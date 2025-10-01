નડિયાદમાંથી ઝડપાયુ ધર્માંતરણનું કાળું ષડયંત્ર, વિદેશમાંથી મળતું હતું ફંડ
આરોપી રિસ્ટોરેશન રિવાઇવલ નામની સંસ્થા ચલાવતા, જેમાં લોકોને બોલાવી ધર્માંતરણ કરવામાં આવ્યું હોવાનો આરોપ છે.
Published : October 1, 2025 at 10:20 AM IST|
Updated : October 1, 2025 at 10:29 AM IST
ખેડા : નડિયાદ શહેરમાં એક સંસ્થા દ્વારા ધાર્મિક સેમિનારના બહાના હેઠળ લાલચ આપી ધર્મ પરિવર્તન કરાવવામાં આવતું હોવાનો મામલો બહાર આવ્યો છે. જેમાં પોલીસ દ્વારા આ સંસ્થા ચલાવનાર મુખ્ય આરોપી સ્ટીવન મેકવાન વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે વિસ્તૃત તપાસ માટે આરોપીના 6 દિવસના રિમાન્ડ મેળવી પોલીસ દ્વારા વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે.
સેમિનારના બહાને ધર્માંતરણ : ગત 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ પોલીસે બાતમીને આધારે સ્થળ પર પહોંચી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. પોલીસને સ્થળ પરથી 59 લોકો મળી આવ્યા, જેમાં 9 સગીર હતા. રિસ્ટોરેશન રિવાઇવલ નામની સંસ્થા દ્વારા સેમિનારના બહાના હેઠળ લોકોને બોલાવી ધર્માંતરણ કરવામાં આવતું હોવાનું બહાર આવ્યું હતું. જે મામલે સંસ્થા ચલાવનાર મુખ્ય આરોપી સ્ટીવન મેકવાન વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
સામાજિક સંસ્થાના નામે ચાલતો ગોરખધંધો
રાજ્યના અલગ અલગ જિલ્લાઓ તેમજ અન્ય રાજ્યોમાંથી અનુસૂચિત જાતિ અને જનજાતિના લોકોને તેમજ નેપાળમાંથી પણ લોકોને નડિયાદ લાવી લોભ લાલચ આપી ધર્માંતરણ કરવામાં આવતું હોવાની વિગતો સામે આવી હતી. વિદેશમાંથી પણ ફંડ મળ્યું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પોલીસે સ્ટીવનના બેંક એકાઉન્ટ ચેક કરતા એકાઉન્ટમાં 3 વર્ષમાં 1 કરોડ ઉપરાંતનું ફંડ આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જેને લઈ ધર્માંતરણનું સુવ્યવસ્થિત ષડયંત્ર ચાલતું હોવાનું સ્પષ્ટ થયું છે.
મુખ્ય આરોપી સ્ટિવન મેકવાને પાથરી ઝાળ : આ બાબતે SP વિજય પટેલે જણાવ્યું કે, 9 સપ્ટેમ્બરના રોજ નડિયાદ પશ્ચિમ પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગુજરાત ધર્મ સ્વતંત્ર અધિનિયમ હેઠળ એક ગુનો નોંધાયો હતો. આ કેસના કુલ બે આરોપી રિસ્ટોરેશન રિવાઈવલ ફાઉન્ડેશન ટ્રસ્ટ નામની સંસ્થા ચલાવતા હતા, તેના પ્રમુખ છે સ્ટિવન મેકવાન.
આરોપીઓ ગુજરાતના દાહોદ, તાપી, નર્મદા, ભરૂચ, આણંદ તેમજ રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, ઓરિસ્સા, હરિયાણા, પંજાબ અને દિલ્હી વગેરે સ્થળથી અનુસૂચિત જાતિ અને અનુસૂચિત જનજાતિના લોકો બોલાવતા હતા. બાદમાં કોઈપણ જાતની કાયદેસરની પ્રક્રિયા અનુસર્યા વગર લોકોને ખ્રિસ્તી ધર્મમાં ધર્મ પરિવર્તન કરાવતા હતા. તેઓને ચમત્કાર, લોભ અને લાલચ આપવામાં આવતી. તેમની અજ્ઞાનતાનો લાભ ઉઠાવી કાયદેસરની પ્રક્રિયા અનુસર્યા વગર તેમના ધર્માંતરણની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવતી.
વિદેશમાંથી મળતુ હતુ ફંડ : વધુમાં SP વિજય પટેલે જણાવ્યું કે, આરોપીના મોબાઈલ અને લેપટોપ કબજે કર્યા, જેના ફોરેન્સિક એનાલિસીસ કર્યા બાદ તેમાંથી કેટલાક વીડિયો અને ફોટો મળી આવ્યા છે. કેટલાક ડોક્યુમેન્ટ પણ મળી આવ્યા છે. આ સંસ્થાનું ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટમાં ઓડિટ થતું નથી, એટલે ચેરિટી કમિશનરને આ બાબતે જાણ કરવામાં આવી છે.
સંસ્થાને તેમજ સ્ટિવન મેકવાનને ગુજરાત અને વિદેશમાંથી પણ ફંડ મળતું હતું. એમના બેંક એકાઉન્ટની તપાસ કરતા બેંક એકાઉન્ટમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં 1,33,99,000 રૂપિયાના ટ્રાન્ઝેક્શન જોવા મળ્યા હતા. તેઓ બીજો કોઈ ધંધો ન કરતા હોઈ આ રકમ ફંડિંગની હોવાનું અમે માની રહ્યા છીએ. આ બાબતની આગળ તપાસ કરવામાં આવશે.
આ પણ વાંચો...