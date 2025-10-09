ETV Bharat / state

કપડવંજમાં ગમખ્વાર અકસ્માત : ડમ્પરની ટક્કર વાગતા JCB શ્રમિકો પર ફરી વળ્યું, બેના મોત

ખેડાના કપડવંજમાં આજે સવારે ગંભીર અકસ્માત સર્જાયો, જેમાં ડમ્પરે ટક્કર મારતા JCB બે શ્રમિકો પર ફરી વળ્યું હતું.

કપડવંજમાં ગમખ્વાર અકસ્માત
કપડવંજમાં ગમખ્વાર અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 9, 2025 at 1:56 PM IST

ખેડા : આજે વહેલી સવારે ખેડા જિલ્લાના કપડવંજ શહેરમાં ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો છે. આ બનાવમાં બે શ્રમિકોના કરૂણ મોત નિપજ્યા હતા. અકસ્માતની ઘટનાને લઈ કપડવંજ ટાઉન પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી અકસ્માત સંદર્ભે ગુનો નોંધી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

વહેલી સવારે ગમખ્વાર અકસ્માત : ત્રણ શ્રમિકો ફૂટપાથ પર સુઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન રોડ પર ઉભા કરેલા JCBને પૂરપાટ ઝડપે આવેલા ડમ્પરે પાછળથી ટક્કર મારી હતી. ડમ્પરની ટક્કરથી JCB સૂઈ રહેલા શ્રમિકો પર ફરી વળ્યું હતું. જેમાં બે શ્રમિકોના કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા હતા. જ્યારે એક શ્રમિકનો બચાવ થયો હતો. અકસ્માત સર્જી ડમ્પર ચાલક ફરાર થઈ ગયો હતો.

ડમ્પરની ટક્કર વાગતા JCB શ્રમિકો પર ફરી વળ્યું (ETV Bharat Gujarat)

બે શ્રમિકોના કરુણ મોત, બે માંડ-માંડ બચ્યા

કપડવંજ તાલુકા પંચાયત પાસે ફૂટપાથ પર ત્રણ શ્રમિકો સૂઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન વહેલી સવારે અકસ્માતની ઘટના બનવા પામી હતી. પોસ્ટમોર્ટમ માટે બંને મૃતદેહોને સોરણા પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. મૃતકોમાં એક મહિલા અને એક પુરૂષનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ફૂટપાથ પર સુઈ રહેલા અન્ય પુરૂષ શ્રમિકનો ઘટનામાં બચાવ થવા પામ્યો હતો.

અકસ્માતગ્રસ્ત JCB અને ડમ્મર
અકસ્માતગ્રસ્ત JCB અને ડમ્મર (ETV Bharat Gujarat)

બંને વાહનો છોડી ચાલક ફરાર : અકસ્માતની જાણ થતાં કપડવંજ ટાઉન પોલીસ દ્વારા ઘટનાસ્થળે પહોંચી તપાસ હાથ ધરાઈ હતી. કપડવંજ ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન ખાતે અકસ્માત મામલે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. તેમજ અકસ્માત સર્જી ફરાર થઈ જનાર ડમ્પર ચાલકને ઝડપી પાડવા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. અકસ્માત સર્જાતા જેસીબી ચાલક અને ડમ્પર ચાલક પોતાના વાહનો છોડી ફરાર થઈ ગયા હતા.

