જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ખર્ચ પર વિપક્ષનો હોબાળો: કરોડો રૂપિયાના ખર્ચની વિગતો ચોંકાવનારી
વિપક્ષે 01 ઓક્ટોબર, 2024થી 07 ઓક્ટોબર, 2025 સુધીના 371 દિવસમાં કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવેલા ખર્ચની વિગતો માગી હતી.
Published : October 11, 2025 at 9:44 PM IST
જૂનાગઢ: જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અવારનવાર વિવાદોના વંટોળમાં ફસાતી જોવા મળે છે. આ વખતે શહેરના તૂટેલા રસ્તાઓ, ઉભરાતી ગટરો, જાહેરમાં કચરો કે અશુદ્ધ પીવાના પાણી જેવા મુદ્દાઓને બદલે કોર્પોરેશનના ખર્ચની વિગતો ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. વિપક્ષે 01 ઓક્ટોબર, 2024થી 07 ઓક્ટોબર, 2025 સુધીના 371 દિવસમાં કોર્પોરેશન દ્વારા કરવામાં આવેલા ખર્ચની વિગતો માગી હતી, જેમાં કરોડો રૂપિયાના ખર્ચની ચોંકાવનારી માહિતી સામે આવી છે. વિપક્ષે આ ખર્ચને "દલા તરવાડી જેવી નીતિ" સાથે સરખાવી, ટેક્સધારકોના પૈસાનો દુરુપયોગ થયો હોવાનો આક્ષેપ કર્યો છે.
કોર્પોરેશનના ખર્ચની વિગતો
જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા 371 દિવસમાં કરવામાં આવેલા ખર્ચની વિગતો નીચે મુજબ છે:
- ગિરનાર લીલી પરિક્રમા (12 નવેમ્બર, 2024થી 15 નવેમ્બર, 2024): મંડપ ઊભા કરવા માટે ₹4,91,932નો ખર્ચ.
- વડાપ્રધાન મોદીના ભાવનગર કાર્યક્રમ (2024): દુધાળા ગામ પાસે ભોજન માટે ₹1,00,000નો ખર્ચ.
- જૂનાગઢ મુક્તિ દિવસ (9 નવેમ્બર, 2024): મંડપ માટે ₹55,766 અને ફટાકડા માટે ₹96,321નો ખર્ચ.
- મહાશિવરાત્રી મેળો (2025): ₹57,74,534નો ખર્ચ.
- વડાપ્રધાન મોદીનો ગાંધીનગર કાર્યક્રમ (27 મે, 2025): ₹1,25,630નો ખર્ચ.
- નવનિયુક્ત કર્મચારીઓના નિમણૂક પત્ર કાર્યક્રમ (28 જૂન, 2025): મંડપ માટે ₹1,17,500 અને ભોજન માટે ₹48,165નો ખર્ચ.
- ગણપતિ વિસર્જન (27 ઓગસ્ટ, 2025): ₹33,000નો ખર્ચ.
- સ્વચ્છોત્સવ કાર્યક્રમ, બહાઉદ્દીન કોલેજ (20 સપ્ટેમ્બર, 2025): ₹39,000નો ખર્ચ.
પેઇન્ટિંગ અને અન્ય ખર્ચ
- પેઇન્ટિંગ કામ: સુરેશ પેઇન્ટર નામના વ્યક્તિને ત્રણ તબક્કામાં ₹1,01,237 ચૂકવવામાં આવ્યા.
- જેકેટ ખરીદી: ₹34,900નો ખર્ચ.
- સ્વચ્છતા સર્વેક્ષણ: ₹97,241નો ખર્ચ.
- ફેન્સીંગ અને કલર કામ: પંકજ સારીખડાને ₹32,350 ચૂકવવામાં આવ્યા.
- ગ્લોવ્ઝ અને માસ્ક: ₹12,399નો ખર્ચ.
- ફોટો અને વિડિયો: ₹19,300નો ખર્ચ.
- સેનિટરી પેડ ખરીદી: ₹89,999નો ખર્ચ.
- બેનર, હોર્ડિંગ્સ અને સ્ટીકર: ₹1,53,625નો ખર્ચ.
- સ્વચ્છતા જિંગલ: ₹49,287નો ખર્ચ.
વિપક્ષનો આક્ષેપ
વિપક્ષના નેતા લલિત પણસારાએ આ ખર્ચને જૂનાગઢના ટેક્સધારકોના પૈસાનો દુરુપયોગ ગણાવ્યો છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો કે કોર્પોરેશનના સત્તાધીશોએ ખાવા-પીવા, મંડપ, પેઇન્ટિંગ, સ્પીકર અને વોલપેપર જેવા કામોમાં કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને જનતાના નાણાંનો દુરુપયોગ કર્યો છે. આ ખર્ચની વિગતોને "દલા તરવાડી જેવી નીતિ" સાથે સરખાવી, વિપક્ષે સત્તાધીશો પર શહેરીજનોના હિતોની અવગણના કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.
આ પણ વાંચો: