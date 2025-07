ETV Bharat / state

ત્રણ દિવસમાં 10 મહિલાઓ જુગાર રમતા ઝડપાઈ, જુનાગઢમાં ધમધમતા જુગારધામો પર પોલીસની કાર્યવાહી - GAMBLING

By ETV Bharat Gujarati Team Published : July 19, 2025 at 8:03 AM IST | Updated : July 19, 2025 at 9:52 AM IST 1 Min Read

જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસ ખાસ સાતમ-આઠમના તહેવાર અને શ્રાવણ મહિનાને ધ્યાનમાં રાખીને જુગારીઓ પર જાણે કે વિશેષ પ્રકારે વૉચ રાખતી હોય તેમ છેલ્લાં ત્રણ દિવસમાં 10 મહિલા જુગારીઓને ઝડપી પાડી છે.ગઈકાલે (18 જૂલાઈ) જુનાગઢ પોલીસે ખલીલપુર રોડ પર આવેલ ખોડલધામ ટાઉનશીપ માંથી જુગાર રમતી 6 મહિલાને 11,000 કરતા વધારેની રોકડ સાથે ઝડપી પાડીને મહિલાઓ દ્વારા સંચાલિત જુગાર ધામનો ખુલાસો કર્યો હતો. ખલીલપુર રોડ પર આવેલ ખોડલધામ ટાઉનશીપ રહેણાંક વિસ્તાર હોવા છતાં પણ કેટલીક મહિલાઓ બિંદાસ રીતે જુગાર રમી રહી હતી, જેને જુગાર રમતા રોકડ રકમ સાથે પકડી પાડવામાં પોલીસને સફળતા મળી હતી સાતમ આઠમ અને શ્રાવણ મહિનામાં જુગારના ખાસ કેસ

