જુનાગઢ: કડિયાવાડ વિસ્તારમાં રહેતા એક દલિત યુવકને ગત 16 તારીખની રાત્રીએ માર મારીને મોબાઇલની લૂંટ ચલાવીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપનાર ત્રણ કુખ્યાત આરોપીને જુનાગઢ પોલીસે ઝડપી પાડ્યાં છે. પોલીસ પકડમાં રહેલા ત્રણેય આરોપી પ્રોહિબિશનના ગુન્હામાં કુખ્યાત હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. સમગ્ર મામલામાં એ ડિવિઝન પોલીસ મથકના પીઆઈ આર.કે.પરમાર વધુ તપાસ કરી રહ્યા છે.
દલિત યુવકને મારનાર ત્રણ આરોપી ઝડપાયા
જુનાગઢ શહેરના કાઠીયાવાડ વિસ્તારમાં રહેતા એક દલિત યુવકને 16મી તારીખે જુનાગઢ જીમખાના નજીક વિવેકાનંદ શાળાના મેદાનમાં બોલાવીને માર મારી મોબાઈલની લૂંટ ચલાવીને સમગ્ર મામલાની જો પોલીસ ફરિયાદ કરવામાં આવે તો જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપીને મોબાઇલ લૂંટી ત્રણેય આરોપી રાત્રિના સમયે ફરાર થઈ ગયા હતા. ત્યારબાદ ફરિયાદી દ્વારા એ ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં વિધિવત ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે હિતેશ મોરી, રાજુ સિંઘલ અને સામત કરમટા નામના ત્રણેય આરોપીની અટકાયત કરીને સમગ્ર ઘટનાનું રી કન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું.
ત્રણેય આરોપીઓ કુખ્યાત
પોલીસ પકડમાં રહેલા રહેલા ત્રણેય આરોપી હિતેશ મોરી રાજુ સિંગલ અને સામત કરમટા, આ ત્રણેય આરોપીઓ જુનાગઢના પંચેશ્વર વિસ્તારમાં રહેતા હોવાનું અને પ્રોહિબિશનના ગુનામાં અનેક વાર પોલીસ ચોપડે નોંધાયા હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. મુખ્ય આરોપી હિતેશ મોરી જુનાગઢ શહેર ઉપરાંત બીલખા અને પાટણવાવ પોલીસ મથકમાં પ્રોહિબિશન સહિત અન્ય ગુનામાં પોલીસ ચોપડે ચડી ચૂક્યો છે.
ત્રણેય આરોપી વિરુદ્ધ 52 જેટલા ગુનાઓ
જ્યારે અન્ય એક આરોપી સામત કરમટા સામે 27 જેટલા ગુન્હાઓ પ્રોહીબિશનના નોંધાયા છે. તેવીજ રીતે રાજુ સિંઘલ સામે પણ 18 જેટલા ગુનાઓ પ્રોહીબિશનના નોંધાયા છે. આમ પોલીસ પકડમાં રહેલા ત્રણેય આરોપી વિરુદ્ધ 52 જેટલા ગુનાઓ પ્રોહિબિશનના નોંધાયા હોવાની વિગતો પોલીસ તપાસમાં બહાર આવી છે.
સમગ્ર મામલામાં એ ડિવિઝન પોલીસ મથકના પી.આઇ આર.કે.પરમાર વધુ તપાસ ચલાવી રહ્યા છે. આજે ત્રણેય આરોપીને જુનાગઢ કોર્ટમાં રજૂ કરીને તેના વધુ રિમાન્ડ માંગવામાં આવે તેવી શક્યતાઓ પણ છે.