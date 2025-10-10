ETV Bharat / state

જુનાગઢમાં સંગઠિત બની ગુના આચરતી 'બંગલા ગેંગ' સામે પોલીસે ગુજસીટોકનું હથિયાર ઉગામ્યું

પાછલા કેટલાક સમયથી જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં સંગઠિત રહીને કેટલાક અસામાજિક તત્વો વિવિધ શરીર સંબંધી તેમજ માલમિલકતને લગતા ગુનાઓ સંગઠિત બનીને આચારી રહ્યા હતા.

બંગલા ગેંગ સામે ગુજસીકોટ હેઠળ ગુનો નોંધાયો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025

જુનાગઢ: પાછલા કેટલાક સમયથી જુનાગઢ શહેરમાં સંગઠિત રહીને અપરાધ કરતાં કેટલાક અસામાજિક તત્વો અને ટોળકી સામે જુનાગઢ પોલીસ કાર્યવાહી કરી રહી છે. જેના ભાગરૂપે વધુ એક અપરાધી ટોળકી સામે જુનાગઢ પોલીસે ગુજસીટોક ગુના અન્વયે ફરિયાદ નોંધીને ટોળકીના પાંચ આરોપીને પકડી પાડવા તપાસ શરૂ કરી છે. ઝાંઝરડા રોડ વિસ્તારમાં બંગલા ગેંગ તરીકે ઓળખાતી આ ટોળકીના એક સભ્યને પોલીસે પકડી પાડ્યો છે.

જુનાગઢ પોલીસે ગુજસીટોકનો ગુનો કર્યો દાખલ

પાછલા કેટલાક સમયથી જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં સંગઠિત રહીને કેટલાક અસામાજિક તત્વો અને અપરાધીઓ વિવિધ શરીર સંબંધી તેમજ માલમિલકતને લગતા ગુનાઓ સંગઠિત બનીને આચારી રહ્યા હતા. આવા તત્વો સામે જુનાગઢ પોલીસે ગુજસીટોક અન્વયે કેસ રજીસ્ટર કરવાનું શરૂ કર્યું છે. ત્યારે જુનાગઢ શહેરમાં આવેલા ઝાંઝરડા રોડ વિસ્તારમાં બંગલા ગેંગ તરીકે ઓળખાતી ગેંગના પાંચ અપરાધીઓ સામે જુનાગઢ પોલીસે ગુજસીટોક અન્વયે ગુનો નોંધીને પાંચ અપરાધીઓ પૈકી કરસન મોરીને પકડી પાડીને અન્ય ચાર ફરાર આરોપી વિરુદ્ધ ગુજસીટોક કાયદા અન્વયે ધરપકડ કરવાની દિશામાં કામગીરી શરૂ કરી છે.

ગેંગ વિરુદ્ધ અત્યાર સુધીમાં 30 જેટલા ગુનાઓ

જુનાગઢ પોલીસે શહેરમાં બંગલા ગેંગ તરીકે કુખ્યાત બનીને હત્યા હત્યાની ધમકી, લૂંટ, રાયોટીંગ, ખંડણી, ચોરી, અપહરણ, હથિયાર ધારા, પ્રોહીબિશન, મારામારી, જુગાર અને મકાન અને જમીન ગેરકાયદેસર પચાવી પાડવાના કિસ્સામાં અત્યાર સુધી કુલ 30 જેટલી એફઆઇઆર તમામ આરોપી સામે નોંધાયેલી છે. જેમાં 14 ગુનામાં ગેંગના તમામ સભ્યો સામેલ હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. બંગલા ગેંગના મુખ્ય લીડર ભાવેશ બઢ સામે 14 અપરાધ, કરસન મોરી સામે 08, દિલીપ છેલાણા સામે 07, નિલેશ બઢ સામે 09 અને જાદવ હુંણ સામે 09 મળીને કુલ 30 જેટલી પોલીસ ફરિયાદ જૂનાગઢ શહેર જિલ્લા અને અન્ય વિસ્તારમાં નોંધાયેલી છે. સમગ્ર મામલામાં વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષક રાજવીર સિંહ પરમાર વધુ તપાસ ચલાવી રહ્યા છે.

