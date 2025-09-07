ખેડામાં ચાર નદીમાં પૂરની સ્થિતીને લઈ 83 ગામોને એલર્ટ કરાયા, કડાણા, પાનમ અને ધરોઈ ડેમમાંથી પાણી છોડાયુ
જીલ્લાના 83 ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રહેતા લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે.
ખેડા : જીલ્લામાં સતત હળવો વરસાદ વરસી રહ્યો છે, તેમજ ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે કડાણા,પાનમ અને ધરોઈ ડેમમાંથી પાણી છોડવામાં આવી રહ્યુ છે. જેને લઈ ખેડા જીલ્લામાં વહેતી મહી, શેઢી, વાત્રક અને સાબરમતી નદીમાં પાણીની આવકમાં વધારો થવાથી નદીના જળસ્તરમાં વધારો થતાં પૂરની સ્થિતીને લઈ તંત્ર સતર્ક બન્યુ છે. જીલ્લાના 83 ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રહેતા લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું છે.
કલેક્ટર દ્વારા જીલ્લાના નાગરિકોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. અધિકારી, કર્મચારીઓને પૂર્વ મંજૂરી સિવાય હેડ ક્વાર્ટર ન છોડવા કલેક્ટરે આદેશ કર્યો છે.
નીચાણવાળા વિસ્તારમાંથી લોકોને સ્થળાંતરીત કરાયા
ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને લઈને સાબરમતી નદીમાં પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. જેને કારણે વાત્રક, મેશ્વો અને સાબરમતી નદીમાં પુરની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. જેને લઈ માતર તાલુકાના પાલ્લા, બરોડા અને અસામલી ગામના લોકોનું સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યું હતુ. માતર તાલુકા વિકાસ અધિકારી, મામલતદાર અને લીંબાસી પીઆઇની ઉપસ્થિતિમાં નીચાણવાળા વિસ્તારમાં રહેતા લોકોને સ્થળાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા. તંત્ર દ્વારા ગામના સરપંચ અને તલાટીને સ્થળ પર હાજર રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
કલેક્ટર અને ડીડીઓએ નદીકાંઠાના ગામોની મુલાકાત લીધી
ખેડા જિલ્લામાં સતત વરસતા વરસાદને કારણે તથા ઉપરવાસ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ પડતાં સાબરમતી અને વાત્રક નદીમાં પાણી છોડવાની શક્યતા ઊભી થઈ છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી જિલ્લા કલેક્ટર અમિત પ્રકાશ યાદવ અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારી જયંત કિશોરે મોડી રાત્રે માતર તાલુકાના નદીકાંઠાના બરોડા અને પાલ્લા ગામની મુલાકાત લીધી હતી. સ્થળ મુલાકાત દરમ્યાન નદીકાંઠાના વિસ્તારોમાં પૂરથી અસર થવાની શક્યતા અંગે તાત્કાલિક સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. નદીકાંઠાના ગામોના નાગરિકોની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપીને જરૂરી સૂચનાઓ તથા વ્યવસ્થાઓ અંગે માર્ગદર્શન આપ્યુ હતુ.
નાગરિકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી, સાવચેત રહેવુ અત્યંત જરૂરી : કલેક્ટર
જિલ્લા કલેક્ટર અમિત પ્રકાશ યાદવે જણાવ્યું હતુ કે, નાગરિકોની સુરક્ષા સર્વોચ્ચ છે. જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા તમામ જરૂરી તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે. નદીકાંઠાના વિસ્તારોમાં સતત મોનીટરીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. નાગરિકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી, પરંતુ સાવચેત રહેવું અત્યંત જરૂરી છે.
