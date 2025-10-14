"ઘરના જ નીકળ્યા ઘાતકી" ગોરખનાથ મંદિરમાં પ્રતિમાને ખંડિત કરનાર આરોપી ઝડપાયા
ગોરખનાથ મંદિરમાં પ્રતિમાને ખંડિત કરવાના આરોપસર મંદિરના જ સેવાદારોની પોલીસે અટકાયત કરી છે. આરોપીએ સોશિયલ મીડિયામાં પ્રસિદ્ધ થવા કાવતરું રચ્યું હતું.
Published : October 14, 2025 at 9:25 AM IST|
Updated : October 14, 2025 at 9:47 AM IST
જૂનાગઢ : ગિરનાર પર્વત પર ગોરખનાથની મૂર્તિને ખંડિત કરનાર આરોપી ઝડપાયા છે. સોશિયલ મીડિયામાં પ્રસિદ્ધ થવા માટે મંદિરના સેવાદાર કિશોર કુકરેજા અને ફોટોગ્રાફર રમેશ ભટ્ટે સમગ્ર ઘટના ચોરી અને તોડફોડમાં ઉપજાવી કાઢવા માટે તરકટ રચ્યું હતું, જેનો જૂનાગઢ પોલીસે ખુલાસો કર્યો છે.
ગોરખનાથ મંદિરમાં તોડફોડ અને પ્રતિમા ખંડિત
ગત 5 ઓક્ટોબરના રોજ ગીરનાર પર્વત પર 6000 પગથિયાની નજીક આવેલા ગુરુ ગોરખનાથ મંદિરમાં તોડફોડ કરી અને પ્રતિમાને ખંડિત કરવાનો ખૂબ જ સંવેદનશીલ મામલો સામે આવ્યો હતો. ગિરનાર પર્વત સનાતન ધર્મ માટે આસ્થાનું કેન્દ્ર છે, સમગ્ર મામલો આસ્થા સાથે જોડાયેલો હોવાથી તપાસમાં જિલ્લા કલેકટર અને પોલીસ વડા સહિત તમામ ઉચ્ચ અધિકારીઓએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી અને તપાસ શરુ કરી હતી.
સંવેદનશીલ મામલામાં ઝીણવટભરી તપાસ
જૂનાગઢ જિલ્લા પોલીસે આરોપીઓની શોધખોળ માટે ગિરનાર પર્વતની નવી અને જૂની સીડી, રોપ-વે અને ગિરનાર તળેટીના 156 જગ્યાના CCTV ફૂટેજની તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ સિવાય રોપ-વે મારફતે ગિરનાર પર્વત પર ગયેલા 71 ગ્રુપના ફોન સંપર્ક કર્યો હતો.
ઉપરાંત ગિરનાર પર્વત પર માલ વહન કરનાર, ડોલીવાળા, દુકાનદાર અને મજૂરો સહિત કુલ 200 જેટલા લોકોની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી. ગિરનાર તળેટીમાં આવેલી હોટલ અને ધર્મશાળામાં પણ પ્રવાસીઓના રોકાવાની વિગતો પ્રાપ્ત કરીને સમગ્ર મામલામાં તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો.
FSL ટીમની તપાસમાં ખુલાસો
સમગ્ર ઘટના ધાર્મિક આસ્થા સાથે જોડાયેલી હોવાથી ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ મામલાની તપાસમાં જોડાયા હતા. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ મામલો શંકાસ્પદ લાગતા ફોરેન્સિક સાયન્સ વિભાગની ટીમે પણ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી નિરીક્ષણ કર્યું હતું. અધિકારીઓએ ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરતા આ મામલામાં કોઈ અન્ય વ્યક્તિ નહીં પરંતુ અહીં જ રહેતા આસપાસના લોકોનો હોવાની પ્રબળ શક્યતા ઊભી થઈ હતી.
મંદિરમાંથી કાચ તોડી અને પ્રતિમાને બહાર કાઢીને ફેંકી દેવામાં આવી છે, આવી થીયરી અશક્ય લાગતા સમગ્ર મામલો મંદિરમાં સેવા-પૂજા કરતા લોકો પર કેન્દ્રિત થયો હતો. જેમાં મંદિરમાં પાછલા ત્રણ વર્ષથી સેવાદાર તરીકે કામ કરતા કિશોર કુકરેજા અને તેની મદદગારીમાં જૂનાગઢના ફોટોગ્રાફર રમેશ ભટ્ટ શંકાના દાયરામાં આવતા પોલીસે રમેશભાઈ ભટ્ટની પૂછપરછ કરતા સમગ્ર મામલામાં ખુલાસો થયો છે.
"ઘરના જ નીકળ્યા ઘાતકી" બે આરોપી ઝડપાયા
આ કેસમાં જૂનાગઢ પોલીસે મંદિરના સેવાદાર તરીકે કામ કરતા કિશોર કુકરેજા અને જૂનાગઢમાં રહેતા અને ફોટોગ્રાફીના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલા રમેશ ભટ્ટની અટકાયત કરી છે. મંદિરના સેવાદારને ધર્મસ્થાનોમાં આ પ્રકારનું અપકૃત્ય કરીને સોશિયલ મીડિયામાં પ્રસિદ્ધ થવાની ઘેલછા અને મગજમાં સળવળાટ ઉભો થયો હતો. જેને લઈને આ બે ઈસમોએ મંદિરમાં તોડફોડ કરીને પ્રતિમાને ખીણમાં ફેંકી દીધી હતી. ઉપરાંત મંદિરની દાનપેટીમાં ચોરી કરી હોવાનો ખુલાસો પોલીસ તપાસમાં થયો છે.
ગિરનાર પર્વત પર થશે નવી સુરક્ષા વ્યવસ્થા
ગિરનાર પર્વત પર અનેક ધાર્મિક સ્થાનો આવેલા છે. વર્ષ દરમિયાન લાખોની સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ ગિરનાર તળેટી અને પર્વત પર આવેલા ધર્મસ્થાનોની મુલાકાતે લેતા હોય છે. તહેવારો અને વેકેશનના સમયમાં માનવ મહેરામણથી ગિરનાર તળેટી અને પર્વત ઉભરાતો હોય છે. આવી સ્થિતિમાં હવે પ્રત્યેક ધર્મસ્થાનોની સાથે લોકોની સુરક્ષા જળવાય તથા અપરાધિક કૃત્ય કરવા માટે ગિરનાર આવતા ઈસમોની ઓળખ થાય તે માટે વ્યવસ્થા ઉભી કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.
જે જગ્યા પર હાલ CCTV કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા નથી, આવા તમામ સ્થળો પર જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા CCTV કેમેરા લગાવવામાં આવશે. જેના માટે જિલ્લા કલેક્ટર અને પોલીસ વડાની ટીમોએ કેટલાક ચોક્કસ લોકેશન પણ શોધી કાઢ્યા છે. જે સ્થળ પર આવનારા દિવસોમાં CCTV કેમેરાનું નેટવર્ક ઊભું કરવામાં આવશે. આમ લોકોની સુરક્ષામાં વધારો થાય અને અપકૃત્ય કરતા અપરાધીઓને પકડી આવા કૃત્યોને અટકાવવામાં સફળતા મળે તે માટેનું આયોજન જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવશે.
