ખેડા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસનો સપાટો, અધધ 13 કરોડના સાયબર ફ્રોડ મામલે પાંચ આરોપીને દબોચ્યા
આરોપીઓ દ્વારા ભારત સરકારના ઉદ્યમ પ્લેટફોર્મ ઉપર બોગસ ભાગીદારી પેઢી બનાવી બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હતું.
Published : September 15, 2025 at 3:46 PM IST
ખેડા : રૂપિયા 13 કરોડ ઉપરાંતના સાયબર ફ્રોડના મામલામાં ખેડા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ દ્વારા 5 આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. સાયબર ફ્રોડ માટે બેંક એકાઉન્ટ ભાડે આપનાર અને લેનાર વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. મામલામાં સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ દ્વારા આરોપી વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. તેમજ સંડોવાયેલા અન્ય આરોપીની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે.
અધધ 13 કરોડનો સાયબર ફ્રોડ : ખેડા સાયબર ક્રાઇમ પોલીસની યાદી મુજબ મહેમદાવાદની ખાત્રજ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયામાં બોગસ એકાઉન્ટ મળતા સમગ્ર સાયબર ફ્રોડ મામલાનો ખુલાસો થવા પામ્યો છે. જે એકાઉન્ટની તપાસ કરવામાં આવી હતી. જેમાં દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાં સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બનેલા લોકો પાસેથી ગુનાહિત કાવતરાના ભાગરૂપે છેતરપિંડી કરી આ રૂપિયા જમા કરાવાયા હતા. જે રૂ.13.56 કરોડ આગળ તેમના મળતિયા બેંક ખાતામાં ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરી મોકલ્યા હોવાની હકીકત બહાર આવી હતી.
બોગસ પેઢી બનાવી બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું : કાવતરાના ભાગરૂપે આરોપીઓ દ્વારા ભારત સરકારના ઉદ્યમ પ્લેટફોર્મ ઉપર બોગસ ભાગીદારી પેઢી બનાવી બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હતું. જે ખાતામાં સાયબર ફ્રોડના રૂપિયાની આપ લે કરવા ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગ ચાલુ કરાવી તેનું ઓનલાઈન બેંકિંગ એક્સેસ અન્ય વ્યક્તિને આપી કમિશન પેટે મોટી રકમ કેશથી મેળવતા હતા. જે મામલામાં પોલીસ દ્વારા ઓનલાઇન નાણાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે ખાતા ભાડે આપનાર અને લેનારને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.
પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ : મહેમદાવાદ તાલુકાના અકલાચાનો એક શખ્સ અને સુંઢા વણસોલના બે શખ્સ મળી ખેડા જિલ્લાના ત્રણ તેમજ સુરતના પીપલોદ અને પુણાના એક-એક એમ કુલ પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તેમજ સંડોવાયેલા અન્ય આરોપીઓની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે.
ઝડપાયેલા આરોપી :
- ગિરિશભાઈ બાલુભાઈ ચૌહાણ (ગામ-સુંઢા વણસોલ, બારૈયાવાળું ફળીયુ તા. મહેમદાવાદ, ખેડા)
- પિયુષભાઈ ભગુભાઈ પટેલ (ગામ-અકલાચા, મંદિરવાળું ફળીયુ તા. મહેમદાવાદ, ખેડા)
- નિતેષભાઈ અજીતભાઈ ચૌહાણ (ગામ-સુંઢા વણસોલ, નવાધરા ફળીયુ તા. મહેમદાવાદ, ખેડા)
- જીગ્નેશ વલ્લભભાઈ મારકણા (પટેલ) (260 વિજયનગર સોસાયટી 2 યોગીચોક, પુણાગામ, સુરત)
- ધવલ શંકરલાલ સાધુ (સુમન કાવ્ય C-402, રાહુલ રાજ મોલની પાછળ-પીપલોદ, સુરત)
