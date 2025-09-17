ખેડામાં નવરાત્રી પહેલા સર્જાયો વિવાદ: વિવાદિત બોર્ડ મુદ્દે હિન્દુ સંગઠનોએ કરી પોલીસ ફરિયાદ
માતર પોલીસે બંને સમાજના આગેવાનોને બોલાવી સમજાવટ કરી વિવાદ વધુ ઉગ્ર ન બને તે મુજબની કાર્યવાહી હાથ ધરી.
ખેડા : માતરના નાની ભાગોળ વિસ્તારમાં ગરબા રમવા કે વગાડવા નહીં એવા બોર્ડ મારવામાં આવતા નવરાત્રિ પહેલાં જ વિવાદ સર્જાયો છે. નાની ભાગોળ વિસ્તારમાં આવેલા હુસેની ચોકમાં મસ્જીદ પાસે આ બોર્ડ મારવામાં આવ્યું હતું. આ મામલે હિન્દુ સંગઠન દ્વારા ધાર્મિક લાગણી દુભાવા મામલે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી છે. ફરિયાદ નોંધી માતર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
વિવાદિત લખાણ વાળુ બોર્ડ : માતર ગામની નાની ભાગોળ વિસ્તારમાં આવેલ હુસેની ચોકમાં વિવાદિત બોર્ડ મારવામાં આવ્યું હતું. જેમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે "જાહેર સુચના નાની ભાગોળ હુસેની ચોકમાં દરગાહ, મદરસો તથા મસ્જીદની આસપાસ ગરબા રમવા કે વગાડવાની સખ્ત મનાઈ છે. લિ. મું. પંચ નાની ભાગોળ".
હિન્દુ સંગઠનોએ કરી પોલીસ ફરિયાદ : આ મામલે હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા ધાર્મિક લાગણી દુભાવા બાબતે આ બોર્ડ લગાવનારા વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવા માતર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. વિવાદ સર્જાતા વિવાદાસ્પદ બોર્ડ પર કાળો કલર લગાવી લખાણ ભૂંસી નાખવામાં આવ્યું. માતર પોલીસ દ્વારા નાની ભાગોળ પંચના બે વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ BNS કલમ 299 અને 54 હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા હાલમાં તપાસ ચાલુ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
શા માટે માર્યું આવું બોર્ડ?
હિંદુ સંગઠન આગેવાનોએ જણાવ્યું કે, આ પ્રકારના બોર્ડ ક્યાંય લગાવવા યોગ્ય નથી. આ પ્રકારના લખાણથી હિંદુ સમાજની લાગણી દુભાઈ હોવાનું જણાવી ફરિયાદ નોંધાવી હતી. મુસ્લિમ આગેવાન દ્વારા બોર્ડ 6 વર્ષ પહેલા મારવામાં આવ્યું હતું. મુસ્લિમ સમાજના લોકોના લગ્ન પ્રસંગો વખતે અહીંયા મુસ્લિમ લોકો દ્વારા ગરબા રમવામાં આવતા હતા. જેથી કબ્રસ્તાન અને દરગાહ જેવા સ્થળ હોવાથી મુસ્લિમ સ્થાનિક લોકોની ધાર્મિક લાગણી દુભાતી હતી, જેથી આ બોર્ડ મારવામાં આવ્યું હતું.
"હિન્દુ સંસ્કૃતિનું અપમાન કરતું સૂચન છે, અમારી લાગણી દુભાઈ છે" : હિન્દુ આગેવાન
આ બાબતે હિન્દુ સમાજના ધવલ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, આ બોર્ડ તાત્કાલિક દૂર થાય, સાથે સાથે જે લોકો છે તેની સામે કાર્યવાહી થાય. બોર્ડની અંદર એવું લખાણ હતું કે અહીંયા ગરબા ગાવા કે વગાડવા નહી. એટલે આ હિન્દુ સંસ્કૃતિનું અપમાન કરતુ એક સૂચન છે, જેથી અમારી લાગણી દુભાઈ છે. આવું બોર્ડ કોઈપણ વિસ્તારમાં લગાવવું યોગ્ય નથી. પોલીસે અમારી ફરિયાદ લીધી છે. આ બંધારણીય રીતે ગેર વ્યાજબી છે. સાથે સાથે ભારતીય ન્યાય સંહિતાના કાયદાઓનું પણ ઉલ્લંઘન કરે છે.
"અમારી લાગણી ન દુભાય એટલે બોર્ડ મારેલું હતું" : મુસ્લિમ આગેવાન
બોર્ડ મામલે વિવાદ સર્જાતા મુસ્લિમ આગેવાન બિસ્મિલ્લા ખાન પઠાણે જણાવ્યું કે, બોર્ડ 6 વર્ષ પહેલા મારવામાં આવ્યું હતું. હુસેની ચોક નાની ભાગોળ અને મોટી ભાગોળ મધ્યમાં આવેલું છે. બહારથી જાન આવતી હોય તો અમારો એક હોલ પણ છે. ત્યાં હિન્દુ સમાજનું કોઈ મકાન કે દુકાન આવેલ નથી. આજુબાજુ બે મોટા કબ્રસ્તાન, એક મસ્જિદ અને એક દરગાહ છે. બહારના અમારા મુસ્લિમ સમાજના લોકો જાન લઈને આવતા અને અહીં ઢોલ તાશા અને ગરબા રમતા હતા. અમારી લાગણી ના દુભાય તેથી, અમે મૌખિક કહેતા તો ઈશ્યુ ના ઉભો થાય એટલે જાહેર સૂચના માટે અમે બોર્ડ મારેલું. કબ્રસ્તાન હોવાથી કોઈએ અહીં Dj, ઢોલ કે ગરબા ન રમવા તેવું બોર્ડ લગાવેલું.
બે વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ : આ મામલે હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા ધાર્મિક લાગણી દુભાવા બાબતે આ બોર્ડ લગાવનારા વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવા માતર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરવામાં આવી હતી. વિવાદ સર્જાતા વિવાદાસ્પદ બોર્ડ પર કાળો કલર લગાવી બોર્ડ ભૂંસી નાખવામાં આવ્યું હતું. માતર પોલીસ દ્વારા નાની ભાગોળ પંચના બે વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ BNS કલમ 299 અને 54 હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસ દ્વારા હાલમાં તપાસ ચાલુ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
આ બાબતે DySP વી. આર. બાજપાઈએ જણાવ્યું કે, નાની ભાગોળ મુસ્લિમ પંચના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ વિરૂદ્ધ BNS કલમ 299 અને 54 અન્વયેની ફરિયાદ આપેલી છે. તે ફરિયાદ પોલીસ સ્ટેશને નોંધી કાયદેસરની તપાસ અને કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે. હાલ બોર્ડ પરનું વિવાદાસ્પદ લખાણ, તે સંબંધિત આગેવાનો દ્વારા મિટાવી દેવામાં આવ્યું છે.
