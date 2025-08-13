આણંદ : આગામી 29 ઓગસ્ટના રોજ અમૂલ ડેરીના નિયામકની પાંચ વર્ષની મુદત પૂરી થઈ રહી છે. જેને લઈને ચૂંટણી કરાવવા માટે અમૂલ દ્વારા નોંધાયેલા આણંદ, ખેડા અને મહિસાગર જિલ્લાની કુલ 1,258 દૂધ મંડળી પાસે મતદાર અંગેના ઠરાવ મંગાવ્યા હતા. જેમાંથી 1,236 જેટલા ઠરાવો આવ્યા હતા. અમૂલ અને જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર દ્વારા કુલ 1,195 જેટલા મતદારોની કાચી મતદાર યાદી તૈયાર કરીને જિલ્લા કલેકટરને મોકલી આપવામાં આવી હતી.
અમૂલ ડેરીની ચૂંટણી જાહેર : આ યાદી કલેકટર દ્વારા ચૂંટણી અધિકારી તરીકે નિમાયેલા પ્રાંત અધિકારીને મોકલી આપી હતી. જેમણે 30મી જુલાઈના રોજ કાચી મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ કરીને તારીખ 6 ઓગસ્ટ સુધી વાંધા અરજીઓ મંગાવી હતી. જેમાં કુલ 61 જેટલી વાંધા અરજી આવતાં તેની સુનાવણી કરીને ગઈકાલે આખરી નિકાલ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. આખરી મતદાર યાદી તૈયાર કરીને આજે પ્રસિદ્ધ પણ કરી દેવામાં આવી છે. જેમાં નવા 15 મતદારોનો ઉમેરા સાથે કુલ 1210 મતદારો નોંધાયા છે.
ક્યારે મતદાન અને મતગણતરી ?
મતદાર યાદી પ્રસિદ્ધ કર્યાના 10 કલાક બાદ મોડી રાત્રે અમૂલ ડેરીની ચૂંટણી જાહેર થઈ. જે અનુસાર 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘની ચૂંટણી યોજાશે. આ માટે 20 ઓગસ્ટથી 28 ઓગસ્ટ સુધી ઉમેદવારી પત્ર ભરાશે અને 29 ઓગસ્ટના રોજ ઉમેદવારી પત્રની ચકાસણી થશે. આ તમામ પ્રક્રિયા પૂરી થયા બાદ માન્ય ઉમેદવારની યાદી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.
ફોર્મ પરત ખેંચવાનો એક જ દિવસ આપવામાં આવ્યો છે. 30 ઓગસ્ટને શનિવારના રોજ 11 થી 3 વાગ્યા સુધી ઉમેદવાર પોતાનું ફોર્મ પરત ખેંચી શકશે. બાદમાં 10 સપ્ટેમ્બરના રોજ સવારે 9:00 વાગ્યાથી બપોરે ત્રણ વાગ્યા સુધી મતદાન યોજાશે, અને 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ મતદાન ગણતરી યોજાશે. મતદાન અને મતગણતરી બંને ખેડા જિલ્લા દૂધ ઉત્પાદક સહકારી સંઘમાં (ડેરી) ખાતે યોજાશે.
આણંદ, ખેડા અને મહિસાગર ત્રણ જિલ્લાના કુલ 12 બ્લોક
એક વ્યક્તિગત વિભાગની ચૂંટણી યોજાશે. બહાર પડેલી મતદાર યાદીમાં સૌથી વધુ 112 મતદારો કપડવંજ બ્લોકમાં નોંધાયા. જ્યારે સૌથી ઓછા મતદારો પેટલાદ બ્લોકમાં 89 નોંધાયા છે. ચૂંટણી લડવા ઇચ્છતા ઉમેદવારો દ્વારા પોતપોતાના બ્લોકના મતદારોની યાદી મેળવીને તેનો અભ્યાસ કરીને ચૂંટણી પ્રચાર કરશે. ભાજપ દ્વારા આ વખતે પક્ષના મેન્ડેડ ઉપર ચૂંટણી લડવામાં આવનાર છે. જ્યારે વિપક્ષી જૂથ સહકાર પેનલ બનાવીને ચૂંટણીમાં ઝંપલાવશે. પેટલાદ અને ઠાસરા બેઠકો મહિલા માટે અનામત રખાઈ
કયા બ્લોકમાં કેટલા મતદારો ?
આ ચૂંટણી માટે આણંદમાં 110, ખંભાતમાં 105, બોરસદમાં 93, પેટલાદમાં 89, ઠાસરામાં 107, બાલાસિનોરમાં 94, કઠલાલમાં 104, કપડવંજમાં 112, મહેમદાવાદમાં 104, માતરમાં 90, નડિયાદમાં 107 અને વીરપુરમાં 95 એમ કુલ 1210 મતદાર છે.
