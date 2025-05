ETV Bharat / state

By ETV Bharat Gujarati Team Published : May 28, 2025 at 1:47 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 2:22 PM IST 2 Min Read

જૂનાગઢ: છેલ્લા એક વર્ષ કરતાં વધારે સમયથી ખાલી પડેલી વિસાવદર વિધાનસભાની પેટા ચૂંટણી માટે આગામી 19 મી જૂનના દિવસે મતદાન થશે. ત્યારે હવે એક વર્ષથી સુશુપ્ત થયેલી રાજકીય ગતિવિધિઓ વિસાવદર બેઠકને લઈને જાગૃત થતી જોવા મળી રહી છે. જેમાં આજે ભાજપે ઉમેદવાર પસંદગીને લઈને સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ કરી હતી. પ્રદેશમાંથી આવેલા નિરીક્ષકો ચૂંટણી લડવા માંગતા લોકોને સાંભળશે. ત્યારબાદ ઉમેદવારના અંતિમ નામને લઈને પ્રદેશ પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ અંતિમ નિર્ણય કરશે. વિસાવદર વિધાનસભા પેટાચૂંટણી માટે ભાજપની સેન્સ પ્રક્રિયા: વિસાવદર વિધાનસભા બેઠક પર આગામી 19મી જૂનના દિવસે મતદાન યોજાશે. ચૂંટણી પંચે પેટા ચૂંટણીની તારીખ જાહેર કરતા જ ફરી એક વખત એક વર્ષ સુધી ખાલી પડેલી અને રાજકીય રીતે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી સુસુપ્ત પડેલી વિધાનસભા બેઠક પર હવે ધીમે ધીમે રાજકીય ગતિવિધિઓ ચરમસીમા પર જોવા મળશે. વિસાવદર પેટા ચૂંટણી: ઉમેદવારી માટે ભાજપની સેન્સ પ્રક્રિયા શરૂ (Etv Bharat Gujarat)

