પરમાર તરીકે થઈ છે.

September 20, 2025

ખેડા: ખેડા જિલ્લાના કપડવંજ શહેરમાં આવેલા નંદની પ્લાઝા કોમ્પલેક્સના બેઝમેન્ટમાં શુક્રવારે રાત્રે બે યુવાનોના મૃતદેહ શંકાસ્પદ સ્થિતિમાં મળી આવ્યા હતા, જેના કારણે પ્રદેશમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. કપડવંજ ટાઉન પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી મૃત્યુના કારણની તપાસ હાથ ધરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં પોલીસે કરંટ લાગવાથી બંનેના મોત થયા હોવાનું અનુમાન કાઢ્યું છે. પોલીસે અકસ્માત મૃત્યુનો કેસ નોંધી, બંને મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સોરણા આરોગ્ય કેન્દ્ર ખસેડ્યા હતા. મૃતકોના પરિવારજનોએ ઘટનાને શંકાસ્પદ ગણાવી, પોલીસને સંપૂર્ણ અને નિષ્પક્ષ તપાસની માગણી કરી છે.

મૃતકોની ઓળખ અને પૃષ્ઠભૂમિ

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, મૃતકો કપડવંજ તાલુકાના બાપુજીના મુવાડા ગામના રહેવાસી હતા અને તેમની ઓળખ દીપકકુમાર જશવંતભાઈ પરમાર અને સિદ્ધાર્થ ભવાનસિંહ પરમાર તરીકે થઈ છે. બંને યુવાનો ગુરૂકૃપા એન્ટરપ્રાઇઝમાં ઈન્ટરનેટ કનેક્શન સંબંધિત કામ કરતા હતા અને ઈન્ટરનેટની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવાનું કામ કરતા હતા.

પરિવારજનોની શોધખોળ

બંને યુવાનો બપોરે જમવા માટે ઘરે ન પહોંચતાં પરિવારજનોએ શોધખોળ શરૂ કરી હતી. સાંજે તેઓએ કપડવંજ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં આ અંગે જાણ કરી હતી. આ દરમિયાન નંદની પ્લાઝા કોમ્પલેક્સમાંથી બે મૃતદેહ મળ્યાની માહિતી મળતાં પરિવારજનો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા અને મૃતકોની ઓળખ કરી હતી.

પરિવાર અને ગ્રામજનોની માગણી

મૃતકોના કાકા ઉદેસિંહે જણાવ્યું કે, “બંને યુવાનો ઈન્ટરનેટ સંબંધિત કામ કરતા હતા. બપોરે જમવા ન આવતાં અમે સાંજે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા. ત્યાંથી ખબર પડી કે નંદની પ્લાઝામાં બે મૃતદેહ મળ્યા છે. જ્યાં જઈને જોયું તો અમારા ભત્રીજા હતા. તે સમયે કોમ્પલેક્સમાં લાઇટ બંધ હતી, અને મૃતદેહો શંકાસ્પદ સ્થિતિમાં મળ્યા હતા. અમે માગણી કરીએ છીએ કે આ ઘટનાની ન્યાયી અને સંપૂર્ણ તપાસ થાય.”

ગામના રહેવાસી રાકેશભાઈએ પણ જણાવ્યું, “બંને યુવાનો અમારા ગામના હતા અને ઈન્ટરનેટ કનેક્શન સંબંધિત કામ કરતા હતા. તેમના મૃતદેહ શંકાસ્પદ સ્થિતિમાં મળ્યા છે. અમે ઈચ્છીએ છીએ કે પોલીસ આ મામલે યોગ્ય અને નિષ્પક્ષ તપાસ કરે.”

પોલીસ તપાસ

કપડવંજ ટાઉન પોલીસે આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. મૃતદેહોના પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે, જે મૃત્યુના ચોક્કસ કારણો સ્પષ્ટ કરશે. હાલ આ ઘટનાએ સ્થાનિક વિસ્તારમાં ભારે ચર્ચા જગાવી છે.

