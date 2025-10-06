જુનાગઢ: પારસ ધામમાં 100થી વધુ દુધાળા પશુઓની મફત સારવાર, ભેંસના શરીરમાંથી નીકળી 62 કિલોની ગાંઠ
પારસ ધામ ખાતે પ્રથમ વખત વિનામૂલ્યે દુધાળા પશુઓ માટેનો સર્જીકલ કેમ્પ યોજાયો. જેમાં કેન્સર, સારણગાંઠ સહિત અને જટિલ રોગોનું નિદાન કરાયું.
Published : October 6, 2025 at 10:14 AM IST
જુનાગઢ: રાષ્ટ્રીય સંત ગુરુદેવ નમ્રમુનિ મહારાજના જન્મોત્સવ પ્રસંગે જુનાગઢના ગિરનારમાં આવેલા પારસધામ ખાતે બે દિવસનો પ્રથમ વખત પશુ શસ્ત્રક્રિયા કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કેમ્પમાં રાજકોટ, જુનાગઢ, પોરબંદર, અમરેલી, સોમનાથ સહિત આસપાસના જિલ્લાના માલધારીઓએ પોતાના બીમાર પશુ કે જેમની શસ્ત્રક્રિયા અનિવાર્યપણે કરવાની હોય આવા તમામ પશુઓની વિનામૂલ્યે શસ્ત્રક્રિયા કરાઈ હતી. બે દિવસ દરમિયાન પશુઓમાં શીંગડાનું કેન્સર, ગર્ભાશય, સારણગાંઠ, તણખીઓ જેવા રોગોની શસ્ત્રક્રિયા દ્વારા સારવાર કરવામાં આવી હતી.
પ્રથમ વખત સાર્વજનીક દુધાળાપશુ શસ્ત્રક્રિયા કેમ્પ
રાષ્ટ્રીય સંત ગુરુદેવ નમ્રમુનિ મહારાજ સાહેબના 55મા જન્મોત્સવ પ્રસંગે ગિરનારમાં આવેલા પારસધામ ખાતે બે દિવસ સુધી તમામ દુધાળા પશુઓ માટેના વિનામૂલ્યે સર્જીકલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં રાજકોટ, જુનાગઢ, સોમનાથ, અમરેલી, પોરબંદર સહિત આસપાસના જિલ્લાઓના માલધારીઓ તેમના દુધાળા ગાય અને ભેંસ લઈને કેમ્પમાં પહોંચ્યા હતા. બે દિવસ દરમિયાન 100 કરતાં વધારે પશુઓની શસ્ત્રક્રિયા કરીને આ કેમ્પને સફળ બનાવવામાં આવ્યો હતો. પશુ નિદાન કેમ્પનું સમયાતરે આયોજન થતું રહેતું હોય છે. પરંતુ આ પ્રકારે શસ્ત્રક્રિયા કેમ્પનું સાર્વજનિક આયોજન જૂનાગઢમાં પહેલી વખત થયું હતું. જેનો લાભ પશુપાલકોને પ્રાપ્ત થયો હતો.
વિવિધ જટિલ પશુ સમસ્યા ની કરાઈ શસ્ત્રક્રિયા
બે દિવસ ચાલેલા આ કેમ્પમાં 100 જેટલા દુધાળા પશુઓની શસ્ત્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી. જેમાં સૌથી વધારે પશુઓમાં જોવા મળતા શિંગડાના કેન્સરની સારવાર અને શસ્ત્રક્રિયા કરાઈ હતી. ત્યાર બાદ ગર્ભાશયને લગતી શસ્ત્રક્રિયા પણ હાથ ધરાઈ હતી. દુધાળા પશુઓમાં જોવા મળતી રસોળી અને સારણગાંઠની સારવાર પણ શસ્ત્રક્રિયાદ્વારા સારવાર કરાઈ હતી. બે દિવસના કેમ્પમાં એક ભેંસના શરીરમાંથી શસ્ત્રક્રિયા કરીને 62 કિલો વજનની એક ગાંઠ સરળતાથી પૂર્વક કાઢવામાં આવી હતી. ઓપરેશન એકદમ જટિલ માનવામાં આવતું હતુ, આ સિવાય પશુઓના પગમાં જોવા મળતો તણખીયા નામના રોગની પણ સારવાર કરવામાં આવી હતી. બે દિવસ દરમિયાન સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાંથી 10 જેટલા પશુ તબીબની સાથે તેમના સહાયકો પણ હાજર રહીને આ કેમ્પમાં પશુઓની શસ્ત્રક્રિયા કરી હતી.
પારસધામ દ્વારા તમામ ખર્ચ ઉઠાવવામાં આવ્યો
સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રથમ વખત આ પ્રકારે આયોજિત થયેલા વિનામૂલ્ય શાસ્ત્ર ક્રિયા કેમ્પનો ખર્ચ પારસધામ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. જેમાં પશુઓને તેના ઘરથી શસ્ત્રક્રિયા કેમ સુધી લાવવા અને ફરીથી તેના સ્થળે પહોંચાડવા માટેની વાહન વ્યવસ્થા, શસ્ત્રક્રિયા બાદ કોઈ પણ પશુને જ્યાં સુધી સારવાર ચાલે ત્યાં સુધી તમામ પ્રકારની દવાઓ અને પૂરક આહાર તરીકે પાંચ કિલો ગોળની સાથે ઓપરેશન કરેલા તમામ પશુ જમીનમાં નહીં પરંતુ તબીબી રીતે યોગ્ય માનવામાં આવતી મેટ પર બેસે તે માટે મેટ પણ વિનામૂલ્યે ઓપરેશનમાં આવેલા પશુપાલકોને આપીને પશુને રોગમાંથી મુક્તિની સાથે પશુપાલકોને આર્થિક ખર્ચમાંથી મુક્તિ મળી હતી.
