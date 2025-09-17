ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં 5 કરોડના શિષ્યવૃત્તિ કૌભાંડનો પર્દાફાશ: પોલીસે ચારની અટકાયત કરી, વધુ ખુલાસા

જુનાગઢ પોલીસે બોગસ સંસ્થાઓ ઊભી કરીને અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ નિગમ પાસેથી અંદાજે પાંચ કરોડ રૂપિયાની શિષ્યવૃત્તિની ઉચાપત કરવાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 17, 2025 at 10:08 PM IST

જુનાગઢ: ગઈકાલે જુનાગઢ પોલીસે બોગસ સંસ્થાઓ ઊભી કરીને અનુસૂચિત જાતિ વિકાસ નિગમ પાસેથી અંદાજે પાંચ કરોડ રૂપિયાની શિષ્યવૃત્તિની ઉચાપત કરવાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. આ મામલે પોલીસે ચાર આરોપીઓની અટકાયત કરી હતી. આજે વધુ બે શકમંદોની પૂછપરછ કરતાં કૌભાંડની વધુ ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી છે. આગામી દિવસોમાં વધુ લોકોની સંડોવણીની શક્યતાને પગલે પોલીસે તપાસનો દાયરો વિસ્તાર્યો છે.

શિષ્યવૃત્તિ કૌભાંડમાં નવા પુરાવા મળ્યા

જુનાગઢ પોલીસે જિલ્લામાં 12 બોગસ સંસ્થાઓ દ્વારા વર્ષ 2017માં બનાવટી આધાર પુરાવા ઊભા કરીને અંદાજે પાંચ કરોડ રૂપિયાની શિષ્યવૃત્તિ મેળવવાના કૌભાંડનો ખુલાસો કર્યો હતો. આજે પોલીસે આરોપી જગદીશ પરમાર અને રમેશ બાકુની પૂછપરછ કરતાં વધુ ચોંકાવનારી માહિતી પ્રકાશમાં આવી. આ બંનેએ મેંદરડા, માણાવદર સહિત જિલ્લાના વિવિધ સ્થળોએ બોગસ સંસ્થાઓ ઊભી કરવા માટે જમીન અને સંસ્થાઓ ભાડે લઈ, ભાડા કરારના આધારે શિષ્યવૃત્તિની રકમ ડકારી હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.

ફરાર આરોપી ઉમર ફારુક અમરેલીયા
ફરાર આરોપી ઉમર ફારુક અમરેલીયા (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસને મળી વધુ વિગતો

પોલીસે જગદીશ પરમારની સાથે મેંદરડામાં સંચાલિત બે સંસ્થાઓના સ્થળોની તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે, આ સ્થળો પર સંસ્થાના નામે માત્ર ખુલ્લું મેદાન હતું. આ જગ્યાના માલિક રમેશભાઈ ઢેભરિયા હોવાનું સામે આવ્યું. જગદીશ પરમારે આ જગ્યા ભાડે લઈને 'ક્રિષ્ના પેરામેડિકલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ' નામે સંસ્થા ચલાવી હતી. અન્ય એક સંસ્થા, માણાવદરની 'રોયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ', હંસાબેન યાદવ (શેરબાગ, ગડુ)ના નામે નોંધાયેલી હોવાનું જાણવા મળ્યું.

ઉમર ફારૂક અમરેલીયાના નામે ત્રણ બોગસ સંસ્થાઓ

પોલીસની પકડથી દૂર રહેલા માંગરોળના ઉમર ફારૂક અમરેલીયા 12માંથી ત્રણ બોગસ સંસ્થાઓ ચલાવતો હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું. માણાવદરમાં આવેલી 'ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ'ની તપાસમાં શંકાસ્પદ વિગતો મળી. ઉમર ફારૂકે જુનાગઢ, માણાવદર અને માંગરોળમાં 'ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ'ના નામે ત્રણ બોગસ સંસ્થાઓ ચલાવી હતી, જેમાંથી અંદાજે 1 કરોડ 82 લાખ 9 હજાર રૂપિયાની શિષ્યવૃત્તિ મેળવાઈ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું. ઉપરાંત, રમેશ બાકુ દ્વારા સંચાલિત 'ક્રિષ્ના એકેડમી', ગડુ ખાતેની તપાસમાં આ સંસ્થાની મંજૂરી વિપુલ જેઠવા (માળિયા હાટીના)ના નામે હોવાનું જાણવા મળ્યું. પોલીસે વિપુલ જેઠવાને હસ્તગત કરી તેની પૂછપરછ શરૂ કરી છે.

કુલ 2245 વિદ્યાર્થીઓના ડોક્યુમેન્ટ મળ્યા

નાયબ નિયામક અનુસૂચિત જાતિની ફરિયાદને આધારે જુનાગઢ પોલીસે તપાસ કરતા ઉપરોક્ત 12 સંસ્થાઓ દ્વારા 2,245 જેટલા વિદ્યાર્થીઓના ડોક્યુમેન્ટ પોલીસે તપાસ અર્થે પ્રાપ્ત કર્યા હતા. જેમાં શિષ્યવૃત્તિ માટે બેન્કમાંથી મળેલી વિગતો અનુસાર સમગ્ર મામલામાં પાંચ આરોપીની ઓળખ થતા પોલીસે ચારની અટકાયત કરી છે, તો અન્ય એક અમરેલી ઉંમર ફારુક મોહમ્મદ ઈબ્રાહીમને પકડવા માટે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. હાલ પોલીસ પકડમાં રહેલા ક્રિષ્ના એકેડમીના સંચાલક રમેશ બાકુ પ્રશિક્ષણ એજ્યુકેશનના સંચાલક રમણીક રાઠોડ, અમદાવાદ પેરામેડિકલ સ્કૂલના ભાવિન દઢાણીયા, લાઈફ એકેડમી ક્રિષ્ના ઈન્સ્ટિટ્યૂટના સંચાલક જગદીશ પરમારને પોલીસે પકડી પાડ્યા છે.

4 કરોડ 60 લાખ 38,550ની શિષ્યવૃત્તિની છેતરપિંડી

ઉચાપત કરનાર સંસ્થાનું નામઉચાપતની રકમ
ઈન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માંગરોળ8,72,200
રોયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માણાવદર37,45,700
ગાંધી સ્મૃતિ જુનાગઢ31, 66,600
સાંગાણી પેરામેડિકલ કેશોદ12,34,900
ગુજરાત ઈન્સ્ટિટ્યૂટ કેશોદ42, 98,400
ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માણાવદર3,55,300
શિવ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માંગરોળ7,59,400
ક્રિષ્ના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ મેંદરડા68, 63,500
ક્રિષ્ના એકેડમી ગડુ9,16,400
ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જુનાગઢ96,81,500
પ્રશિક્ષણ એજ્યુકેશન કેશોદ4,89,300

ઉચાપત કરનાર સંસ્થા અને ઉચાપતનો આંક

બોગસ વિદ્યાર્થીઓ ઉભા કરીને પાંચ કરોડની આસપાસ શિષ્યવૃત્તિની ઉચાપત કરનાર ઈન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માંગરોળ દ્વારા 8,72,200, રોયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માણાવદર 37 લાખ 45 હજાર 700, ગાંધી સ્મૃતિ જુનાગઢ 31 લાખ 66,600, સાંગાણી પેરામેડિકલ કેશોદ 12,34,900, ગુજરાત ઈન્સ્ટિટ્યૂટ કેશોદ 42 લાખ 98,400, ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માણાવદર 3,55,300, શિવ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માંગરોળ 7,59,400, ક્રિષ્ના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ મેંદરડા 68 લાખ 63,500, ક્રિષ્ના એકેડમી ગડુ 9,16,400, ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જુનાગઢ 96,81,500, પ્રશિક્ષણ એજ્યુકેશન કેશોદ 4,89,300 મળીને કુલ 4 કરોડ 60 લાખ 38,550ની શિષ્યવૃત્તિની છેતરપિંડી કરીને સંસ્થાના પદાધિકારીઓએ આર્થિક લાભ મેળવ્યો છે. હાલ સમગ્ર મામલામાં પોલીસ પકડમાં રહેલા ચારેય આરોપીની રિમાન્ડ મેળવીને પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. આગામી દિવસોમાં સમગ્ર મામલામાં વધુ કેટલાક ખુલાસા થાય તેવી પણ શક્યતાઓ છે.

