જુનાગઢના ઉપરકોટ રીસ્ટોરેશનને બે વર્ષ પૂર્ણ, ગરબા અને નાટક સાથે ભવ્ય ઉજવણી

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 28, 2025 at 7:43 PM IST

જૂનાગઢ : જિલ્લાના ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલો અને સાડા ચાર હજાર વર્ષ પૂર્વેનો ભારતનો સાંસ્કૃતિક ઐતિહાસિક અને રાજકીય ઇતિહાસ ધરાવતા ઉપરકોટના રીસ્ટોરેશનને આજે 2 વર્ષ પૂર્ણ થતા ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ગરબા અને નાટક સાથે બે વર્ષની ખુશી કેક કાપીને વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. જેમાં ઉપરકોટમાં મુલાકાતે આવેલા પ્રવાસીઓ પણ જોડાયા હતા અને ઐતિહાસિક સ્થળના રીસ્ટોરેશનના 2 વર્ષની ઉજવણી કરી હતી.

ઉપરકોટ ન માત્ર જુનાગઢ પરંતુ ભારતના રાજા રજવાડા રાજકીય ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક વારસાનું પ્રતીક પાછલા સાડા ચાર હજાર વર્ષ કરતા પણ વધારે સમયથી સમેટીને ઊભેલો છે. વર્ષ 2023માં ઉપરકોટનું રિસ્ટોરેશન પૂર્ણ થયા બાદ તેને પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લો મુકવામાં આવ્યો હતો. જેને આજે બે વર્ષ પૂર્ણ થતા ઉપરકોટમાં ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. સવારે ગરબા અને નાટકની સાથે બે વર્ષની ખુશી મનાવવા માટે નાના બાળકોના સાથે કેક કાપીને ભવ્ય ઉજવણી કરાઈ હતી. જેમાં ઉપરકોટમાં મુલાકાતે આવેલા પ્રવાસીઓ પણ સામેલ થયા હતા અને ઉજવણીને નજર સમક્ષ નિહાળીને જાણે કે ભારતનો સાંસ્કૃતિક રાજકીય અને ઐતિહાસિક ઇતિહાસને ફરી એક વખત નજર સમક્ષ જોયો હતો.

ઉપરકોટના રિસ્ટોરેશનને આજે 2 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે, આવો ખ્યાલ ઉપરકોટમાં આવેલા પ્રવાસીઓને પણ ન હતો. અહીં મુલાકાતે આવ્યા બાદ ઉજવણીમાં અચાનક સામેલ થવાને લઈને પણ પ્રવાસીઓ ખૂબ જ ખુશખુશાલ જોવા મળતા હતા. નવરાત્રીનો સમય છે, આવા સમયે ઉપરકોટના ઐતિહાસિક વારસાને ગરબાના રૂપે પણ ઉજાગર થતો જોઈને પ્રવાસીઓ પોતાની જાતને ધન્ય કરી રહ્યા હતા.

ઉપરકોટના સ્મારકો કે જે જૂનાગઢ અને ભારતના ઇતિહાસ સાથે જોડાયેલી તવારીખો પણ આજે જોવા મળે છે, ત્યારે સ્થાનિક ગરબા અને એ નાટકના કલાકારો દ્વારા પણ ઉપરકોટના ઐતિહાસિક વારસાને આજે પ્રવાસીઓ સમક્ષ રજૂ કરીને અનોખી રીતે રીસ્ટોરેશનની બીજી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી હતી.

