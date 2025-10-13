25 વર્ષથી વંચિતોને જ્ઞાન પીરસતી કમલભાઈની 'ફૂટપાથ સ્કૂલ', એક કિસ્સો જેણે શરૂ કર્યો સેવાયજ્ઞ
માત્ર સાત ધોરણ ભણેલા 79 વર્ષના કમલભાઈ પરમાર છેલ્લા 25 વર્ષથી મફતમાં શિક્ષણ આપે છે, તે પણ ફૂટપાથ પર...
Published : October 13, 2025 at 10:00 AM IST
અમદાવાદ : છેલ્લા 25 વર્ષથી અમદાવાદના આંબાવાડી વિસ્તારમાં જરૂરિયાતમંદ અને વંચિત બાળકોને ફૂટપાથ પર શિક્ષણ આપવાનું કામ કમલભાઈ પરમાર કરે છે. જે ફક્ત સાત ધોરણ સુધી જ ભણેલા છે. એવું તો શું કારણ છે કે તેમણે ફૂટપાથ પર ટ્યુશન ક્લાસની શરૂઆત કરી? અને 79 વર્ષની ઉંમરમાં પણ તેઓ 365 દિવસ શિક્ષણ આપવાનું કામ કરે છે.
વંચિતોના 'નાયક' કમલભાઈ પરમાર
માત્ર સાત ધોરણ સુધી ભણેલા કમલ પરમાર છેલ્લા 35 વર્ષથી વેલ્ડીંગ કામ કરે છે. તેની સાથે તે છેલ્લા 25 વર્ષથી દરરોજ સાંજે 07:00 કલાકે એકથી સાત ધોરણના બાળકોને ભણાવવાનું કામ કરે છે. આ તમામ બાળકો શિક્ષણથી વંચિત છે, જેઓને નિશુલ્ક શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. આ બાળકોને આંબાવાડી વિસ્તારમાં ફૂટપાથ શાળામાં અભ્યાસ કરાવવામાં આવે છે.
એક કિસ્સાથી શરૂ થયો સેવાયજ્ઞ
આ અંગે કમલભાઈ પરમારે ETV Bharat સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું કે, એકવાર હું જ્યારે કારખાનામાં કામ કરતો હતો ત્યારે વિદ્યાર્થીઓનું એક ટોળું પરીક્ષા આપીને પેપરની ચર્ચામાં વ્યસ્ત હતા. તેમણે મને પેપર બતાવ્યું અને મેં તેમને આ પેપરના કેટલાક સવાલ પૂછ્યા. પણ આ બાળકો જવાબ ન આપી શક્યા. ત્યારબાદ મેં આવી રીતે 300 થી 400 બાળકના ઇન્ટરવ્યૂ લીધા અને તેમને પ્રશ્ન કર્યા. માંડ બે-પાંચ બાળકોને જ વાંચતા-લખતા આવડતું હતું, ત્યારે મને મોટો ઝટકો લાગ્યો.
કમલભાઈની 'ફૂટપાથ સ્કૂલ'
આ છોકરાઓના અનુભવ પછી મેં નિર્ણય લીધો કે તેમને વાંચતા-લખતા શીખવાડીશું. મેં પહેલા મારા ઘરથી આ ટ્યુશન ક્લાસની શરૂઆત કરી હતી. મારા ઘરે પાંચથી છ વિદ્યાર્થીઓ ભણવા આવતા હતા, અને હાલમાં 70 બાળકો આ ફૂટપાથ ટ્યુશનનો લાભ લઈ રહ્યા છે. પહેલા 150 બાળકો આવતા હતા, પરંતુ જગ્યાના અભાવે અહીંયા 70 બાળકોને ભણાવવામાં આવે છે.
કમલભાઈ પરમાર માત્ર સાત ચોપડી ભણેલા છે, પણ એક શિક્ષક તરીકે ગરીબ પરિવારના બાળકોમાં ખૂબ જ લોકપ્રિય છે. સ્કૂલના ટીચર પાસે ટ્યૂશન કરવા કરતા ફૂટપાથ પર ચાલતી ટ્યૂશનમાં ભણવા માટે લોકોને વધારે રુચિ રહે છે.
ભણતર સાથે ભોજનની વ્યવસ્થા : 79 વર્ષના કમલભાઈએ જણાવ્યું કે, મારા ટ્યૂશન ક્લાસના કારણે ઘણો બદલાવ આવ્યો છે. પહેલી બેંચમાં બાળકો મારી પાસે ભણતા હતા તેમાંથી પાંચથી છ દીકરીઓ બેંકમાં નોકરી કરે છે. અન્ય બાળકો પણ અલગ-અલગ નોકરી કરી રહ્યા છે. મારા બાળકો ભણીને સારી પોસ્ટ પર પહોંચે, ત્યારે મને બહુ જ ખુશી થાય છે.
બાળકોને ભણતરની સાથે ભોજન પણ આપવામાં આવે છે. બાળકોને મફત શિક્ષણ અને મફત ભોજન આપવાનું કામ કમલભાઈ કરી રહ્યા છે. તેમજ જણાવ્યું કે, મારા કાર્ય વિશે ધીરે ધીરે લોકોને ખબર પડી, ત્યાર પછી લોકો આવીને બાળકો માટે સારું ભોજન આપી જાય છે.
"જેને કામ કરવું હોય એને ઉંમર નડતી નથી. હું ભલે માત્ર સાત ધોરણ જ ભણ્યો છું, પરંતુ આ બાળકોને IAS, IPS અને ટીચર બનાવવા માગું છું. પોતાની માટે તો બધા જ કરતા હોય, બીજા માટે જીવે એ જ માણસ ગણાય." -- કમલભાઈ પરમાર
પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ બન્યા શિક્ષણ : આ શાળામાં બાળકોને ભણાવવા માટે શિક્ષકો પણ રાખવામાં આવ્યા છે. વધુમાં અગાઉ જે વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થિનીઓ અહીં ભણતા હતા, તેઓ જ આજે અહીં શિક્ષણની સેવા આપી રહ્યા છે, તે પણ તદ્દન નિઃશુલ્ક.
આ અંગે નિશા ચાવડાએ જણાવ્યું કે, હું ત્રીજા ધોરણથી અહીંયા ભણવા માટે આવતી અને દસમા ધોરણ સુધી મેં અહીં અભ્યાસ કર્યો છે. ત્યારબાદ મેં અહીંયા આવનાર બાળકોને ભણાવવાની શરૂઆત કરી હતી, હાલમાં હું ગણિત ભણાવું છું. હાલમાં હું કોલેજમાં અભ્યાસ કરું છું. મારી ઈચ્છા છે કે મને જે લાભ મળ્યો, તે જ લાભ આ બાળકોને મળે. કમલ દાદાએ જે પહેલ શરુ કરી છે, તે માટે અમે તેમનો આભાર માનીએ છીએ.
દસમા ધોરણમાં ભણતી નયના સાંઢપાએ જણાવ્યું કે, હું આ ટ્યૂશન ક્લાસમાં ભણતી અને હવે આ બાળકોને ભણાવવા માટે આવું છું. અહીં રોજ સાંજે 7:00 કલાકે અમે ભણાવવાનું ચાલુ કરીએ છીએ અને તમામ બાળકોને મફતમાં શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. હું પણ કમલ સરની સાથે બાળકોને થોડું થોડું ભણાવવું છું. બાળકોને ભણતર સાથે અહીંયા ભોજનની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવે છે.
