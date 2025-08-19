જુનાગઢ: જન્માષ્ટમીથી વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે, જે ખરીફ પાકો, ખાસ કરીને મગફળી અને કપાસ માટે અત્યંત લાભકારી ગણાઈ રહ્યો છે. સોરઠ પંથકમાં એક મહિનાથી વધુ સમયથી ખેડૂતો ખેતી માટે ઉપયોગી વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. 16 ઓગસ્ટથી વાતાવરણમાં આવેલા ફેરફારને કારણે ઓગસ્ટ મહિનાના અંત સુધી કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે અને કેટલાકમાં મધ્યમ વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. કૃષિ નિષ્ણાતોના મતે, હાલનો વરસાદ ચોમાસુ પાકો માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે.
વર્તમાન વરસાદ ખરીફ પાકો માટે અમૂલ્ય
હાલમાં સમગ્ર રાજ્યમાં ચોમાસાની સ્થિતિ ફરી સક્રિય થઈ રહી છે. જન્માષ્ટમીથી શરૂ થયેલો વરસાદ ખરીફ પાકો જેવા કે મગફળી અને કપાસ માટે અત્યંત લાભદાયી અને સોના સમાન ગણાય છે. સોરઠ પંથકમાં મગફળીનું સૌથી વધુ વાવેતર થાય છે. આ સમયે મગફળીમાં દાણા ભરાવવાની અને કપાસમાં જીંડવા બંધાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ થતી હોય છે. આવા સમયે પડતો મધ્યમ વરસાદ ખરીફ પાકો માટે અત્યંત ફાયદાકારક છે. ગત એક મહિનાથી ખેડૂતો વરસાદની આતુરતાથી રાહ જોતા હતા, અને સમયસર પડેલો આ વરસાદ ખેતી માટે અનુકૂળ સાબિત થઈ રહ્યો છે. કૃષિ નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે આ વખતે ખરીફ પાકોનું ઉત્પાદન નોંધપાત્ર રહેશે.
ઓગસ્ટના અંત સુધી વરસાદની શક્યતા
જુનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટીના હવામાનશાસ્ત્રી પ્રો. ધીમંત વઘાસિયાએ જણાવ્યું કે ઓગસ્ટ મહિનાના અંતિમ દિવસો સુધી વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં સૌથી વધુ વરસાદ પડવાની સ્થિતિ ઊભી થઈ રહી છે. હાલ લો પ્રેશર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનમાં પરિવર્તિત થઈ રહ્યું છે, જેના કારણે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન મધ્ય અને ઉત્તર ગુજરાત તેમજ કચ્છમાંથી પસાર થઈ શકે છે, જેનાથી આ વિસ્તારોમાં પણ વરસાદની શક્યતા વધે છે. વધુમાં, પૂર્વ-પશ્ચિમ વરસાદની ધરી મધ્ય ભારત પર કેન્દ્રિત થયેલી છે, જેના કારણે ઓગસ્ટના અંત સુધી વરસાદની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત, નવી સિસ્ટમ બનવાની શક્યતા પણ છે, જેના કારણે સપ્ટેમ્બરમાં પણ વરસાદ થઈ શકે છે.
આ પણ વાંચો: