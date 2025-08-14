ETV Bharat / state

ખેતરની આડમાં ધમધમતું જુગારધામ : 40 જુગારી રંગેહાથ ઝડપાયા, જૂનાગઢ પોલીસનો સપાટો - JUNAGADH CRIME

રોકડ અને મળી કુલ 19,64,090 રૂપિયા મુદ્દામાલ સાથે 40 જુગારીને ઝડપી જૂનાગઢ પોલીસે અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા જુગારધામનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

એક જુગારધામ-40 શકુની
એક જુગારધામ-40 શકુની (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 14, 2025 at 8:40 AM IST

Updated : August 14, 2025 at 8:50 AM IST

જૂનાગઢ : શ્રાવણિયા જુગાર માટે વર્ષોથી સૌરાષ્ટ્ર કુખ્યાત રહ્યું છે. શ્રાવણ મહિનામાં નાની-મોટી જગ્યાએ જુગારીઓ જુગાર રમતા પકડાતા હોય છે. પરંતુ જૂનાગઢ જિલ્લાના મેંદરડા શહેરના સામા કાંઠા વિસ્તારમાં કૃષિ પાકની આડમાં જુગારનો અડ્ડો ઝડપાયો છે. ઉપરાંત 40 જુગારીને રુ. 19.64 લાખના મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડી પોલીસે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

કૃષિ પાકની આડમાં જુગારધામ : શ્રાવણ મહિનામાં સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર શ્રાવણીયા જુગાર માટે સૌથી વધારે સમાચારોમાં રહે છે. ત્યારે જૂનાગઢ પોલીસે મેંદરડા શહેરના સામા કાંઠા વિસ્તારના એક ખેતરમાં કૃષિ પાકની આડમાં ચાલતા મોટા જુગારધામ પર દરોડો પાડ્યો હતો. પોલીસે 40 જુગારીને 19 લાખ 64 હજાર 90 રૂપિયાના મુદ્દામાલ સાથે પકડી પાડીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

રૂ. 20 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત
રૂ. 20 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત (ETV Bharat Gujarat)

એક જુગારધામ-40 શકુની : સામા કાંઠા વિસ્તારમાં ખેતીલાયક જમીન ધરાવતા લવ સોલંકીએ તેના ખેતરમાં કૃષિ પાકની આડમાં જુગારનો અડ્ડો ચલાવી જુગાર જેવી બદીને પ્રોત્સાહન આપવાનો ગોરખ ધંધો શરૂ કર્યો હતો. જેની જાણ પોલીસને થતા પોલીસે આજે અચાનક ખેતરમાં રેડ પાડીને અહીંથી 40 જેટલા જુગારીઓને જુગાર રમતા રંગે હાથ પકડી પાડ્યા છે.

રૂ. 20 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત
રૂ. 20 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત (ETV Bharat Gujarat)

રૂ. 20 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત : જૂનાગઢ લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે પાડેલી અત્યાર સુધીની સૌથી મોટી રેડમાં 40 જુગારીઓ પાસેથી 2 લાખ રૂપિયા રોકડ પકડાયા હતા. સાથે સાથે જુગારના અડ્ડામાંથી 33 જેટલા મોબાઈલ ફોન પણ મળી આવ્યા હતા. જેની બજાર કિંમત 4,33,000 ની આસપાસ થાય છે. જુગારના સ્થળ પરથી જ 23 મોટરસાયકલ અને એક કાર પણ મળી આવી હતી, જેની આજના દિવસે બજાર કિંમત 13,30,000 ની આસપાસ થાય છે.

