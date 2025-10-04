ETV Bharat / state

નવરાત્રીના જુનાગઢ પોલીસની SHE ટીમની સરાહનીય કામગીરી, 9 દિવસમાં વિવિધ ગુનામાં 1000થી વધુ ઇસમો પકડ્યા

નવરાત્રિના સમયમાં ખાસ કામે લગાડવામાં આવેલી શી ટીમ દ્વારા ડ્રિન્ક એન્ડ ડ્રાઇવ, હથિયાર રાખવા, ટ્રાફિક અડચણ સહિતના ગુનામાં કાર્યવાહી કરી.

જુનાગઢમાં પોલીસની SHE ટીમની સરાહનીય કામગીરી
જુનાગઢમાં પોલીસની SHE ટીમની સરાહનીય કામગીરી (ETV Bharat Gujarat)
જુનાગઢ: નવરાત્રીના નવ દિવસો દરમ્યાન જુનાગઢ પોલીસે અલગ અલગ ગુનામાં 1000 કરતાં વધારે ઈસમોને પકડી પાડીને કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી છે. નવરાત્રિના સમયમાં ખાસ કામે લગાડવામાં આવેલી શી ટીમ દ્વારા ડ્રિન્ક એન્ડ ડ્રાઇવ, હથિયાર રાખવા, ટ્રાફિક અડચણ સહિત બીજા કેટલાક ગુનાઓમાં કુલ 1005 જેટલા વ્યક્તિઓ વાહનચાલકો અને અપરાધીઓ વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને કાર્યવાહી કરી હતી.

નવરાત્રી દિવસોમાં 1હજાર કરતાં વધારે લોકો સામે કાર્યવાહી
નવરાત્રીના દિવસોમાં ગુનેગારો અને આવારાતત્વો અને અસામાજીક પ્રવૃત્તિઓ સાથે જોડાયેલા ઈશમોને પકડી પાડવા માટે દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ નવરાત્રીના દિવસો દરમિયાન ખાસ શી ટીમની રચના કરીને ગરબે રમવા માટે આવતા ખેલૈયાઓ અને ખાસ કરીને મહિલા ખેલૈયાઓ પ્રત્યે સુરક્ષાનો ભાવ ઉભો થાય તે માટે જુનાગઢ પોલીસે નવ દિવસો દરમિયાન વિશેષ કાર્યવાહી કરી હતી. જુનાગઢ પોલીસ દ્વારા ઉભી કરવામાં આવેલી શી ટીમમાં મહિલા અને પુરુષ પોલીસ કર્મચારીઓ ખાસ ખેલૈયાના પરિધાનમાં જુનાગઢ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં આયોજિત ગરબા પંડાલોમાં હાજર રહીને અસામાજીક તત્વોને પકડી પાડવા માટેનું અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. જેમાં નવ દિવસો દરમિયાન કુલ 1005 જેટલા ઈશમોને પોલીસે પકડી પાડીને તમામ વિરુદ્ધ ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

ડ્રિન્ક એન્ડ ડ્રાઈવ, હથિયાર અને ટ્રાફિકને લગતા કેસ
જુનાગઢ પોલીસ દ્વારા નવરાત્રીના સમય દરમિયાન 22 સપ્ટેમ્બરથી 02 ઓક્ટોબર સુધી વિશેષ ડ્રાઇવ શરૂ કરી હતી. જેમાં દારૂ પીનાર 224 વ્યક્તિઓ, ભયજનક રીતે વાહન ચલાવનાર 60 વાહન ચાલકો, ડ્રિંક એન્ડ ડ્રાઈવ કરનાર 80 વાહન ચાલકો તેમજ 30 જેટલા ઇસમો પાસેથી હથિયાર જુનાગઢ પોલીસને પ્રાપ્ત થયા છે. આ સિવાય નવરાત્રિના દિવસોમાં ટ્રાફિકની વ્યવસ્થા સુચારુ રહે તે માટે ખાસ કેમેરા સાથે શહેરના અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પેટ્રોલિંગ કરતા પોલીસ જવાનો દ્વારા 148 જેટલા વાહનચાલકો સામે ભયજનક અને ખરાબ રીતે વાહન ચલાવવાની સાથે ટ્રાફિક નિયમોનો ભંગ કરવા બદલ 463 જેટલા વાહન ચાલકોને સ્થળ ઉપર દંડ કરીને નવરાત્રિના નવ દિવસો દરમિયાન કુલ 1005 જેટલા વ્યક્તિ અપરાધી અને ઈસમો સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી કરી હતી.

