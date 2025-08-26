જૂનાગઢ : અખંડ સૌભાગ્યની કામના માટે ભાદરવા મહિનાની શુક્લ પક્ષની ત્રીજને કેવડા ત્રીજ તરીકે સ્ત્રીઓ વ્રત કરીને ઉજવે છે. આજના દિવસે મહાદેવની સાથે શક્તિ સ્વરૂપમાં પાર્વતીના પૂજનનું પણ વિશેષ મહત્વ જોડાયેલું છે. કુમારિકાઓ દ્વારા ઉત્તમ વરની પ્રાપ્તિ માટે પણ આ વ્રત રાખવામાં આવતુ હોય છે.
ભાદરવા સુદ ત્રીજ એટલે કેવડા ત્રીજ : ભાદરવા સુદ ત્રીજને સનાતન હિંદુ ધર્મ સંસ્કૃતિમાં કેવડા ત્રીજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આજના દિવસે મહાદેવને કેવડાનો અભિષેક કરવામાં આવે છે. ધાર્મિક પરંપરા મુજબ આજના દિવસે માતા પાર્વતીએ ભગવાન મહાદેવ પર કેવડાનું પુષ્પ અર્પણ કરતા મહાદેવ પ્રસન્ન થયા હતા. ત્યારથી વર્ષમાં એક વખત મહાદેવ પર કેવડાનો અભિષેક કેવડા ત્રીજના દિવસે થતો હોય છે.
શિવપુરાણમાં કેવડા ત્રીજનો ઉલ્લેખ : શિવપુરાણની રુદ્ર સંહિતાના પાર્વતી ખંડમાં આ અંગે ઉલ્લેખ છે. માતા પાર્વતીએ ઉગ્ર તપ કર્યા બાદ મહાદેવને કેવડો અર્પણ કરીને શિવજી પર કેવડાના પુષ્પનો અભિષેક કર્યો હતો. દેવાધિદેવ મહાદેવ માતા પાર્વતી પર પ્રસન્ન થઈને તેમને વરદાન આપ્યું હતું. બીજી ધાર્મિક પરંપરા મુજબ આજના દિવસે માતા પાર્વતીના પિતા હિમાલયે શિવ અને પાર્વતીના લગ્ન માટેની મંજૂરી આપી હતી. તેને લઈને પણ કેવડા ત્રીજનો તહેવાર સનાતન હિન્દુ ધર્મ સંસ્કૃતિમાં ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે.
અખંડ સૌભાગ્યનું ફળ આપતું વ્રત : સૌભાગ્યવતી સ્ત્રીઓ સુખ અને શાંતિ માટે કેવડા ત્રીજનું વ્રત કરે છે. આજના દિવસે કેવડાના પુષ્પથી મહાદેવની પૂજા થાય છે. નકોરડા ઉપવાસ બાદ મનોવાચ્છિત ફળ મહાદેવ આપતા હોય, તેવી પણ ધાર્મિક શ્રદ્ધા કેવડા ત્રીજના તહેવાર સાથે જોડાયેલી છે. વ્રતરાજ ધર્મગ્રંથમાં કેવડા ત્રીજનો ઉલ્લેખ હરિતાલિકા વ્રત તરીકે પણ કરવામાં આવે છે. જેનો મતલબ સખીઓ દ્વારા હરણ કરવામાં આવ્યું છે તેવું માનવામાં આવે છે.
કેવડા ત્રીજનું વ્રત અને વિધિ : કેવડા ત્રીજનું વ્રત ભાદરવા સુદ ત્રીજના દિવસે કરવામાં આવે છે. વ્રત કરનારે નિત્ય કર્મમાંથી પરવારી ભગવાન શિવ શંકરની કેવડાથી પૂજા કરવી યોગ્ય માનવામાં આવી છે. આ દિવસે નકોરડો ઉપવાસ કરવો અને આખો દિવસ કેવડાનું પુષ્પ સુંઘીને ત્રીજની ઉજવણી થતી હોય છે. વિધિ વિધાન સાથે કરવામાં આવેલા વ્રતથી ભગવાન શંકર પ્રસન્ન થાય છે અને કેવડા ત્રીજનું વ્રત રાખનાર પ્રત્યેકને મનવાંછિત ફળ પણ આપતા હોય છે.
કેવડા ત્રીજ સાથે જોડાયેલી ધાર્મિક કથા : કેવડા ત્રીજના વ્રત સાથે શિવ અને પાર્વતીની ધાર્મિક કથા જોડાયેલી છે. દેવઋષિ નારદે માતા પાર્વતીના પિતા હિમાલય પાસે શિવજીની પ્રશંસા કરી, પરંતુ પાર્વતીના લગ્ન માટે વિષ્ણુની પસંદગી કરવામાં આવે તેવી વાત કરી હતી. જેને લઈને માતા પાર્વતી ખૂબ દુઃખી થયા અને જંગલમાં જઈને માટીમાંથી મહાદેવનું શિવલિંગ બનાવી તેની પૂજા કરવાની શરૂઆત કરી.
માતા પાર્વતી દ્વારા જંગલમાંથી મળતા પર્ણનો અભિષેક શિવલિંગ પર સતત અભિષેક કરવામાં આવતો હતો, જેમાં કેવડો અને કેવડાનું ફૂલ પણ સામેલ હતા. ત્યારબાદ મહાદેવ માતા પાર્વતી પર પ્રસન્ન થયા અને વરદાન માંગવા માટે આજ્ઞા કરી. વરદાનમાં માતા પાર્વતીએ મહાદેવ પતિ સ્વરૂપે મળે તેવું વરદાન માગ્યું હતું.
