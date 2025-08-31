ETV Bharat / state

નાગઢના નવાબી શાસન દરમિયાન પણ વર્ષ 1791, 1813, 1825થી માંડીને 1877 સુધીમાં 6 વખત જુનાગઢ રાજ્યએ દુષ્કાળનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

Published : August 31, 2025 at 8:48 PM IST

જુનાગઢ : દુષ્કાળ આ શબ્દ એવો છે, કે ભલભલાને એક વખત વિચારતો કરી મૂકે જૂનાગઢના નવાબી શાસન દરમિયાન પણ વર્ષ 1791, 1813, 1825થી માંડીને 1877 સુધીમાં 6 વખત જુનાગઢ રાજ્યએ દુષ્કાળનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જેમાં જાનમાલની પણ નુકસાની થઈ હતી, તેમ છતાં જુનાગઢ રાજ્યના નવાબી શાસનને લોકોને દુષ્કાળમાંથી બચાવવાના ઉમદા પ્રયાસો કર્યા હતા. જે આજે પણ એકદમ પ્રસ્તુત માનવામાં આવે છે.

જુનાગઢ રાજ્યની તવારીખમાન નોંધાયેલા દુષ્કાળ : દુષ્કાળ આજે પણ આધુનિક યુગમાં આ શબ્દ કોઈપણ વ્યક્તિને જંજોડી જાય છે. આવો જ દુષ્કાળ જુનાગઢ રાજ્યમાં નવાબી શાસન દરમિયાન વર્ષ 1791થી લઈને 1877 સુધીમાં કુલ 6 વખત રાજ્યને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. દુષ્કાળના આ કપરા સમયમાં જુનાગઢ રાજ્ય તરફથી અછત રાહત કાર્યો તેમજ લોકોને અન્ય બીજી સવલતો પૂરી પાડીને નવાબી શાસનની સાથે કાઠીયાવાડના રાજવીઓએ એક ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડ્યું હતું. જેમાં જૂનાગઢમાં શાસન રરેલા બાબી વંશના શાસનમાં પડેલા દુષ્કાળોની વિગતો આજે પણ ઇતિહાસમાં જોવા મળે છે.

બાબી વંશમાં પડેલા દુષ્કાળની સ્થિતિ : વર્ષ 1791માં બાબી વંશના શાસન દરમિયાન જુનાગઢ રાજ્યમાં સૌથી મોટો દુષ્કાળ પડ્યો હતો. ઇતિહાસમાં નોંધાયેલી વિગતો અનુસાર દુષ્કાળના આ સમયમાં લીલું ઘાસ કેસર માફક એકદમ કીમતી થયું હતું. દુષ્કાળને કારણે બળિયા નામના રોગથી હજારો લોકોની ખોવારી થઈ હતી, તેવું ઇતિહાસમાં નોંધવામાં આવ્યું છે. વર્ષ 1813માં વરસાદ ઓછો પડવાથી જુનાગઢ રાજ્યના કેટલાક પ્રાંતમાં દુષ્કાળ પડ્યો હતો. જેને આજે પણ જૂનાગઢના ઇતિહાસ સાથે ઓગણોતરો કાળ તરીકે યાદ રાખીને આ દુષ્કાળની યાદોને જીવંત રાખવામાં આવી છે. 1825માં પણ આ જ પ્રકારે જુનાગઢ રાજ્ય ફરી એક વખત દુષ્કાળમાં જોવા મળ્યું હતું. જે પણ જુનાગઢ રાજ્ય માટે બહુ સારા સંકેતોના હતા.

1875માં માત્ર 15 ઇંચ વરસાદ : વર્ષ 1875માં જુનાગઢ શહેરમાં 15 ઈંચ અને 79 દોકડા વરસાદ પડ્યો હતો. આ વખતે ગિરનાર પર્વત પર 14 ઇંચ અને 28 દોકડા તેમજ દામોદર કુંડ પાસે 15 ઇંચ અને 91 દોકડા તેમજ જૂનાગઢ રાજ્યના વેરાવળમાં 12 ઈંચ, 67 દોકડા અને ઉનામાં 27 ઇંચ 09 દોકડા વરસાદ પડેલો હતો, પરિણામે દુષ્કાળની સ્થિતિ 1875માં ઊભી થઈ હતી. 30 ઓગસ્ટ 1875ના રોજ જૂનાગઢના હાટકેશ્વર મંદિરમાં વરસાદની ખેંચ હોવાને કારણે જે તે સમયના સદગ્રહસ્તો દ્વારા બંદગીનો એક કાર્યક્રમ યોજીને કુદરત જુનાગઢ રાજ્ય પર વરસાદ રૂપે મહેર કરે તેવા કાર્યક્રમો પણ થયા હતા. તેવી જ રીતે વર્ષ 1877માં જુનાગઢ રાજ્યમાં ફરી એક વખત દુષ્કાળ પડ્યો, અને આ અતિ ભયંકર દુષ્કાળ માનવામાં આવે છે.

વરસાદ ન પડવાને કારણે સમગ્ર જૂનાગઢ રાજ્યમાં અનાજનું ઉત્પાદન બિલકુલ ન થયું હતું. આ સમયે લોકોને અનાજની ખરીદી કરવાના કામમાં નાણાંની બચત રહે તે માટે જુનાગઢ રાજ્ય સંસ્થાના મુલકી ખાતા તરફથી એક સર્ક્યુલર ગોકુલજી સંપતરાયના હસ્તે દ્વારિકાદાસની સહીથી બહાર પડાયો હતો. જેમાં ઉલ્લેખ થયા મુજબ કોઈપણ દીવાની અધિકારીએ દુષ્કાળના 1 વર્ષ સુધી હુકમનામાની બજવણી કરવી નહીં. આ સિવાય અન્ય એક મહત્વનો સર્ક્યુલર પણ ગોકુલજી સંપતરામ દિવાન જૂનાગઢ રાજ્ય તરફથી 24 ઓગસ્ટ 1877ના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો.

દુષ્કાળમાં જુનાગઢ રાજ્ય તરફથી અપાતી રાહત : દુષ્કાળના સમયમાં જૂનાગઢના તળાવમાંથી પાણીને બહાર જતું અટકાવવા માટે બેવડી પાડ બનાવવાનું કામ શરૂ થયું. જેમાં જે તે સમયે 1500 જેટલા મજૂરોને યુદ્ધના ધોરણે કામે લગાડીને પાણી બહાર જતું અટકાવવામાં આવ્યું હતું. આ સમયે ઇજનેર તરીકે કામ કરતા કાનજી હસ્તક ઊના ખડીયા બિલખા ધોરાજી કુતિયાણા પોરબંદર વેરાવળ ચોકી સુધી પાકી સડક બનાવવાનું કામ પણ શરૂ કરાયું, તેમાં 3000 જેટલા મજૂરો પ્રતિ દિવસ કામ કરતા હતા. જુનાગઢ શહેરમાં સરકાર તરફથી રંગ મહેલ નજીક દરરોજ ગરીબ લોકોને જમાડવામાં આવતા હતા. જે લોકો રંગમહેલમાં જમવા માટે ન આવતા હતા તેવા તમામ લોકોને જુનાગઢ રાજ્યના લોકો ભોજન આપવા માટે તેમના ઘર સુધી જતા હતા.

રાજ્યના નોકરો અને અમલદારોના પગારમાં કાપ : દુષ્કાળની સ્થિતિમાં જુનાગઢ રાજ્યના દિવ્યાંગ દ્વારા રાજ્યના કર્મચારી અને અધિકારીઓના પગાર કાપ અને એલાઉન્સ પર પ્રતિબંધ લગાવ્યો હતો. તેમના રકમથી જુનાગઢ રાજ્ય દુષ્કાળની સ્થિતિ સામે લડવામાં મદદરૂપ બનતી હતી. 11 ઓક્ટોબર 1941ના દિવસે દુષ્કાળની સ્થિતિમાં જૂનાગઢના દિવાન સરદાર મહંમદે એક વટહુકમ બહાર પાડીને વરસાદની અછતની સ્થિતિમાં મોંઘવારીને કાબુ કરી શકાય તે માટે રાજ્યના હદની અંદર તમામ સિનેમા નાટક સર્કસ વગેરેના ખેલો 1 નવેમ્બર 1941થી બીજો હુકમ ન થાય ત્યાં સુધી બંધ રાખવાનો આદેશ પણ કર્યો હતો.

દિલાવરખાનજીના લગ્ન એક વર્ષ પાછળ ઠેલાયા : નવાબ મહોબત ખાન દ્વારા 02 જાન્યુઆરી 1942ના રોજ એક આદેશ બહાર પાડ્યો હતો, કે દુષ્કાળ અને લડાઈની સ્થિતિને કારણે દિલાવર ખાનજીના લગ્ન એક વર્ષ મોડા કરવાનો નિર્ણય પર જૂનાગઢના નવાબ મહોબ્બત ખાનજીએ લીધો હતો. 1942માં વર્ષમાં જૂનાગઢમાં ઓછા વરસાદને કારણે ગરીબ લોકોને સસ્તા ભાવે અનાજ મળી શકે તે માટે સસ્તા અનાજની દુકાન જુનાગઢ રાજ્યના મુખ્ય ગામોમાં ખોલવા માટેના સૂચનો પણ નવાબ મહોબત ખાને આપ્યા હતા.

ગરીબ લોકોને અનાજ મળી રહે તે માટે જુનાગઢ અને વેરાવળમાં સદગ્રહસ્તોની 2 કમિટી બનાવી હતી, તે કમિટી અનાજ વિતરણ વ્યવસ્થા પર દેખરેખ રાખતી હતી. જેના માટે નવાબના સમયમાં અનાજ માટે ખાસ 74,650 ની વધારાની ગ્રાન્ટ વર્ષ 1942માં મંજૂર કરીને સસ્તા ભાવે જુનાગઢ રાજ્યના લોકોને અનાજ પૂરું પાડીને દુષ્કાળની સ્થિતિમાં મદદરૂપ બનવાનો પ્રયાસ જુનાગઢના નવાબ દ્વારા કરાયો હતો.

