ખેડા: નડીયાદમાંથી રૂ.2.34 લાખના એમડી ડ્રગ્સ સાથે એક આરોપી ઝડપાયો

વડોદરાના અશ્વિન ઉર્ફે જલો ઠક્કરને ડ્રગ્સ તેમજ મોબાઈલ અને કાર સહિતના રૂ.7.41 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2025 at 9:27 PM IST

ખેડા: ખેડા એલસીબી દ્વારા રૂ.2.34 લાખના 23.450 ગ્રામ મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ સાથે એક ઈસમને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. નડીયાદની પીજ ચોકડી પાસેથી બાતમીને આધારે ટાટા હેરિયર કાર સાથે વડોદરાના અશ્વિન ઉર્ફે જલો ઠક્કરને ડ્રગ્સ તેમજ મોબાઈલ અને કાર સહિતના રૂ.7.41 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડ્યો હતો. સમગ્ર મામલે પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.પોલિસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં ડ્રગ્સ રાજસ્થાનથી લાવ્યો હોવાની આરોપીએ કબુલાત કરી હતી.

આરોપી અગાઉ પણ ડ્રગ્સની હેરાફેરીમાં ઝડપાયો હતો

ડ્રગ્સની હેરાફેરીના મામલામાં ઝડપાયેલો અશ્વિન ઉર્ફે જલો ઠક્કર અગાઉ પણ ડ્રગ્સની હેરાફેરી કરતા ઝડપાયો હતો.જેમાં તે 21.56 લાખના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપાયો હતો. જે મામલે આણંદ જીલ્લાના વાસદ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે તેની વિરૂદ્ધ ગુનો નોંધાયેલો છે. જે મામલામાં હાલ તે જામીન ઉપર છે.

બાતમીને આધારે વોચ ગોઠવી આરોપીને પકડી પાડયો: એસપી

આ બાબતે ખેડા એસપી વિજય પટેલે જણાવ્યું હતું કે, એલસીબીની ટીમ વાહન ચેકિંગમાં હતી. દરમિયાન તેઓને એક બાતમી મળેલી કે ટાટા હેરિયર ગાડીમાં અશ્વિન કુમાર ઉર્ફે જલો ઠક્કરે પોતાની ગાડીમાં એમડી ડ્રગ્સ મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ લઈ જઈ રહ્યો છે. જેના આધારે વોચ ગોઠવી ગાડી ઝડપી લેતા તેમાંથી 23.450 ગ્રામ 2.34 લાખ રૂપિયાનું એમડી ડ્રગ મળી આવ્યું હતું. ટાટા હેરિયર ગાડી પણ આ બાબતે કબજે કરેલી છે. આ જે ડ્રગ્સ છે એ અમદાવાદથી લઈ બરોડા તરફ જઈ રહ્યો હતો. આ ડ્રગ્સ રાજસ્થાનથી લાવ્યો હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળેલ છે. અશ્વિન 2023 માં પણ એનડીપીએસના ગુનામાં પકડાયેલો છે જેમાં એ જામીન ઉપર છે. સંપૂર્ણ વિગત ધ્યાને લઈ ટોટલ 7.41 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ રિકવર કરવામાં આવેલ છે.

