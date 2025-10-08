જુનાગઢ: વિકાસના કામોને લઈને શાસક-વિપક્ષ આમને સામને, શાસકે કામ ગણાવી વિપક્ષને અરીસો જોવા કરી વાત
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં રહેતા ટેક્સ ધારકોને શાસક પક્ષ યોગ્ય સવલતો અને સુવિધાઓ આપવામાં ઉણુ ઉતર્યુ છે.
જુનાગઢ : મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં નવા શાસકોને આજે 200 દિવસનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયો છે. આવા સમયે વિપક્ષે શાસક પર 200 દિવસમાં કોઈપણ કામ નહીં કરીને જૂનાગઢના સ્થાનિક લોકોની મુશ્કેલીમાં ઘટાડાને જગ્યાએ વધારો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. જેની સામે શાસકે જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ચાલી રહેલા વિકાસના કામો અને આવનારા દિવસોમાં થનાર અન્ય કામોની વિગતો આપીને વિપક્ષના વાર પર પલટવાર કર્યો છે.
દિવાળી પૂર્વે જુનાગઢ મનપામાં શાસક અને વિપક્ષ વચ્ચે હોળી
આજે જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના નવા શાસકોના શાસનને 200 દિવસ પૂર્ણ થયા છે. જેને ધ્યાને રાખીને વિપક્ષ દ્વારા આજે 200 દિવસમાં જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં રહેતા ટેક્સ ધારકોને શાસક પક્ષ યોગ્ય સવલતો અને સુવિધાઓ આપવામાં ઉણુ ઉતર્યુ છે. આવો આક્ષેપ નેતા વિપક્ષ લલિત પણસારા એ કર્યો હતો.
જેના જવાબમાં શાસક પક્ષના નેતા અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન પલવીબેન ઠાકરે વિપક્ષ માત્ર વિપક્ષની ભૂમિકા ભજવીને આરોપ લગાવવા સિવાય પાછલા 200 દિવસમાં કશું કામ કર્યું નથી, તેવા વળતા પ્રહાર સાથે વિપક્ષને અરીસો જોવાની સલાહ આપી છે.
વિપક્ષના શાસક પર આરોપ
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં નેતા વિપક્ષ તરીકે કામ કરતા લલિત પણસારા એ જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં પીવાનું પાણી સારા માર્ગો ગટર અને સ્ટ્રીટ લાઈટ જેવી પાયાની અને માળખાકીય જરૂરિયાતો અને સુવિધાઓ ટેક્સ ધારકોને પૂરી પાડવામાં ઉણા ઉતર્યા છે, તેવો આક્ષેપ કર્યો હતો. જુનાગઢ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં અકસ્માતોની ઘટના બાદ પીડીતોને સહાય મળે તે માટે વિપક્ષે કામ કર્યું છે, પરંતુ શાસક આમાં પણ ઉણુ ઉતર્યું છે.
કોર્પોરેશનને ડિજિટલ કરવા માટે કંપનીને ગેટકાયદેસર રીતે ટેન્ડર અપાયું હતું. જેને અટકાવવા માટે પણ વિપક્ષની ભૂમિકા મહત્વની હતી. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં પણ વિપક્ષે જુનાગઢ શહેરના ટેક્સના પૈસા ઉપયોગમાં ન આવે તે માટે પણ શાસક પક્ષને સતત કાન આમળીને લોકોના કામ કરવા માટે મજબૂર કર્યા છે. 18 એપ્રિલથી લઈને 10 મી ઓક્ટોબર 2025 સુધીના સમયગાળામાં વિપક્ષને જૂનાગઢના સામાન્ય 21,801 જેટલી ફરિયાદ મળી છે.
જેમાં રસ્તા સ્ટ્રીટ લાઈટ અને પીવાના પાણીની ફરિયાદો મુખ્યત્વે હતી.તેનો નિકાલ કરવામાં કોર્પોરેશનના સત્તાધીશો નિષ્ફળ રહ્યા છે. આ સિવાય સામાન્ય કામો આધારકાર્ડ આયુષ્યમાન કાર્ડ ચૂંટણી કાર્ડ જેવી કામગીરી પણ કોર્પોરેશન દ્વારા યોગ્ય સમયે અને સ્થળે ન થતી હોવાથી શહેરીજનો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. જેની પાછળ શાસક પક્ષની ગેર જવાબદારી પૂર્વકનું શાસન ને નેતા વિપક્ષે જવાબદાર ઠેરવ્યું છે.
શાસક પક્ષના નેતાએ આપ્યો જવાબ
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન તરીકે કામ કરતા પલવીબેન ઠાકરે નેતા વિપક્ષના વાર પર વળતો પ્રહાર કરતાં જુનાગઢ શહેરમાં ચાલી રહેલા પૂર્ણ થયેલા અને આવનારા દિવસોમાં શરૂ થવા જઈ રહેલા કામોની વિગતો આપીને વિપક્ષને અરીસો જોવાની સલાહ આપી છે. જુનાગઢ કોર્પોરેશન વિસ્તારના તમામ 15 વોર્ડમાં ભૂગર ગટર પીવાનું પાણી નવા રોડ સ્ટ્રીટ લાઈટ જેવા કામો કેટલાક વોર્ડમાં પૂર્ણ થયા છે. કેટલાક વોર્ડમાં કામ પ્રગતિમાં છે, જ્યાં કામ શરૂ નથી થયા તેવા વિસ્તારમાં દિવાળી બાદ તમામ કામો શરૂ થશે.
ચોમાસા દરમિયાન વરસાદ પડવાને કારણે માર્ગો એકદમ ખરાબ થઈ ગયા છે. જે સ્થિતિમાં સમારકામ કરીને ચોમાસાનો સમય કોર્પોરેશને પસાર કર્યો છે, પરંતુ હવે જ્યારે ચોમાસું વિદાય લઇ રહ્યું છે. આવી સ્થિતિમાં જે વિસ્તારોમાં માર્ગો ધોવાઈ ગયા છે. ખરાબ થયા છે, આ તમામ જગ્યા પર ખાસ RCCના રોડ બનાવીને જૂનાગઢના શહેરના માર્ગોને એકદમ સુનિયોજિત રીતે બનાવીને જુનાગઢ શહેરને સ્વચ્છ સુઘડ અને સારા માર્ગોયુક્ત મહાનગર બનાવવાની દિશામાં જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના શાસકો કામ કરી રહ્યા છે. અમે કામને પ્રાધાન્ય આપીએ છીએ. જ્યારે વિપક્ષ સત્તાપક્ષ સામે આક્ષેપો કરીને માત્ર વિરોધ કરવાની ભૂમિકા ભજવે છે.
