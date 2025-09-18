ETV Bharat / state

કાકરાપાર નહેર સમારકામ: ખેડૂતોના વિરોધ સામે 'ધ પુરુષોત્તમ ફાર્મર સોસાયટી'નું સમર્થન

સુરત સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા કાકરાપાર જમણાકાંઠા વિભાગની નહેરોને 90 દિવસ માટે બંધ રાખવાના નિર્ણય સામે કેટલાક ખેડૂતો વિરોધ કરી રહ્યા છે.

કાકરાપાર નહેર સમારકામ: ખેડૂતોના વિરોધ સામે 'ધ પુરુષોત્તમ ફાર્મર સોસાયટી'નું સમર્થન
કાકરાપાર નહેર સમારકામ: ખેડૂતોના વિરોધ સામે 'ધ પુરુષોત્તમ ફાર્મર સોસાયટી'નું સમર્થન (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 18, 2025 at 9:45 PM IST

સુરત: સુરત સિંચાઈ વિભાગ દ્વારા કાકરાપાર જમણાકાંઠા વિભાગની નહેરોને 90 દિવસ માટે બંધ રાખવાના નિર્ણય સામે કેટલાક ખેડૂતો વિરોધ કરી રહ્યા છે. જોકે, 'ધ પુરુષોત્તમ ફાર્મર કો-ઓપરેટિવ કોટન જીનિંગ એન્ડ પ્રોસેસિંગ સોસાયટી'એ આ નિર્ણયને યોગ્ય ગણાવી સમર્થન આપ્યું છે.

જૂના સ્ટ્રક્ચર ગમે ત્યારે તૂટી શકે: મનહર પટેલ

મંડળીના પ્રમુખ મનહર પટેલે જણાવ્યું કે, કાકરાપાર જમણાકાંઠા મુખ્ય નહેરના સ્ટ્રક્ચર 65 વર્ષ જૂના થઈ ગયા છે અને તે ગમે ત્યારે તૂટી પડવાની શક્યતા છે. આવું થાય તો સરકાર અને ખેડૂતો બંને માટે મોટી મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, ખેડૂતોના હિતમાં સરકારે આ સમારકામ માટે સુરત જિલ્લાને ₹250 કરોડ અને અંકલેશ્વર વિભાગ માટે ₹50 કરોડ ફાળવ્યા છે.

કાકરાપાર નહેર સમારકામ: ખેડૂતોના વિરોધ સામે 'ધ પુરુષોત્તમ ફાર્મર સોસાયટી'નું સમર્થન (Etv Bharat Gujarat)

બની બેઠેલા આગેવાનો ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરે છે

મનહર પટેલે આરોપ લગાવ્યો કે, ખેડૂત સમાજના કેટલાક બની બેઠેલા આગેવાનો ખેડૂતોને ગેરમાર્ગે દોરી રહ્યા છે અને માત્ર સરકારની યોજનાઓનો વિરોધ કરવા આયોજન કરી રહ્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, દક્ષિણ ગુજરાત અને ઓલપાડની પિયત મંડળીઓએ પણ આ નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું છે. સમારકામ બાદ છેવાડાના ખેડૂતોને પણ પૂરતું પાણી મળશે અને પાકને કોઈ નુકસાન થશે નહીં.

90 દિવસમાં સમારકામ પૂર્ણ થશે

સામાન્ય રીતે આવા મોટા સમારકામ માટે 180 દિવસ નહેર બંધ રાખવી પડે છે, પરંતુ સિંચાઈ વિભાગે આ કામ 90 દિવસમાં પૂર્ણ કરવાની ખાતરી આપી છે. 5 ડિસેમ્બરના રોજ મંત્રી મુકેશ પટેલની હાજરીમાં મળેલી બેઠકમાં તમામ ખેડૂત આગેવાનો અને મંડળીઓએ આ નિર્ણયને સમર્થન આપ્યું હતું. આ સમારકામથી લાંબા ગાળે ખેડૂતોને પૂરતું અને નિયમિત પાણી મળશે, જે ખેતી માટે અત્યંત લાભદાયી રહેશે.

