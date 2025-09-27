ETV Bharat / state

જૂનાગઢનું પર્યટન: ગીર અને ગિરનારની સફરે લાખો પ્રવાસીઓનું આકર્ષણ

આજે વિશ્વ પર્યટન દિવસની ઉજવણીના અવસરે ગીર અને તેની આસપાસના પર્યટન સ્થળો દેશ-વિદેશના લાખો પ્રવાસીઓને આકર્ષી રહ્યાં છે.

જૂનાગઢનું પર્યટન: ગીર અને ગિરનારની સફરે લાખો પ્રવાસીઓનું આકર્ષણ
જૂનાગઢનું પર્યટન: ગીર અને ગિરનારની સફરે લાખો પ્રવાસીઓનું આકર્ષણ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2025 at 3:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ: આજે વિશ્વ પર્યટન દિવસની ઉજવણીના અવસરે ગીર અને તેની આસપાસના પર્યટન સ્થળો દેશ-વિદેશના લાખો પ્રવાસીઓને આકર્ષી રહ્યાં છે. ગીરની સાથે ગિરનારનો એશિયાનો સૌથી લાંબો રોપવે, ઐતિહાસિક ઉપરકોટ કિલ્લો, ગિરનાર નેચર સફારી, આંબરડી સફારી પાર્ક અને બરડા સફારી પાર્ક પણ પ્રવાસીઓ માટે પસંદગીનું કેન્દ્ર બની રહ્યાં છે.

પર્યટન દિવસ અને ગીરનું આકર્ષણ

વિશ્વ પર્યટન દિવસની ઉજવણી વચ્ચે ગીર આજે પણ વૈશ્વિક પ્રવાસીઓને પોતાની તરફ આકર્ષવામાં સફળ રહ્યું છે. એક દાયકા પહેલાં ગીરમાં પ્રવાસન ગતિવિધિ માટે માત્ર સાસણ સફારી પાર્ક જ એકમાત્ર સ્થળ હતું. જોકે, છેલ્લા દસ વર્ષમાં દ્વારકા નજીક શિવરાજપુર બ્લૂ ફ્લેગ બીચ, ધારી નજીક આંબરડી સફારી પાર્ક, ગિરનાર નેચર સફારી અને બે વર્ષથી પ્રવાસન માટે ખુલ્લું મૂકાયેલું બરડા સફારી પાર્ક વિશ્વભરના પ્રવાસીઓને આકર્ષવામાં સક્ષમ બન્યાં છે. દ્વારકા, સોમનાથ અને પોરબંદર જેવાં ધાર્મિક સ્થળો ઉપરાંત આ નવાં પર્યટન સ્થળોએ ગીરને પર્યટનનું મુખ્ય કેન્દ્ર બનાવ્યું છે.

જૂનાગઢનું પર્યટન: ગીર અને ગિરનારની સફરે લાખો પ્રવાસીઓનું આકર્ષણ (ETV Bharat Gujarat)
જૂનાગઢનું પર્યટન: ગીર અને ગિરનારની સફરે લાખો પ્રવાસીઓનું આકર્ષણ
જૂનાગઢનું પર્યટન: ગીર અને ગિરનારની સફરે લાખો પ્રવાસીઓનું આકર્ષણ (ETV Bharat Gujarat)
જૂનાગઢનું પર્યટન: ગીર અને ગિરનારની સફરે લાખો પ્રવાસીઓનું આકર્ષણ
જૂનાગઢનું પર્યટન: ગીર અને ગિરનારની સફરે લાખો પ્રવાસીઓનું આકર્ષણ (ETV Bharat Gujarat)

લાખો પ્રવાસીઓનું આગમન

સાસણ ખાતે જંગલના રાજા સિંહનાં દર્શન માટે દર વર્ષે લાખો પ્રવાસીઓ આવે છે. તેવી જ રીતે, ધારી નજીક આંબરડી સફારી પાર્ક પણ સિંહ દર્શન માટે પ્રવાસીઓની પસંદગીનું સ્થળ બન્યું છે. ગિરનારમાં આવેલી ગિરનાર નેચર સફારી જંગલની હરિયાળી અને કુદરતી સૌંદર્યનો આનંદ માણવા માટે એક આહ્લાદક સ્થળ બની રહી છે. પોરબંદર નજીકનો બરડા ડુંગર વિસ્તાર છેલ્લાં બે-ત્રણ વર્ષથી સિંહ દર્શનના નવા પર્યટન સ્થળ તરીકે વિકસી રહ્યો છે. ગિરનારનો એશિયાનો સૌથી લાંબો રોપવે ‘ઉડાન ખટોલા’ પ્રવાસીઓને રોમાંચ અને ઉત્સાહથી ભરી દે છે.

જૂનાગઢનું પર્યટન: ગીર અને ગિરનારની સફરે લાખો પ્રવાસીઓનું આકર્ષણ
જૂનાગઢનું પર્યટન: ગીર અને ગિરનારની સફરે લાખો પ્રવાસીઓનું આકર્ષણ (ETV Bharat Gujarat)
જૂનાગઢનું પર્યટન: ગીર અને ગિરનારની સફરે લાખો પ્રવાસીઓનું આકર્ષણ
જૂનાગઢનું પર્યટન: ગીર અને ગિરનારની સફરે લાખો પ્રવાસીઓનું આકર્ષણ (ETV Bharat Gujarat)
જૂનાગઢનું પર્યટન: ગીર અને ગિરનારની સફરે લાખો પ્રવાસીઓનું આકર્ષણ
જૂનાગઢનું પર્યટન: ગીર અને ગિરનારની સફરે લાખો પ્રવાસીઓનું આકર્ષણ (ETV Bharat Gujarat)

એક દાયકામાં પરિવર્તન

એક દાયકા પહેલાં એશિયામાં સિંહ દર્શન માટે ગીરનું સાસણ જ એકમાત્ર સ્થળ હતું. તે સમયે રાજ્યમાં અન્ય કોઈ સ્થળે સિંહ દર્શન જેવી પ્રવાસન ગતિવિધિ ઉપલબ્ધ ન હતી. આજે ગિરનાર, આંબરડી અને બરડા સફારી પાર્કમાં પણ પ્રવાસીઓ સિંહ દર્શનનો આનંદ માણી શકે છે. આ ઉપરાંત, સોમનાથનો દરિયાકાંઠો અને દ્વારકાના બીચ પર્યટન ગતિવિધિઓને વેગ આપવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

JUNAGADH TOURISMTRIP TO GIRGIRNARMILLIONS OF TOURISTSJUNAGADH TOURISM

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.