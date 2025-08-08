Essay Contest 2025

ગતરોજ ખેડાની નર્મદા કેનાલમાં ખાબકેલી કાર આજે મળી આવી છે. પરંતુ કાર ચાલક હજુ સુધી ન મળતા શોધખોળ યથાવત છે.

ખેડામાં કેનાલમાં કાર ખાબકવાની ઘટના
ખેડામાં કેનાલમાં કાર ખાબકવાની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 8, 2025

ખેડા : કપડવંજના સાલોડ ગામ પાસેથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાં ગઇકાલે ગુરૂવારે સાંજે ઇકો કાર ખાબકી હોવાની ઘટના બની હતી. જેમાં કપડવંજ પોલીસ તેમજ ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા સ્થાનિક તરવૈયાઓની મદદથી શોધખોળ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. 17 કલાક બાદ કેનાલમાંથી કારને શોધી બહાર કાઢવામાં આવી છે. જોકે, કારમાં ચાલક મળી આવ્યા નથી. જેને લઈ મૃતદેહની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

નર્મદા કેનાલમાં ઇકો કાર ખાબકી : ગતરોજ કપડવંજના સાલોડ ગામ પાસેથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલમાં કાર ખાબકી હતી. આ ઘટનાને પગલે કપડવંજ પોલીસ સહિત ફાયરબ્રિગેડ તેમજ 108 એમ્બ્યુલન્સનો કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા તરવૈયાઓની મદદથી કેનાલમાં શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી હતી. કલાકોની શોધખોળ બાદ પણ કોઈ સફળતા મળી શકી નહોતી.

ખેડામાં કેનાલમાં કાર ખાબકેલી કાર બહાર કાઢવામાં આવી (ETV Bharat Gujarat)

કાર બહાર કાઢવામાં આવી, ચાલક લાપતા

કેનાલમાં પાણીનો પ્રવાહ વધુ હોવાથી અને મોડી સાંજ થઈ ગઈ હોવાથી શોધખોળ બંધ રાખવામાં આવી હતી. આજે શુક્રવારે સવારથી કેનાલમાં શોધખોળની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. જેમાં કેનાલમાંથી GJ 18 BT 7619 નંબરની ઇકો કારને બહાર કાઢવામાં આવી છે. જોકે, કારના ચાલક શંકરભાઈ પુરોહિતની શોધખોળ ચાલુ છે.

સ્થાનિકોએ સાંભળી હતી બચાવની બૂમો : ગુરુવારે સાંજના સમયે કેનાલ સમાંતર આવેલા રોડ પરથી પસાર થતી વખતે કોઈ કારણોસર અચાનક કાર કેનાલમાં ખાબકી હતી. સ્થાનિકોએ જોતા ટોળા એકત્ર થઈ ગયા હતા. વિગતો મુજબ ઘટના સમયે કેટલાક લોકોએ કારને કેનાલમાં જોઈ હતી. તેમજ બચાવ માટે મદદ માંગતી બૂમો સાંભળી હતી. જે બાદ થોડી જ વારમાં કાર કેનાલમાં ગરકાવ થઈ ગઈ હતી.

"હાલ કેનાલમાં શોધખોળ ચાલી રહી છે" : PI જનકસિંહ

આ બાબતે PI જનકસિંહ દેવડાએ જણાવ્યું હતું કે, કેનાલમાંથી કાર મળી આવી છે. મૂળ રાજસ્થાનના 43 વર્ષીય કારચાલક શંકરભાઈ પુરોહિત સાલોડ સીમ વિસ્તારમાં આવેલી સિમેન્ટના બ્લોક બનાવતી કંપનીમાં સુપરવાઇઝર તરીકે ફરજ બજાવતા હતા. હાલ કેનાલમાં તરવૈયાઓની ટુકડીઓ દ્વારા તેમની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

