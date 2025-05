ETV Bharat / state

કંસારા પરિવારની કળશ કારીગરી: ગણદેવીમાં બનતા કળશ અને ધ્વજદંડની દેશ દુનિયામાં બોલબાલા - KANSARA FAMILY OF GANDEVI

કંસારા પરિવારની કળશ યાત્રા ( Etv Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 18, 2025 at 4:45 PM IST | Updated : May 18, 2025 at 5:04 PM IST 3 Min Read

નવસારી: હિન્દુ ધર્મની પ્રતિષ્ઠાની વિજય પતાકા તેના મંદિરો છે અને મંદિરોની પ્રતિષ્ઠા એના શિખર ઉપર સ્થાપિત થતા કળશ અને ધ્વજદંડ છે. આ કળશ અને ધ્વજદંડ શાસ્ત્રોક્ત નિયમો અનુસાર બનવા ખૂબ જ જરૂરી હોય છે. ત્યારે નવસારીના ગણદેવીનો કંસારા પરિવાર ત્રણ પેઢીઓથી હાથથી કળશ અને ધ્વજદંડ બનાવી દેશ દુનિયામાં પ્રસિદ્ધ થયા છે. આવો જાણીએ એમની કળશ યાત્રાને. નવસારીના ગણદેવી એસટી ડેપો નજીક છેલ્લા 100 વર્ષોથી કંસારાનું કામ કરતા મનીષ કંસારાનો પરિવાર પહેલા તાંબા, પિત્તળના વાસણો સાથે મંદિરના શિખર ઉપર મૂકાતા કળશ, ધ્વજદંડ પણ બનાવતા હતા. સમય જતા કંસારા પરિવારે વાસણો બનાવવાનું બંધ કર્યુ અને મંદિરના કળશ, ધ્વજદંડ, ઘંટ, નાગ, ડમરૂ, ત્રિશૂળ બનાવવા ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. ખાસ કરીને કળશ અને ધ્વજદંડ બનાવવામાં મહારથ હાંસલ કરી, જેમાં શરૂઆતમાં બ્રાહ્મણોને સાથે રાખી કળશ બનાવવા શું ધ્યાન રાખવું, ત્રિજ્યા, અંદરની કુંભ જેવી ગોળાઈ વગેરે શાસ્ત્રોક્ત નિયમો જાણીને તૈયાર કરવાના શરૂ કર્યા. આજે ગણદેવીમાં બનતા કળશ અને ધ્વજદંડની દેશ દુનિયામાં બોલબાલા (Etv Bharat Gujarat) યોગ્ય રિસર્ચ સાથે કારીગરો પણ તૈયાર: હિન્દુ શાસ્ત્ર અનુસાર મંદિરના ગર્ભગૃહ સહિત અન્ય ભાગો ઉપર મૂકાતા કળશ, જે ભગવાન શ્રીહરિ વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીના પ્રતિક છે, એ જ્યાં સુધી કુંભ સાથેનો ન હોય, તો મંદિર શિખર ઉપર ચઢાવી શકાય નહીં, જેથી કળશ બનાવવા યોગ્ય રિસર્ચ સાથે કારીગરો પણ તૈયાર કર્યા. જેના કારણે આજે મનીષ કંસારાને ત્યાં તૈયાર થતા પંચધાતુના કળશ અને ધ્વજદંડ આજે ગુજરાત સહિત ભારત તેમજ વિદેશોમાં અમેરિકા, કેનેડા અને ન્યૂઝીલેન્ડના મંદિરો સુધી પહોંચ્યા છે. કંસારા પરિવારની કળશ કારીગરી (Etv Bharat Gujarat)

