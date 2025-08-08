જુનાગઢ: જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ગઈકાલે ગુરૂવારે મળેલી સાધારણ સભા સવારના 11:45 કલાકે શરૂ થઈ હતી. વિપક્ષના ધારદાર સવાલોને કારણે સાધારણ સભા બપોરના ત્રણ વાગ્યા સુધી સતત ચાલી હતી. કોર્પોરેશનમાં આ પ્રકારે આટલી લાંબી સાધારણ સભા ચાલી હોય તેવો ખૂબ ઓછો ઇતિહાસ છે.
વિપક્ષે ખરાબ થઈ ગયેલા રોડ-રસ્તા, રખડતા પશુધન, જુનાગઢ શહેરના વોકળા પર થયેલા દબાણો, કર્મચારીઓની કાયમી નિમણૂક કરવી, ગટર, પીવાનું પાણી અને લોકોની સામાન્ય દૈનિક જરૂરિયાત સાથે સંકળાયેલ તમામ પ્રશ્નોને લઈને વિપક્ષે શાસક સામે ધારદાર સવાલો રજૂ કર્યા હતા. ત્રણ કલાક ચાલેલા જનરલ બોર્ડમાં શાસક આ વખતે પહેલી વાર બચાવની સ્થિતિમાં જોવા મળ્યું હતું
જુનાગઢ મનપાની સાધારણ સભા ત્રણ કલાક લાંબી ચાલી
જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સાધારણ સભા યોજાઈ હતી, જેમાં શાસક કરતા વિપક્ષે ધારદાર સવાલો અને લોકોની પાયાની જરૂરિયાત સાથે સંકળાયેલા પ્રશ્નો ઊભા કરીને શાસકને રીતસર મૂંઝવણમાં મૂકી દીધા હતા. પીવાનું પાણી, ગટર, ચોમાસા દરમિયાન ખરાબ થઈ ગયેલા રોડ રસ્તાઓ, રખડતા ઢોર અને તેને નિભાવવાની બાબતો, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કર્મચારીની અછત, નિમણૂક પામેલા કર્મચારીઓ હાજર નથી થતા આવા અનેક પ્રશ્નો શાસક સામે રજૂ કરીને વિપક્ષે જનરલ બોર્ડમાં શાસકને મૂંઝવણમાં મૂકી દીધો હતો, કોર્પોરેશનના ઇતિહાસમાં આ પ્રકારે ત્રણ કલાક કરતાં વધારે લાંબો સમય ચાલેલી જનરલ બોર્ડની આ બેઠક વિપક્ષના દબદબા સાથે બપોરે ત્રણ કલાકે પૂર્ણ થઈ હતી.
એક દસકા જુના પ્રશ્નો પર પણ ગંભીર ચર્ચા
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં એક દસકા કરતા પણ વધારે જુના પ્રશ્નો મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા બનાવવામાં આવેલું વ્યાપારિક સંકુલ અને શહેરની વચ્ચે આવેલા ડમ્પિંગ સ્ટેશનને લઈને પણ વિપક્ષે શાસકને આડેહાથ લીધી હતી. જે રીતે પ્રશ્નોને લઈને વિપક્ષ સત્તાપક્ષ સામે ધારદાર રજૂઆતો અને તેનો પક્ષ રાખી રહ્યા હતા તેનો જવાબ શાસક પક્ષ પાસે જોવા મળતો ન હતો મ્યુન્સિપલ કમિશનર તેજસ પરમારે કોર્પોરેશન દ્વારા બનાવવામાં આવેલા વ્યાપારી કોમ્પલેક્ષને લઈને આગામી દિવસોમાં તમામ દુકાનો વેપારીઓને કોર્પોરેશન દ્વારા નિર્ધારિત ભાડા કરાર આધારિત સોંપવામાં આવશે અને તે માટેની કાર્યવાહી શરૂ થઈ ચૂકી છે. તેવો પ્રત્યુતર પણ વિપક્ષને પાઠવ્યો હતો. તો બીજી તરફ જૂનાગઢ શહેરમાં આવેલું ડમ્પિંગ સ્ટેશન જે ગંદકીનું પર્યાય બની રહ્યું છે, તેને પણ શહેરમાંથી દૂર કરીને અન્ય જગ્યા પર કે જ્યાં માનવ વસાહતો નથી, ત્યાં રાખવાની વાત શાસક પક્ષે સ્વીકારી હતી અને આગામી દિવસોમાં ડમ્પીંગ સ્ટેશનને પણ શહેરની બહાર લઈ જવા માટે શાસક પક્ષ સહમત થયો હતો.
અધિકૃત બાંધકામો દૂર કરવા 15 દિવસનું અલ્ટીમેટમ
જુનાગઢ શહેરમાં અનઅધિકૃત અને ખાસ કરીને પાણીના વોકળા પર બનાવવામાં આવેલા બાંધકામો દૂર કરવાને લઈને શાસક-વિપક્ષ અને જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ વચ્ચે ખૂબ જ ચર્ચાઓ થઈ હતી. વિપક્ષે સમગ્ર મામલામાં કેટલા દિવસમાં વોકળા પરથી અનઅધિકૃત બાંધકામો દૂર કરવામાં આવશે તેને લઈને કોઈ ચોક્કસ લેખિતમાં મહોલત માગતા મામલો ખૂબ ગરમાયો હતો. પરંતુ અંતે 15 દિવસની અંદર જુનાગઢ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં વોકળા પર કેટલા બાંધકામો છે અને તેને કઈ રીતે દૂર કરવાની પ્રક્રિયા કોર્પોરેશન હાથ ધરશે તે માટેના લેખિત પુરાવાઓ વિપક્ષને આપવા માટે પણ સહમતીથી નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો. 15 દિવસ બાદ ફરી એક વખત વોકળા પર થયેલા અન અધિકૃત બાંધકામોને લઈને પણ જુનાગઢ કોર્પોરેશનમાં સત્તા અને વિપક્ષ સામસામે આવતા પણ જોવા મળી શકે છે.