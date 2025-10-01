દિવાળી પૂર્વે જુનાગઢ પોલીસે ગેરકાયદેસર ફટાકડાનો જથ્થો પકડાયો, 1ની અટકાયત કરી
ફટાકડાના જથ્થા સાથે જુનાગઢના બાકીર ભગત નામના વેપારીની અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
Published : October 1, 2025 at 3:39 PM IST
જુનાગઢ : દિવાળીને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે. આવા સમયે ફટાકડાની બજાર ધમધમતી જોવા મળશે, તેની વચ્ચે આજે જુનાગઢ પોલીસે દાતાર રોડ પર આવેલા એક કોમ્પ્લેક્સમાંથી ગેર કાયદેસર રીતે સંગ્રહીને ભયજનક રીતે રાખવામાં આવેલા એક લાખ 11 હજાર કરતા વધારેના ફટાકડાના જથ્થા સાથે જુનાગઢના બાકીર ભગત નામના વેપારીની અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
દિવાળી પૂર્વે ગેરકાયદેસર ફટાકડા ઝડપાયા
દિવાળીના તહેવારને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે, તેની વચ્ચે ધીમે ધીમે હવે ફટાકડાના વેપાર સાથે સંકળાયેલા વેપારીઓ બજારમાં સ્ટોર લગાવતા જોવા મળશે ત્યારે જુનાગઢ એસોજીને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે શહેરના દાતાર રોડ પર આવેલા શ્યામ ચેમ્બર્સના એક ગોડાઉનમાં રેડ કરતા અહીંથી કોઈ પણ પ્રકારની મંજૂરી કે સુરક્ષાને ધ્યાને રાખ્યા વગર ફટાકડાને સંગ્રહિત કરવામાં આવ્યા હતા. પોલીસની રેડ દરમિયાન આ ફટાકડાનો જથ્થો જુનાગઢના બાકીર ભગત નામના એક વેપારીનું હોવાનું ખુલતા પોલીસે ગેર કાયદેસર રીતે ફટાકડાનો સંગ્રહ કરવાના આરોપસર સ્થાનિક વેપારી બાકીર ભગતની અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
દિવાળી પૂર્વે પોલીસનું અભિયાન
દિવાળીના તહેવારોમાં ઠેર ઠેર ફટાકડાના નાના સ્ટોલ અને તેનો સંગ્રહ કરવામાં આવતો હોય છે. જેને કારણે અકસ્માત થવાની પૂરી શક્યતાઓ ઊભી થાય છે, ત્યારે દિવાળીના આ તહેવાર દરમિયાન ફટાકડાને લઈને કોઈ અકસ્માત ન થાય તે માટે સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ જુનાગઢ દ્વારા વિશેષ અભિયાન શરૂ કર્યું છે. આઈ જે.જે.પટેલના માર્ગદર્શક નીચે જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં આ જ પ્રકારે ગેરકાયદેસર રીતે સંગ્રહિત કરીને વેચવામાં આવતા ફટાકડા સામે કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ જે જથ્થો પકડાયો છે, તેની બજાર કિંમત 1,11,000 કરતાં પણ વધારે છે.
જેમાં 22 અલગ અલગ બ્રાન્ડના ફટાકડા ભરેલા પુઠાના 31 બોક્સ પણ પોલીસે મુદ્દામાલ સાથે જપ્ત કર્યા છે. જે જગ્યા પર ફટાકડાને સંગ્રહિત કરવામાં રાખ્યા હતા, ત્યાં ફાયર સેફટી અને અન્ય પ્રકારની સુરક્ષાને લઈને એક પણ સુવિધાઓ જોવા મળતી ન હતી. જેથી પોલીસે ફટાકડા સંગ્રહિત કરનાર બાકીર ભગતે અન્ય લોકોના જીવને જોખમમાં મૂકવાના આરોપસર અટકાયત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
