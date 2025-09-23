સરકારે ઘટાડેલા GSTના દરોથી કાપડ બજારને કોઈ ખાસ લાભ નહીં, જૂનાગઢ વેપારીઓનો વસવસો
GSTના દરોમાં ફેરફાર સાથેે પણ કાપડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, નાના વેપારીઓ અને ખરીદારોને કોઈ મોટી રાહત આપી નથી રહ્યા, આવો વસવસો વ્યક્ત કરી રહ્યાં છે જુનાગઢના વેપારીઓ.
Published : September 23, 2025 at 3:35 PM IST|
Updated : September 23, 2025 at 4:14 PM IST
જુનાગઢ: ગઈકાલ 22 સપ્ટેમ્બરથી કેન્દ્ર સરકારે GSTના દરોમાં કરેલા ઘટાડા બાદ નવા દરો અમલી બની રહ્યા છે, જીવન જરૂરી કેટલીક ચીજોના બજાર ભાવોમાં GSTના નવા દરોને લઈને થોડો ઘણો ફેરફાર જોવા મળી રહ્યો છે.
પરંતુ કાપડ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓ અને મહિલા ગ્રાહકો GSTના ફેરફાર સાથેના દરો પણ કાપડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને નાના વેપારીની સાથે ખરીદારોને કોઈ મોટી રાહત આપી નથી રહ્યા, આવો વસવસો વ્યક્ત કરીને સરકાર 10,000 સુધીની કાપડની ખરીદીની મર્યાદામાં 5 ટકા GST લગાવે તેવી માંગ કરી રહ્યા છે.
GSTના નવા દરો બાદ પણ કાપડ બજારમાં હજુ અનિશ્ચિતતા
કેન્દ્ર સરકારે 10 વર્ષ બાદ GSTના દરોમાં ફેરફાર કર્યો, ફેરફાર સાથે નવા દરો 22મી સપ્ટેમ્બર અને સોમવારથી અમલી બન્યા છે. જીવન જરૂરી કેટલીક ચીજ વસ્તુઓના બજાર ભાવોમાં GSTના નવા દરોને કારણે ચોક્કસ પણે થોડે ઘણી અંશે ફેરફાર થયો છે. દવા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઈટમ અને વાહન સહિત અન્ય કેટલીક ચીજોમાં GSTના નવા દરથી બજાર ભાવોમાં ઘટાડો નોંધાયો છે, પરંતુ કાપડ બજાર GSTના નવા દરોથી વધુ એક વખત મૂંઝવણમાં મુકાયેલી જોવા મળે છે. 2500 રૂપિયા અને ત્યારબાદની ખરીદી પર GSTના દરો 18% કરવામાં આવ્યા છે, જેને લઈને નાના વેપારી અને કાપડ બજારની સાથે મહિલા ગ્રાહકો GSTના નવા દરોને લઈને મુંજવણમાં જોવા મળી રહ્યાં છે.
કાપડ બજારમાંથી સરકારે એકઠા કર્યા 600 કરોડ
કેન્દ્ર સરકારે નવા GSTના દરો લાગુ કર્યા છે, તેનાથી કાપડ બજાર પર કોઈ પણ પ્રકારની હકારાત્મક અથવા તો મોટી કહી શકાય તેવી અસર જોવા મળતી નથી. સુરતના કાપડ બજારની વાત કરીએ તો 30,000 કરોડ રૂપિયાનું ટર્નઓવર સુરતમાં નોંધાયું છે. જેમાંથી સરકારે 1800 કરોડની કમાણી કરીને માત્ર 1200 કરોડ રૂપિયાની રાહત આપીને 600 કરોડનો નફો સીધે સીધો રળી લીધો છે. 2500 રૂપિયા કરતા વધારેની ખરીદી પર 18% GSTના દરો લાગુ કરવામાં આવ્યા છે. જેના કારણે કાપડ બજારમાં જીએસટીના નવા દરોથી હકારાત્મક અસર જોવા મળવી જોઈએ તેની સામે નકારાત્મક અસરો જોવા મળી રહી છે.
જૂનાગઢ વેપારીઓનો વસવસો
જુનાગઢના વેપારીઓ સરકાર આ સ્થિતિમાં GSTના આ દરોને 10,000ની ખરીદીની મર્યાદામાં ફિક્સ કરીને કાપડ ઉદ્યોગને રાહત આપે તેવી માંગ કરી રહ્યાં છે, બાકી સરકાર જે રીતે જાહેરાતો કરી રહી છે, તે પ્રમાણે સરકાર વેપારી અને ગ્રાહકના મોઢામાં લાડુ આપીને માથા પર ઢીકો મારીને આ લાડુ મોઢા માંથી પરત કાઢી લેવાની નીતિ સાથે કામ કરી રહી છે, તેવો વસવસો પણ વેપારીઓએ વ્યક્ત કર્યો છે.