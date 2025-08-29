જુનાગઢ પોલીસને મળી મોટી સફળતા, જુગાર રમતા 21 જુગારીઓને ઝડપી પાડ્યા

જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસને આજે મોટી સફળતા મળી છે. જુનાગઢ તાલુકાના કેરાળા અને મેંદરડા તાલુકાના ગઢાળી ગામમાંથી જુગાર રમતા 21 જુગારીઓને 10લાખ 55હજાર 40 રૂપિયાના મુદ્દામાલ સાથે ઝડપી પાડીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. મેંદરડામાંથી પકડાયેલા મોટાભાગના જુગારીઓ ત્યાંના સ્થાનિક હોવાનું તેમજ કેરાળા ગામમાંથી પકડાયેલા તમામ જુગારીઓ જુનાગઢના હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
એક જ દિવસમાં જુનાગઢ જિલ્લામાંથી 21 જુગારી ઝડપાયા:
જુનાગઢ પોલીસે કેરાળા ગામમાંથી 10 અને જિલ્લાના મેંદરડા તાલુકાના ગઢાળી ગામમાંથી જુગાર રમતા 11 જુગારીને ઝડપી પાડીને એક જ દિવસમાં બે જુગાર ધામ પર દરોડા કરીને કુલ 21 જુગારીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. જેમાંથી કેરાળા ગામમાંથી 09 લાખ 16 હજાર 220 તેમજ મેંદરડા ગામમાંથી 01લાખ 38હજાર 420 જેટલો મુદ્દામાં કુલ મળીને કુલ 10 લાખ 55 હજાર 40 રૂપિયાનો જપ્ત કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
પોલીસે પૂર્વ બાતમીને આધારે હાથ ધરી તપાસ:
જુનાગઢ પોલીસને મળેલી પૂર્વ બાતમીને આધારે મેંદરડા તાલુકાના ગઢાળી ગામમાં કેટલાક લોકો જુગારનો અખાડો ચલાવી રહ્યા છે. તે માહિતીને આધારે ગઢાળી ગામના ખેતરમાં રેડ કરતા અહીંથી આઠ જુગારી પકડાયા છે, તો ત્રણ જુગારી પોલીસને ચકમો આપીને ફરાર થયા છે. જૂનાગઢ તાલુકાના કેરાળા ગામમાંથી પણ પૂર્વ બાતમીને આધારે વાડી વિસ્તારમાં ચાલતા જુગાર ધામમાંથી દસ જુગારીઓ પકડાયા છે. ગઢાળી ગામના પકડાયેલા તમામ જુગારીઓ મેંદરડા શહેર અને ગઢાળી ગામના સ્થાનિક હોવાનું સામે આવ્યું છે. બીજી તરફ કેરાળા ગામમાંથી પકડાયેલા તમામ 10 જુગારીઓ જુનાગઢ અને કેશોદ શહેરના હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે. સમગ્ર દરોડાની કાર્યવાહી દરમિયાન પોલીસે બે કાર, એક મોટરસાયકલ અને 18 ફોન મળીને કુલ 10 લાખ 55 હજાર 40 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબજે કરીને ધોરણસર ની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
