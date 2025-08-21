જૂનાગઢ: શ્રાવણ મહિનો તેના અંતિમ દિવસો તરફ આગળ વધી રહ્યો છે ત્યારે આગામી નવરાત્રીને લઈને માટીના ગરબા બનાવતા કુંભારો હવે કાર્યરત થતા જોવા મળી રહ્યા છે. નવરાત્રીમાં ગરબાની માંગને પહોંચી વળવા માટે અત્યારથી જ ગરબા બનાવવાની સાથે તેને સુશોભનને લઈને કારીગરો કામ કરતા જોવા મળી રહ્યા છે. હાલ પ્રત્યેક કુંભાર પરિવારોમાં પ્રતિ દિવસ 100 જેટલા ગરબાનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે, જે આગામી નવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન ગરબાની માંગને પહોંચી વળવા માટે નવરાત્રી પૂર્વે જ ગરબા બનાવવામાં વ્યસ્ત જોવા મળી રહ્યા છે.
નવરાત્રી પૂર્વે જ ગરબા બનાવવામાં વ્યસ્ત થતા કુંભારો: આગામી નવરાત્રીને લઈને માટીના ગરબા બનાવવા સાથે જોડાયેલા કુંભારો અત્યારથી જ નવરાત્રીના સમયમાં ગરબાની માંગને પહોંચી વળવા માટે ગરબા બનાવવાના કામમાં વ્યસ્ત થઈ રહ્યા છે. ગરબાને કલર કરવાથી લઈને તેમાં વિવિધ સુશોભનની ચીજ વસ્તુઓ લગાવવા માટે કુંભાર પરિવારના તમામ સભ્યો કામમાં વ્યસ્ત થતા જોવા મળતા હોય છે.
આ ગરબામાં જરીકામ, આભલા, સ્ટોન આ બધી વસ્તુઓ લગાવીને કાચા ગરબાને આધુનિક અને સુશોભિત કરવામાં આવી રહ્યા છે. વર્તમાન સમયમાં એકદમ ચકચકિત કરી મૂકે તે પ્રકારના ગરબાની માંગ નવરાત્રીના દિવસોમાં વિશેષ જોવા મળતી હોય છે, જેથી ગરબાના ઉત્પાદકો અત્યારથી ગરબા બનાવવાના કામમાં લાગી ગયા છે.
મોંઘવારીનું ગ્રહણ ગરબા પર પણ: હાલ મોંઘવારીનું ગ્રહણ માટીના ગરબા પર પણ જોવા મળી રહ્યું છે. એક સમયે પ્રત્યેક કુંભાર પરિવાર તેના ઘરમાં ચાકડા પરથી માટીનો કાચો ગરબો બનાવતા હતા, પરંતુ આધુનિક સમયમાં સુશોભન ગરબાનો ઘાટ અને ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં ગરબાની માંગ હોવાને કારણે હવે માટીના તૈયાર ગરબા મોટા ઉત્પાદકો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવે છે.
પરિણામે આવો એક ગરબો તૈયાર થતાં 50 થી લઈને 80 રૂપિયા જેટલો ખર્ચ નાના સ્તરે ગરબાનું ઉત્પાદન કરી અને વેચાણ કરતા કુંભારોને લાગી રહ્યો છે. જે નાના-નાના શહેરો, ગામડાઓ અને મોટા શહેરોમાં ગરબાનું છૂટક વેચાણ કરતા વેપારીઓને વહેંચીને પોતાની રોજગારી પણ મેળવી રહ્યા છે. હાલ જૂનાગઢના ગરબા ઉત્પાદક પાસે નવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન 10,000 નાના મોટા ગરબા પહોંચતા કરવાનું કામ મળ્યું છે. જેથી સમગ્ર પરિવાર ગરબા બનાવવામાં વ્યસ્ત જોવા મળી રહ્યો છે.
40 થી 80 રૂપિયા ગરબાનો ભાવ: ગરબાના ઉત્પાદન સાથે જોડાયેલા કુંભાર પરિવારો હાલ 40 રૂપિયાથી લઈને 80 રૂપિયા સુધીની ભાવમાં અલગ-અલગ સાઈઝ, આકાર અને નાના-મોટા ગરબા છૂટક વેપારીઓને વેચી રહ્યા છે. જૂનાગઢથી ઉના, વેરાવળ, દ્વારકા, પોરબંદર સહિત ત્રણે જિલ્લાના નાના મોટા શહેરો અને ગામડાઓમાં ગરબા પહોંચતા કરીને નવરાત્રીના આ સમયમાં રોજગારીની સાથે માઈ ભક્તિ સાથે પણ જોડાઈ રહ્યા છે.
