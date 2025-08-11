Essay Contest 2025

'વાહન કચેરી સહિત આધુનિક હથિયારો આપો', રાઉન્ડ ફોરેસ્ટર કક્ષાના અધિકારીઓની સરકાર પાસે માંગ - GUJARAT FOREST DEPARTMENT

વન્ય પ્રાણીના રેસ્ક્યુ અને જંગલમાં થતી ગુનાખોરી પર નજર રાખવા માટેની કામગીરીમાં જોડાયેલા કર્મચારીઓને આધુનિક હથિયાર અને વાહન ફાળવવાની માંગ કરવામાં આવી છે

રાઉન્ડ ફોરેસ્ટર કક્ષાના અધિકારીઓની સરકાર પાસે માંગ
રાઉન્ડ ફોરેસ્ટર કક્ષાના અધિકારીઓની સરકાર પાસે માંગ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 7:32 AM IST

જુુનાગઢ: ઓલ ઇન્ડિયા ફોરેસ્ટ ઓફિસર એસોસિએશન દ્વારા રાજ્યના મુખ્ય વન સંરક્ષકને પત્ર પાઠવીને વન વિભાગના રેન્જ ફોરેસ્ટરથી નીચેની કક્ષાના અધિકારી અને કર્મચારી કે જેઓ વન્ય પ્રાણીના રેસક્યુ અને ગુનાખોરીની તપાસ અને તેને અટકાવવા માટે કામગીરીમાં જોડાયેલા છે, આવા તમામ કર્મચારીઓને આધુનિક હથિયાર અને વાહન આપવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

વન અધિકારી આધુનિક હથિયાર અને વાહન વગર કરે છે કામગીરી

રાજ્યના વન વિભાગમાં કામ કરતા રેન્જ ફોરેસ્ટર્સથી લઈને નીચેની કક્ષાના અધિકારી અને કર્મચારીઓના ઓલ ઇન્ડિયા ફોરેસ્ટર એસોસિએશન ફેડરેશન દ્વારા રાજ્યના મુખ્ય વન સંરક્ષકને પત્ર લખીને રેન્જ અને રાઉન્ડ ફોરેસ્ટરથી શરૂ કરીને નીચલી પાયરીના અધિકારી અને કર્મચારીઓને વર્તમાન સમયમાં આધુનિક હથિયાર અને વાહન આપવાની માંગ પત્ર દ્વારા કરવામાં આવી છે. રેન્જ અને રાઉન્ડ ફોરેસ્ટ ઓફિસરોની સાથે વન રક્ષકો આજે 30 થી 40 વર્ષ જૂના હથિયારો અને જંગલ વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ માટે બાઈક ફાળવવામાં આવે છે. આજના આધુનિક સમયમાં અન્ય વિભાગોને સરકાર આધુનિક બનાવી રહી છે, ત્યારે વન વિભાગને પણ આધુનિક બનાવીને વર્તમાન સમયમાં ચલણમાં રહેલા હથિયારો અને વાહનો આપવામાં આવે તેવી માંગ ઓલ ઈન્ડિયા ફોરેસ્ટર ઓફિસર ફેડરેશન દ્વારા કરવામાં આવી છે.

ઓલ ઈન્ડિયા ફોરેસ્ટ ઓફિસર્સ ફેડરેશનની સરકાર પાસે માંગ
ઓલ ઈન્ડિયા ફોરેસ્ટ ઓફિસર્સ ફેડરેશનની સરકાર પાસે માંગ (Etv Bharat Gujarat)

રાઉન્ડ ફોરેસ્ટ કચેરીનો પણ અભાવ

સમગ્ર રાજ્યમાં રેન્જ અને રાઉન્ડ ફોરેસ્ટ કચેરીની પણ તાકિદે જરૂરિયાત ઊભી થવા પામી છે. હાલ સમગ્ર ગુજરાતમાં 1,650 જેટલી રેન્જ કચેરીઓ આવી છે. જેની નીચે રાઉન્ડ ફોરેસ્ટરની કચેરી આવતી હોય છે, જે પૈકીની મોટાભાગની કચેરીઓ વિનાજ કામકાજ ચાલી રહ્યું છે. ત્યારે રાઉન્ડ અને રેન્જ ફોરેસ્ટની કામગીરીને ધ્યાને લઈને તમામ કચેરીઓ સંપૂર્ણપણે બનાવવામાં આવે તેવી માંગ પણ કરવામાં આવી રહી છે. હાલ સમગ્ર ગુજરાતમાં 1,650 રેન્જ કચેરી નીચે આવતી રાઉન્ડ ફોરેસ્ટ કચેરી ની સંખ્યા જરૂરિયાતના 40% જ છે, આમ 60% રાઉન્ડ ફોરેસ્ટર કચેરી વિનાજ કામ કરી રહ્યા છે

રાઉન્ડ ફોરેસ્ટર કક્ષાના અધિકારીઓની સરકાર પાસે માંગ
રાઉન્ડ ફોરેસ્ટર કક્ષાના અધિકારીઓની સરકાર પાસે માંગ (Etv Bharat Gujarat)

હથિયારો પણ 30-40 વર્ષ જુના

વન વિભાગમાં તમામ પ્રકારની સુરક્ષાની જવાબદારી રાઉન્ડ ફોરેસ્ટરથી લઈને વન રક્ષકો સુધીના અધિકારી અને કર્મચારીઓને નિભાવવાની હોય છે. આવી સ્થિતિમાં 12 બોરની ખૂબ જ વજનદાર બંદૂકો હાલ વન વિભાગના રાઉન્ડ ફોરેસ્ટર અને વન રક્ષકોને આપવામાં આવી રહી છે, જેથી આધુનિક સમયમાં ચલણમાં રહેલી આધુનિક ગન અને રિવોલ્વર જેવા હથિયાર અધિકારી અને કર્મચારીને આપવામાં આવે તો પેટ્રોલિંગની સાથે જંગલ વિસ્તારમાં પકડાયેલા અપરાધીઓ પર ખૂબ જ સરળતાથી કાબુ કરી શકાય તેમ છે.

વનવિભાગને લખ્યો પત્ર
વનવિભાગને લખ્યો પત્ર (Etv Bharat Gujarat)

વધુમાં રાઉન્ડ ફોરેસ્ટર અને વન રક્ષકોને જે બાઈક આપવામાં આવે છે, તે બાઈકની સંખ્યા પણ 40% જેટલી ઓછી છે, જેથી કેટલાક વન રક્ષકો અને રાઉન્ડ ફોરેસ્ટર વાહન વગર જંગલમાં પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા છે. આ પ્રકારની અનેક અગવડતાઓની વચ્ચે વન વિભાગના નાના અધિકારી અને કર્મચારી કામ કરી રહ્યા છે, તેની સુવિધામાં વધારો થાય તે માટેની માંગ કરતો પત્ર ઓલ ઇન્ડિયા ફોરેસ્ટ ઓફિસર એસોસિએશન દ્વારા રાજ્યના મુખ્ય વન સંરક્ષકને લખવામાં આવ્યો છે.

