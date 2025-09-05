કુમાર અવસ્થા અને હિંસાત્મક વૃતિ, માતા-પિતા, પરિવાર અને શાળાની સાથે શિક્ષકોએ બનવું પડશે સતેજ: મનોવૈજ્ઞાનિક - VIOLENT STUDENTS
માહિતીના વર્ગીકરણની સમજનો અભાવ કુમાર અવસ્થાને હિંસાત્મક બનાવતી હોવાનું કારણ માતા-પિતા પરિવાર અને શાળાની સાથે શિક્ષકોએ સતેજ બનવું પડશે
Published : September 5, 2025 at 3:24 PM IST
જુનાગઢ: પાછલા કેટલાક દિવસોથી શાળામાં અભ્યાસ કરતા અને કુમાર અવસ્થામાંથી પુખ્ત અવસ્થા તરફ જઈ રહેલા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા હિંસાત્મક પ્રવૃત્તિ અને હિંસા તરફ આગળ વધ્યા હોય તેવા ચોકાવનારા કિસ્સાઓ સામે આવ્યા છે. અમદાવાદના એક વિદ્યાર્થીએ તેના સાથે વિદ્યાર્થીની હત્યા કરી, તો જૂનાગઢમાં જ એક વિદ્યાર્થીને પાંચ સાત સાથી વિદ્યાર્થીઓએ રીતસર ગેંગ બનાવીને બેરહેમી પૂર્વક એક વિદ્યાર્થીને માર મરાયો. આ ઘટના પાછળ માહિતીના વિસ્ફોટના સમયની વચ્ચે તેનું વર્ગીકરણ નહીં થવાથી કુમાર અવસ્થામાં આ પ્રકારની હિંસાત્મક પ્રવૃત્તિ અને વૃતી વધી રહી છે. જેને લઈને માતા-પિતા પરિવાર શાળા અને શિક્ષકોએ ખૂબ સતેજ બનીને આ દિશામાં કામ કરવાની જરૂરિયાત આજના સમયે ઊભી થઈ છે.
માહિતીના વિસ્ફોટની વચ્ચે વર્ગીકરણનો અભાવ હિંસાનું કારણ
પાછલા એકાદ મહિનાથી કુમાર અવસ્થામાં હિંસાત્મક વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ નું પ્રમાણ સતત વધી રહ્યું છે. આવા ચિંતા ઉપજાવે તેવા અહેવાલો સતત મળી રહ્યા છે. થોડા દિવસો પૂર્વે અમદાવાદની એક શાળામાં એક વિદ્યાર્થીએ તેના સાથી વિદ્યાર્થીની હત્યા કરી નાખતા ગુજરાતમાં ભારે ખડભડાટ મચી જવા પામ્યો હતો. આ ઘટના હજી લોકોના માનસપટ પર હતી આવા સમયે જૂનાગઢની એક ખાનગી શાળાની હોસ્ટેલમાં એક વિદ્યાર્થીને તેની સાથે ભણતા અન્ય પાંચ સાત વિદ્યાર્થીઓએ રીતસર ગેંગ બનાવીને બેરહેમી પૂર્વક માર મારતા સમગ્ર મામલો વધુ એક વખત ગુજરાતમાં ચર્ચાના એરણે ચડેલો જોવા મળી રહ્યો છે. કુમાર અવસ્થામાં આ પ્રકારે હિંસાત્મક વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ માહિતીના વિસ્ફોટના સમયમાં તેનું યોગ્ય વર્ગીકરણ નથી થતું જેને કારણે આ પ્રકારની ખૂબ જ વિકટ અને ચિંતા ઉપજાવે તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.
માતા-પિતા પરિવાર શાળા અને શિક્ષક જવાબદાર
કુમાર અવસ્થામાં પ્રત્યેક વ્યક્તિના શરીરમાં હોર્મોનલ ફેરફાર થતા હોય છે, જે બાળકની આસપાસ ઘર પરિવાર શાળા કે મિત્રોમાં જે વાતાવરણ જોવા મળે છે તે પ્રકારનું અનુકરણ કરવા કુમાર અવસ્થા માંથી પુખ્ત અવસ્થાએ પહોંચતા પ્રત્યેક કિશોર તેનો એકદમ સરળતા થી ભોગ બની જાય છે. તે તેની આજુબાજુ બનતી ઘટનાઓ શીખીને તેમાંથી આ પ્રકારની દુષ્પ પ્રેરણા મેળવીને કુમાર અવસ્થામાં ગુનાહિત કૃત્યો કરવા તરફ આગળ વધતો હોય છે. કુમાર અવસ્થામાં વધતી જતી હિનશક પ્રવૃત્તિને સાઈકિયાટ્રીસ્ટ દ્વારા માતા-પિતા દ્વારા પ્રત્યેક બાળકને આપવામાં આવતી વધુ છૂટ સૌથી મોટું કારણ માનવામાં આવે છે.
માતા પિતા અને પરિવાર દ્વારા બાળકોની ઉપેક્ષા
આધુનિક સમયમાં પ્રત્યેક માતા પિતા અને તેનો પરિવાર બાળકોને સમય આપતા નથી જેને કારણે સૌથી મહત્વની મનાતી કુમાર અવસ્થામાં પ્રત્યેક પરિવારનું બાળક સ્વતંત્ર રીતે પોતાના નિર્ણય લેતું થાય છે. જે મનોવૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ પણ કોઈ રીતે યોગ્ય નથી જે સમયે બાળકોની જરૂરિયાત અને અપેક્ષાઓ કઈ રીતે પૂરી કરી શકાય તેવા વિચારોને લઈને માતા પિતાએ તેમના પ્રત્યેક બાળકો સાથે સમય આપીને તેની સમસ્યા સારું અને નરસુ શું છે. તેની સમજ આપવી જોઈએ પરંતુ માતા પિતા બાળકોને સમય આપતા નથી જેથી આ પ્રકારની હિંસાત્મક વૃતી કુમાર અવસ્થામાં વધતી જવા મળી રહી છે. વધુમાં માતા પિતા તેમના પ્રત્યેક સંતાનો ને ભૌતિક મૂલ્ય શીખવવા માટે જાણે કે અધિરા બનતા હોય છે. પોતાનું સંતાન અભ્યાસમાં કેટલા ટકા મેળવે છે, તેની સતત ચિંતામાં તે તેમના બાળકો નૈતિક દ્રષ્ટિએ કેટલું મૂલ્યવાન થયું છે, તેની જરાય ચિંતા કરતા નથી જેથી બાળક કુમાર અવસ્થામાં હિંસાત્મક વૃતી તરફ આગળ વધતું હોય છે.
સંયુક્ત પરિવારની તૂટતી ભાવના ખૂબ ચિંતાજનક
આધુનિક યુગમાં સંયુક્ત પરિવારની સંભાવનાઓ એકદમ છિન્નભિન્ન થઈ ગયેલી જોવા મળે છે, જેને કારણે તમામ પ્રકારના અપરાધો થતા હોય છે. એક સમયે સંયુક્ત પરિવારના સમયમાં ગુનાહિત કૃત્યો ની સંખ્યા એકદમ નહીંવત હતી પરંતુ આધુનિક અને દેખાદેખી ના સમયમાં સંયુક્ત પરિવારની ભાવના તૂટી રહે છે, જેને કારણે માતા-પિતાની જવાબદારી ખૂબ વધી જાય છે. તેમ છતાં આધુનિક યુગના માતા પિતા પોતાના સંતાનોને યંત્રવત અને જાણે કે કોઈ સાધનની માફક ટકાવારી મેળવતું બાળક બને તેવી ઘેલછા સાથે આગળ વધી રહ્યું છે. સંયુક્ત પરિવારની ભાવના તૂટતા બાળકોમાં સંઘ ભાવના ઓછી થાય છે, જેથી તેના વાણી અને વર્તનમાં ચોક્કસ ફેરફાર જોવા મળે છે, જેને કારણે તે જે માંગે છે, તે તેના માતા-પિતા પ્રત્યેક બાળકોને આપી રહ્યા છે. જે અપરાધિક કૃત્યો કે હિંસાત્મક બનાવોના કેટલાક કિસ્સામાં પરિણમતું જોવા મળ્યું છે.