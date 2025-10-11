જુનાગઢમાં પોલીસની મોટી સફળતા: દિવાળી પહેલાં 9.78 લાખનો દારૂનો જથ્થો ઝડપાયો
મધુરમ વિસ્તારમાં આવેલા સન સિટી-1ના રહેણાંક મકાનમાંથી સી ડિવિઝન પોલીસે રૂ. 9,78,000થી વધુ કિંમતનો પરપ્રાંતીય દારૂનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે.
Published : October 11, 2025 at 3:47 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે દિવાળીના તહેવારો પૂર્વે શહેરમાં દારૂની રેલમછેલ રોકવા માટે મોટી સફળતા હાંસલ કરી છે. મધુરમ વિસ્તારમાં આવેલા સન સિટી-1ના રહેણાંક મકાનમાંથી સી ડિવિઝન પોલીસે રૂ. 9,78,000થી વધુ કિંમતનો પરપ્રાંતીય દારૂનો જથ્થો જપ્ત કર્યો છે. આ સાથે બે ફરાર આરોપીઓ, કરણ ઓડેદરા અને રાહુલ મૈત્રાની ધરપકડ માટે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે.
પોલીસની સફળ કાર્યવાહી
પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે સી ડિવિઝનના પીઆઈ વી.જે. સાવજના માર્ગદર્શન હેઠળ આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી. સન સિટી-1ના રહેણાંક મકાનમાંથી 2,616 અલગ-અલગ બ્રાન્ડની દારૂની બોટલો જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ દારૂનો જથ્થો દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન શહેરમાં દારૂનું વેચાણ કરવાના ઇરાદે લવાયો હોવાનું પોલીસનું અનુમાન છે.
બુટલેગરો સામે કડક કાર્યવાહી
દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન પરપ્રાંતીય દારૂની ઘૂસણખોરી અને વેચાણ દ્વારા આર્થિક લાભ મેળવવાના બુટલેગરોના ઇરાદાને પોલીસે નિષ્ફળ બનાવ્યો છે. આ મામલે કરણ ઓડેદરા અને રાહુલ મૈત્રા નામના બે બુટલેગરો સામે ધોરણસરની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસે આ બંને ફરાર આરોપીઓને પકડવા માટે તપાસ તેજ કરી છે.
પોલીસની આ સતર્કતાને કારણે દારૂનો જથ્થો ગેરકાયદેસર વેચાણ સુધી પહોંચે તે પહેલાં જ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે.
આ પણ વાંચો: