જુનાગઢ સાસણ સફારીની ઓનલાઈન બુકિંગમાં ગોલમાલ મામલે CID ક્રાઈમ તપાસ કરશે, વન મંત્રીનું નિવેદન
સાસણ સફારી પાર્કમાં ઓનલાઇન પરમીટને લઈને પાછલા કેટલાક દિવસથી ચીટીંગ થઈ રહ્યુ હોવાનો મામલો સામે આવી રહ્યો છે.
Published : October 11, 2025 at 1:38 PM IST
જુનાગઢ : સાસણ સફારી પાર્કમાં ઓનલાઇન પરમીટને લઈને પાછલા કેટલાક દિવસથી ચીટીંગ થઈ રહ્યુ હોવાનો મામલો સામે આવી રહ્યો છે. પહેલા બુકિંગ કરી અને તેને કેન્સલ કરાવીને તેની જગ્યા પર આ જ સમયમાં અન્ય પ્રવાસીઓ પાસેથી ખૂબ મોટા પૈસા લઈને સફારી બુકિંગ કરાવાતી હોવાની વિગતો સામે આવી હતી.
જેને લઈને રાજ્યના વન પ્રધાને સમગ્ર મામલામાં CID ક્રાઈમમાં ફરિયાદ દાખલ થાય છે, અને આગામી દિવસોમાં તમામ તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ ઓનલાઇન ચીટીંગમાં જે લોકો સામેલ છે, તેની સામે આકરી કાર્યવાહી થવાના સંકેતો વન મંત્રી મુળુ ભાઈ બેરાએ આપ્યા છે.
ઓનલાઈન પરમીટ ચીટિંગમાં CID crime કરશે તપાસ
સાસણમાં જંગલ સફારી માટેની ઓનલાઈન પરમિટમાં મોટા પ્રમાણમાં ચીટીંગ અને ગોલમાલ થઈ રહી છે. આ પ્રકારનો મામલો પાછલા કેટલાક દિવસોથી વન વિભાગ ના ઉચ્ચ અધિકારીઓમાં તપાસની સાથે ચિંતાનો વિષય પણ બન્યો છે. સમગ્ર મામલામાં 2 દિવસ પૂર્વે ગાંધીનગરના અરણય ભવનમાં વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને રાજ્ય CID crimeના અધિકારીઓ વચ્ચે એક બેઠક મળી હતી. જેમાં સાસણ ગીર સફારીની ઓનલાઈન બુકિંગમાં કેટલીક ગોલમાલ થઈ હોવાની વિગતો પર ગંભીરતાથી ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.
CID crimeમાં સમગ્ર મામલાને લઈને વિધિવત ફરિયાદ દાખલ થતા ઓનલાઈન પરમિટ અને તેમાં થઈ રહેલી ગોલમાલની તપાસ રાજ્યની સીઆઈડી ક્રાઈમ કરી રહી છે. સમગ્ર મામલાને લઈને રાજ્યના વન પ્રધાન મુળુભાઈ બેરાએ માધ્યમો સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે તમામ તપાસ cid ક્રાઇમ પાસે ચાલી રહી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ જે કોઈ પણ આરોપી હશે, તેની સામે આકરી કાર્યવાહી થશે.
પહેલા સફારી બુકિંગ કરી ત્યારબાદ કેન્સલ કરીને થતી હતી ગોલમાલ
સાસણ ગીર સફારીમાં વન્યજીવ પ્રેમીઓ ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં વર્ષ દરમિયાન સિંહને જોવા માટે આવતા હોય છે. આ તમામ પ્રવાસીઓ માટેની પરમીટ ઓનલાઇન કરવામાં આવી છે. જેને લઈને કેટલાક અસામાજિક તત્વો અને સાયબર ક્રાઇમ સાથે સંકળાયેલા લોકો પણ નકલી અને સાસણ સિંહ સદનની વેબસાઈટ સાથે ભળતી વેબસાઈટ બનાવીને તેમાં પ્રવાસીઓનું બુકિંગ લઈ રહ્યા હતા. આ પ્રકારની ફરિયાદો પાછલા 2 ત્રણ વર્ષથી સતત ચાલતી રહેતી હતી. તેમાં હવે ગોલમાલમાં એક નવું પ્રકરણ ઉમેરાયું છે.
જે પ્રવાસીઓએ સાસણમાં સરકારી વેબસાઈટ પર ઓનલાઇન રજીસ્ટ્રેશન કરાવી આપ્યા બાદ સફારી કેન્સલ કરાવીને ખાલી પડેલા આ સ્લોટમાં અન્ય પ્રવાસીઓ કે જે સાસણમાં સફારી કરવા માંગે છે, તેની પરમિટ ઈશ્યૂ કરીને તેની પાસેથી મોટા પૈસા વસૂલતા હોવાની વિગતો પણ રાજ્યના વન વિભાગને મળી હતી. જેને ધ્યાને રાખીને આ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.
હાલ તો ફરિયાદ મળતા જ સાસણ સિંહ સદનની સરકારી વેબસાઈટ પરથી સફારી બુકિંગ થયા બાદ તેને કેન્સલ કરવાનો વિકલ્પ તુરંત બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ પાછલા સમય દરમિયાન જે રીતે લોકોએ સફારી બુકિંગ કરી તેને કેન્સલ કરી છે અને તેની જગ્યા પર કેટલી ગોલમાલ થઈ છે તે મામલામાં CID crimeને તપાસ સોંપવામાં આવી છે.
