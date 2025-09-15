ETV Bharat / state

13 કરોડના સાયબર ફ્રોડ મામલે પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ, ખેડા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસને મળી મોટી સફળતા

13 કરોડ ઉપરાંતના સાયબર ફ્રોડના મામલામાં ખેડા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે 5 આરોપીની ધરપકડ કરી છે.

13 કરોડના સાયબર ફ્રોડ મામલે પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ
13 કરોડના સાયબર ફ્રોડ મામલે પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 15, 2025 at 2:19 PM IST

ખેડા: 13 કરોડ ઉપરાંતના સાયબર ફ્રોડના મામલામાં ખેડા સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે 5 આરોપીની ધરપકડ કરી છે. સાયબર ફ્રોડ માટે બેંક એકાઉન્ટ ભાડે આપનાર અને લેનાર વિરૂદ્ધ કાર્યવાહી હાથ ધરાઈ છે. મામલામાં સાયબર ક્રાઈમ પોલિસ દ્વારા આરોપીઓ વિરૂદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત આ ગુનામાં સંડોવાયેલા અન્ય આરોપીઓની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે.

જુદા જુદા રાજ્યોમાંથી રૂ.13.56 કરોડ ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર થયા

ખેડા સાયબર ક્રાઇમ પોલીસની યાદી મુજબ મહેમદાવાદની ખાત્રજ સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયામાં બોગસ એકાઉન્ટ મળી આવ્યું હતું. આ એકાઉન્ટની તપાસ કરવામાં આવી હતી જેમાં દેશના અલગ અલગ રાજ્યોમાં સાયબર ફ્રોડનો ભોગ બનેલા લોકો પાસેથી ગુનાહિત કાવતરાના ભાગરૂપે છેતરપિંડી કરી આ રૂપિયા જમા કરાવાયા હતા. જે કુલ રકમ 13,56,04,893 હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આ રકમ સાયબર ગઠીયાઓના મળતિયા દ્વારા આ બેંક ખાતામાં ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરી મોકલાવી હોવાની હકીકત બહાર આવી હતી.

બોગસ ભાગીદારી પેઢી બનાવી બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું

કાવતરાના ભાગરૂપે આરોપીઓ દ્વારા ભારત સરકારના ઉદ્યમ પ્લેટફોર્મ ઉપર બોગસ ભાગીદારી પેઢી બનાવી બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલાવ્યું હતુ. આ ખાતામાં સાયબર ફ્રોડના રૂપિયાની આપ લે કરવા ઈન્ટરનેટ બેંકિંગ ચાલુ કરાવી તેનું ઓનલાઈન બેંકિંગ એક્સેસ અન્ય વ્યક્તિઓને આપી કમિશન પેટે મોટી રકમ કેશથી મેળવતા હતા. આ મામલામાં પોલીસ દ્વારા ઓનલાઇન નાણાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે ખાતા ભાડે આપનાર અને લેનારને પણ ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે.

કોણ છે આરોપીઓ

આરોપીનું નામગામ
ગિરિશભાઇ બાલુભાઇ ચૌહાણ સુંઢા વણસોલ, મહેમદાવાદ, ખેડા
પિયુષભાઇ ભગુભાઇ પટેલઅકલાચા, મહેમદાવાદ, ખેડા
નિતેષભાઇ અજીતભાઇ ચૌહાણસુંઢા વણસોલ, મહેમદાવાદ, ખેડા
જીગ્નેશ વલ્લભભાઇ મારકણાપુણા ગામ, સુરત શહેર
ધવલ શંકરલાલ સાધુ પીપલોદ, સુરત

પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ

ઝડપાયેલા આરોપીઓમાં મહેમદાવાદ તાલુકાના અકલાચા ગામના એક, સુંઢા વણસોલ ગામના બે મળીને ખેડા જિલ્લાના ત્રણ તેમજ સુરતના પીપલોદ અને પુણાના એક-એક એમ કુલ પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત સંડોવાયેલા અન્ય આરોપીઓની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી છે.

