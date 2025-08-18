ETV Bharat / state

જૂનાગઢના શાપુરમાં પાંડવોએ બનાવેલું ભયંકર નાથ મહાદેવનું મંદિર, 4 હજાર વર્ષથી પ્રગટ છે મહાદેવનું દિવ્ય રૂપ - BHAYANKARNATH MAHADEV TEMPLE

વંથલી નજીક શાપુર ગામમાં આજથી 4000 વર્ષ પૂર્વે પાંડવો દ્વારા સ્થાપિત ભયંકર નાથ મહાદેવના દર્શન સૌ શિવ ભક્તોને કરવા જોઈએ.

જૂનાગઢ શાપુરમાં આવેલુ ભયંકર નાથ મહાદેવનું મંદિર
જૂનાગઢ શાપુરમાં આવેલુ ભયંકર નાથ મહાદેવનું મંદિર (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 5:12 PM IST

2 Min Read

જુનાગઢ : દેવાધિદેવ મહાદેવના શિવાલયોને મહાદેવના નામ સાથે જોડીને ઓળખવામાં આવે છે. સોમનાથ, નાગેશ્વર, મલ્લિકાર્જુન, ઉજ્જૈન, મહાકાલ, રામેશ્વર, ભવનાથ, ભુતનાથ, નાગનાથ આવા અનેક શિવાલયો આજે પણ શિવ ભક્તો માટે અનન્ય આસ્થાનું કેન્દ્ર બનતા હોય છે, પરંતુ વંથલી નજીક શાપુર ગામમાં અને પાંડવો દ્વારા સ્થાપિત મહાદેવ ભયંકર નાથના રૂપમાં દર્શન આપી રહ્યા છે.

શાપુર નજીક બિરાજતા ભયંકર નાથ મહાદેવ : શિવને પ્રિય એવો સોમવાર અને મહાદેવના ભક્તો માટે ખૂબ જ મહત્વ ધરાવતા સોમવારના દિવસે વંથલી નજીક શાપુર ગામમાં આજથી 4000 વર્ષ પૂર્વે પાંડવો દ્વારા સ્થાપિત ભયંકર નાથ મહાદેવના દર્શન સૌ શિવ ભક્તોને કરવા જોઈએ. મહાભારતના સમયમાં પાંડવો દ્વારા અહીં ગંગા માતાની પૂજા કરીને મહાદેવના શિવલિંગને સ્થાપિત કર્યું હતું. આ શિવલિંગ શિવ ભક્તો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર બની રહ્યું છે.

જૂનાગઢ શાપુરમાં આવેલુ ભયંકર નાથ મહાદેવનું મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

મહાભારતકાળમાં જ્યારે શિવલિંગનું સ્થાપન કરવામાં આવ્યું હતું, ત્યારે આ જગ્યા એકદમ ઉજળ હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ જગ્યા પર મહાદેવને પ્રિય એવા સર્પોનો સૌથી મોટું નિવાસસ્થાન હતું. જેથી કોઈપણ વ્યક્તિ ક્યારેય મહાદેવના દર્શન કરવા માટે આવી શકતો નહોતો.

4 હજાર વર્ષ જુનું ભયંકર નાથ મહાદેવ મંદિર
4 હજાર વર્ષ જુનું ભયંકર નાથ મહાદેવ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

શિવ ભક્તોમાં ડરને કારણે ભયંકર નાથ મહાદેવ નામ પડ્યું : ભયંકરનાથ મહાદેવ મંદિર કે જ્યાં વર્ષો પૂર્વે ગાઢ જંગલ અને કોઈપણ વ્યક્તિ પ્રવેશ કરતું ન હતું. જે જગ્યા પર શિવલિંગ સ્થાપિત કરવામાં આવી હતી, ત્યાં અનેક સર્પોનું નિવાસ્થાન પણ હતું. આ તમામ સર્પો શિવલિંગની આસપાસ સતત જોવા મળતા હતા. જેથી શિવાલયને ભયંકર નાથ નામ આપવામાં આવ્યું.

લોક વાયકા પ્રમાણે આજે પણ કોઈ પણ વ્યક્તિ મંદિરમાં રાતવાસો કરતો નથી. તેની પાછળનું એક કારણ મંદિર સાથે જોડાયેલા સર્પનો ઇતિહાસ અને તેના નામને જોડી શકાય છે.

શિવલિંગ શિવ ભક્તો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર
શિવલિંગ શિવ ભક્તો માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર (Etv Bharat Gujarat)

શ્રાવણ મહિનામાં વિશેષ પૂજા : પવિત્ર શ્રાવણ માસ અને મહા શિવરાત્રીના દિવસે ભયંકર નાથ મહાદેવ મંદિરમાં વિવિધ ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન થતું હોય છે. શ્રાવણ મહિનામાં મહાદેવને વિવિધ પ્રકારે પૂજા જેમાં અભિષેક શોળસોપચાર અને રાજોપચાર પૂજાની સાથે મહાદેવને રુદ્રી અર્પણ પણ કરવામાં આવે છે.

શાપુરમાં પાંડવોએ બનાવેલું ભયંકર નાથ મહાદેવનું મંદિર
શાપુરમાં પાંડવોએ બનાવેલું ભયંકર નાથ મહાદેવનું મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

આ સિવાય મહા શિવરાત્રીના દિવસે પણ ભંડારો અને અન્ય ધાર્મિક કાર્યક્રમનું આયોજન પણ મંદિર પરિસરમાં થતું હોય છે. જેનો લાભ લઈને શિવ ભક્તો પવિત્ર શ્રાવણ માસ અને મહાશિવરાત્રીની શિવમય બનીને ઉજવણી પણ કરતા હોય છે.

4 હજાર વર્ષ જુનું ભયંકર નાથ મહાદેવ મંદિર
4 હજાર વર્ષ જુનું ભયંકર નાથ મહાદેવ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

