બંગાળના કાવડયાત્રી પહોંચ્યા જૂનાગઢ, સોમનાથ મહાદેવને કરશે જળાભિષેક

બંગાળના કાવડયાત્રી પહોંચ્યા જૂનાગઢ ( ETV Bharat Gujarat )

Published : July 16, 2025

જૂનાગઢ : જીવ અને શિવના મિલન સમાન પવિત્ર શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન શિવ પ્રત્યે પોતાની આસ્થા અને સંકલ્પ માટે દેશભરના કાવડ યાત્રીઓ પવિત્ર જળ સાથે પદયાત્રા કરીને પોતાના સંકલ્પ સ્થિત શિવાલય પર પહોંચતા હોય છે. કાવડ યાત્રા પર નીકળ્યા બંગાળના ચાર યુવાન બંગાળના ચાર યુવાનો પોતાના સંકલ્પ માટે કાવડ યાત્રા પર નીકળ્યા છે. જૂનાગઢના પવિત્ર દામોદર કુંડનું જળ કાવડમાં એકત્ર કરીને સોમનાથ મહાદેવ પર તેમનો જળાભિષેક કરીને તેમની કાવડ યાત્રાના પ્રથમ ચરણને વિરામ આપશે. અહીંથી તેઓ અન્ય જ્યોતિર્લિંગ નાગેશ્વર તરફ પણ આ જ રીતે પવિત્ર જળ દ્વારા જળાભિષેક કરીને યાત્રાને આગળ ધપાવશે. બંગાળના કાવડયાત્રી પહોંચ્યા જૂનાગઢ (ETV Bharat Gujarat) પવિત્ર શ્રાવણ માસ અને કાવડ યાત્રા : પવિત્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન શિવ પ્રત્યે પોતાની આસ્થા પ્રગટ કરવા માટે પ્રત્યેક જીવ કંઈક કરતા હોય છે. શ્રાવણ મહિનામાં કાવડ યાત્રાને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. આવી જ એક કાવડ યાત્રા જૂનાગઢથી પવિત્ર દામોદર કુંડના જળ સાથે સોમનાથ મહાદેવ તરફ પ્રયાણ કરી છે. મૂળ બંગાળના ચાર યુવાનો જૂનાગઢ આવીને ગિરનારની પ્રદક્ષિણા બાદ પવિત્ર દામોદર કુંડનું જળ કાવડમાં એકત્ર કરીને સોમનાથ મહાદેવ પ્રત્યે પોતાની આસ્થા પ્રગટ કરવા માટે પગપાળા નીકળ્યા છે. બંગાળના કાવડયાત્રી પહોંચ્યા જુનાગઢ (ETV Bharat Gujarat)

