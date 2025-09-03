ETV Bharat / state

તાજેતરમાં જ કડી શહેરમાં ધોળા દિવસે એક વ્યક્તિ પર જીવલેણ હુમલો થયાની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી, જેના ચાર આરોપીને પોલીસે દબોચ્યા છે.

મહેસાણા : તાજેતરમાં જ કડી શહેરમાં ધોળા દિવસે ચાર યુવકોએ તલવારો અને છરી જેવા ઘાતક હથિયારો વડે એક વ્યક્તિ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો. જાહેરમાં થયેલા આ હુમલાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. આ ઘટનાએ પોલીસ માટે પણ એક પડકાર ઊભો કર્યો હતો, પરંતુ તે લાંબો સમય ટક્યો નહીં.

કડી પોલીસે આ ઘટનાને ગંભીરતાથી લીધી અને તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી. ગણતરીના કલાકોમાં જ પોલીસે હુમલો કરનાર તમામ ચાર આરોપીને ઝડપી પાડ્યા. આરોપીની ઓળખ પણ જાહેર કરવામાં આવી: સોલંકી શ્રવણ સિંહ, વિશાલ નરેશભાઈ રાવળ, ઝાલા વિપુલસિંહ અને ચેતનજી ઠાકોર. આ આરોપીઓ અલગ-અલગ જગ્યાના રહેવાસી હતા, અને ગુનાને અંજામ આપવા માટે ભેગા થયા હતા.

ચારેય આરોપી ઝડપાયા : પોલીસે માત્ર આરોપીને પકડીને સંતોષ ન માન્યો. કડી પોલીસે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ કરનાર માટે એક સખત સંદેશ આપવાનું નક્કી કર્યું. તેમણે કાયદાનું પાલન કરવાનું અને ગુનાનું પરિણામ શું ભોગવવું પડે, તે જાહેરમાં બતાવવાનો નિર્ણય લીધો. પોલીસે આ ચારેય આરોપીને એ જ જગ્યાએ લઈ જવાનો નિર્ણય કર્યો, જ્યાં તેમણે હુમલો કર્યો હતો.

કડી શહેરના લોકો માટે આ એક અસામાન્ય દૃશ્ય હતું. પોલીસ જાહેરમાં તેમને ઘટનાસ્થળે લઈ આવી હતી. પોલીસની જીપમાંથી ઉતરતા જ, આરોપીના માથા શરમથી ઝૂકી ગયાં હતાં. જે જગ્યાએ તેમણે હથિયારો લહેરાવીને હુમલો કર્યો હતો, તે જ જગ્યાએ તેઓ પોલીસની સામે કાયદાનો પાઠ ભણી રહ્યા હતા. આ દૃશ્ય જોતા લોકોમાં ભયને બદલે કાયદા પ્રત્યે આદર અને પોલીસની કામગીરી પ્રત્યે વિશ્વાસ વધ્યો.

"કોઈ પણ ગુનેગાર કાયદાથી ઉપર નથી" - કડી પોલીસ

પોલીસ અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું કે, "કોઈ પણ ગુનેગાર કાયદાથી ઉપર નથી. કડીમાં ગુનાખોરી કરનારાઓને કોઈ પણ સંજોગોમાં છોડવામાં આવશે નહીં." પોલીસની આ કામગીરીને કડી શહેરના લોકોએ મુક્ત મને બિરદાવી. સોશિયલ મીડિયા પર પણ લોકોએ કડી પોલીસની પ્રશંસા કરી અને લખ્યું કે આવી કડક કાર્યવાહી જ ગુનેગારોને ભવિષ્યમાં ગુનો કરતા અટકાવી શકે છે.

કડી પોલીસની કાબિલેદાદ કામગીરી

આ ઘટનાએ કડીમાં શાંતિ અને સુરક્ષાનું વાતાવરણ પુનઃસ્થાપિત કર્યું. પોલીસની સક્રિયતા અને કડક કાર્યવાહીને કારણે ગુનેગારોને સ્પષ્ટ સંદેશ મળ્યો કે કાયદાનો પાઠ શીખવવા માટે પોલીસ હંમેશા તત્પર છે. આ એક નાનકડી ઘટના હતી, પરંતુ તેણે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પોલીસ કેટલી કટિબદ્ધ છે, તેનો પુરાવો આપ્યો. કડી પોલીસની આ કામગીરી અન્ય શહેરો માટે પણ એક ઉદાહરણ બની રહી.

