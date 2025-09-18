સ્કોલરશીપ કૌભાંડમાં વધુ થયો ખુલાસો વિદ્યાર્થીના નામે મેળવેલા પૈસાથી મોજ શોખની ખરીદી ચીજ વસ્તુઓ
જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે બે દિવસ પૂર્વે જિલ્લાની વિવિધ પેરામેડિકલ સંસ્થાઓમાં બોગસ વિદ્યાર્થીઓ ઉભા કરીને કરોડો રૂપિયાની સ્કોલરશીપ મેળવી હોવાના કૌભાંડનો ખુલાસો કર્યો છે.
Published : September 18, 2025 at 9:35 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ વિભાગના નાયબ નિયામકની ફરિયાદને પગલે તપાસ બાદ કેટલા લોકોને બોગસ સ્કોલરશીપ મેળવવાના કિસ્સામાં અટકાયત કરી છે. સમગ્ર મામલામાં પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરતા આજે બે સંચાલકો દ્વારા સ્કોલરશીપના પૈસામાંથી મોજશોખની ચીજ વસ્તુઓની ખરીદી થઈ હોવાનો ખુલાસો કર્યો છે.
બોગસ સ્કોલરશીપના રૂપિયા મોજશોખમાં ઉડાડ્યા
જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે બે દિવસ પૂર્વે વર્ષ 2017માં જુનાગઢ જિલ્લાની વિવિધ પેરામેડિકલ સંસ્થાઓમાં બોગસ વિદ્યાર્થીઓ ઉભા કરીને તેના નામે કરોડો રૂપિયાની સ્કોલરશીપ મેળવી હોવાના કૌભાંડનો ખુલાસો કર્યો છે. પોલીસ રિમાન્ડ પર રહેલા વિવિધ પેરામેડિકલ સંસ્થાના પદાધિકારીઓની પૂછપરછમાં આજે વધુ કેટલાક ખુલાસા થયા છે. ક્રિષ્ના પેરામેડિકલ ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટયૂટ માંગરોળ જુનાગઢ અને માણાવદર તેમજ રોયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માણાવદરના સંચાલકો અને ઇન્સ્ટિટ્યૂટના કર્મચારીઓની તપાસ કરતા બોગસ રીતે મેળવવામાં આવેલી સ્કોલરશીપમાંથી મોજ શોખની ચીજવસ્તુઓ ખરીદ થઈ હોવાનો ખુલાસો થયો છે.
અલગ અલગ વ્યક્તિઓએ અલગ ચેકથી રૂપિયા મેળવ્યા
ક્રિષ્ના પેરામેડિકલ સંસ્થાના સંચાલક જગદીશ પરમારે પોતાના એકાઉન્ટમાંથી બોગસ સ્કોલરશીપથી મેળવેલા રૂપિયાથી કાર ખરીદી હતી. જગદીશ પરમારના એકાઉન્ટની તપાસ કરતાં અહીંથી કાર ખરીદવા માટે હપ્તા અને ડાઉન પેમેન્ટ માટે રૂપિયાનો ઉપયોગ થયો હોવાની વિગતો પોલીસને મળી છે. ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટયૂટ માંગરોળ જુનાગઢ અને માણાવદરના સંચાલકે તેના બેંક એકાઉન્ટમાં રૂપિયા મેળવીને અલગ અલગ 88 ચેક દ્વારા અલગ અલગ 88 વ્યક્તિઓએ પૈસા એકાઉન્ટમાંથી ઉપાડ્યા હોવાની વિગતો સામે આવી છે. તો અન્ય એક કિસ્સામાં માણાવદરની રોયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સંચાલક દ્વારા સ્કોલરશીપના પૈસા તેના એકાઉન્ટમાં જમા કરાવીને 04 ચેકો દ્વારા અલગ અલગ 04 વ્યક્તિએ એકાઉન્ટમાંથી પૈસા ઉપાડીને પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે ઉપયોગ કર્યો હોવાની વિગતો પોલીસ તપાસમાં આજે સામે આવી છે. આવનારા દિવસોમાં હજુ પણ જેમ જેમ તપાસ ચાલતી રહેશે તેમ તેમ સમગ્ર મામલામાં વધુ કેટલાક ખુલાસાઓ થતા જોવા મળી શકે છે.
