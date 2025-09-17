ETV Bharat / state

મહેસાણા: સાંથલની શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ વડાપ્રધાન મોદીના જન્મદિવસે બનાવ્યું 12 ફૂટનું કોલાર્જ પેઇન્ટિંગ

શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ કાગળ અને પૂંઠાનો ઉપયોગ કરીને વડાપ્રધાનનું 12 ફૂટ લાંબુ કોલાજ પેઈન્ટિંગ બનાવ્યું

વડાપ્રધાનના જન્મદિવસે 12 ફૂટનું કોલાર્જ પેઇન્ટિંગ
વડાપ્રધાનના જન્મદિવસે 12 ફૂટનું કોલાર્જ પેઇન્ટિંગ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2025 at 6:05 PM IST

2 Min Read
મહેસાણા : વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના જન્મદિવસે સમગ્ર દેશમાં વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન થયું હતું, ત્યારે મહેસાણા જિલ્લાના જોટાણા તાલુકામાં આવેલી સાંથલ ગામની અનુપમ પ્રાથમિક શાળાના બાળકોએ એક અનોખી રીતે વડાપ્રધાનનો જન્મદિવસ ઉજવ્યો હતો. આ શાળાના વિદ્યાર્થીઓએ કાગળ અને પૂંઠાનો ઉપયોગ કરીને વડાપ્રધાનનું 12 ફૂટ લાંબુ કોલાજ પેઈન્ટિંગ બનાવ્યું છે, જે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું છે.

વડાપ્રધાનનું 12 ફૂટ કોલાજ પેઈન્ટિંગ

સાંથલની અનુપમ પ્રાથમિક શાળાના નાના બાળકોએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ચિત્રનું એક ભવ્ય અને અનોખું કોલાજ પેઈન્ટિંગ બનાવ્યું છે. આ પેઈન્ટિંગ 12 ફૂટ લાંબુ છે, અને તેને બનાવવા માટે કોઈ રંગ કે પીંછીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો નથી. તેના બદલે, વિદ્યાર્થીઓએ જૂના અખબારો, રંગીન કાગળો અને પૂંઠાના નાના-નાના ટુકડાઓનો ઉપયોગ કરીને આ અદ્ભુત કલાકૃતિ તૈયાર કરી છે. આ કોલાજ પેઈન્ટિંગમાં વડાપ્રધાનના ચહેરાના દરેક હાવભાવને બારીકાઈથી દર્શાવવામાં આવ્યો છે, જે તેમના પ્રત્યે બાળકોનો ઊંડો સ્નેહ અને શ્રદ્ધા દર્શાવે છે.

વડાપ્રધાનના જન્મદિવસે 12 ફૂટનું કોલાર્જ પેઇન્ટિંગ (Etv Bharat Gujarat)

આ સમગ્ર પ્રોજેક્ટ પાછળ શિક્ષક દીપભાઈ પ્રજાપતિ અને પ્રકાશભાઈ પટેલનું માર્ગદર્શન રહેલું છે. તેમણે બાળકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા અને તેમને આ અનોખી કલાકૃતિ બનાવવા માટે જરૂરી સાધનો અને પ્રેરણા પૂરી પાડી હતી. આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને માત્ર કલા જ નહીં, પરંતુ ટીમવર્ક અને કચરામાંથી કલા બનાવવાની અનોખી રીત પણ શીખવા મળી છે.

વિદ્યાર્થીનીએ જણાવ્યુ, વડાપ્રધાનને જન્મદિવસની ભેટ આપવા માગતા હતા

આ કોલાજ પેઈન્ટિંગ બનાવવા પાછળનો મુખ્ય હેતુ વડાપ્રધાનના જન્મદિવસને એક યાદગાર અને રચનાત્મક રીતે ઉજવવાનો હતો. બાળકોએ પોતાની મહેનત અને સર્જનાત્મકતાથી આ પેઈન્ટિંગ તૈયાર કરીને વડાપ્રધાનને એક અનોખી ભેટ આપી છે. આ પહેલથી ગામ અને શાળા બંનેનું ગૌરવ વધ્યું છે, અને તે અન્ય શાળાઓ માટે પણ પ્રેરણાસ્ત્રોત બની છે.

વિદ્યાર્થીઓએ વડાપ્રધાનના જન્મદિવસે 12 ફૂટનું કોલાર્જ પેઇન્ટિંગ
વિદ્યાર્થીઓએ વડાપ્રધાનના જન્મદિવસે 12 ફૂટનું કોલાર્જ પેઇન્ટિંગ (Etv Bharat Gujarat)

આ અનોખી કૃતિને જોવા માટે મોટી સંખ્યામાં લોકો શાળાની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે, અને બાળકોની મહેનત અને કૌશલ્યના વખાણ કરી રહ્યા છે. આ ઘટનાએ સાબિત કર્યું છે કે નાના બાળકો પણ તેમની કલા અને સર્જનાત્મકતા દ્વારા મોટા સંદેશ આપી શકે છે.

ETV Bharat Logo

