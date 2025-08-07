જૂનાગઢ: અંદાજિત 19 કરોડના ખર્ચે બનેલો માણાવદરના ઇતિહાસનો પ્રથમ રિવરફ્રન્ટ પાછલા બે વર્ષથી ઉદ્ઘાટનની રાહમાં ખંડેર બની રહ્યો .છે ત્યારે આજે પ્રવાસન વિભાગના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પ્રભવ જોશી સહિત અધિકારીની હાજરીમાં આગામી દિવસોમાં રિવરફ્રન્ટનું માણાવદર વાસીઓ માટે લોકાર્પણ થાય તે દિશામાં કામ કરવાની હૈયા ધારણા આપી છે. જિલ્લા કક્ષાનો સ્વતંત્ર પર્વ આ વખતે માણાવદર ખાતે ઉજવવાનું આયોજન થયું છે. ત્યારે 15 ઓગસ્ટના દિવસે રિવરફ્રન્ટનું લોકાર્પણ થાય તેવી સ્થાનિક લોકો માંગ પણ કરી રહ્યા છે.
બે વર્ષથી ઉદ્ઘાટનની રાહમાં માણાવદરનો રિવરફ્રન્ટ
માણાવદરના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત અંદાજિત 19 કરોડના ખર્ચે પ્રવાસન વિભાગ દ્વારા બનાવવામાં આવેલો રિવરફ્રન્ટ બની ગયાને આજે બે વર્ષ કરતા પણ વધારે સમય વીતી ચૂક્યો છે. જે રિવરફ્રન્ટનું બે વર્ષ પૂર્વે લોકાર્પણ થઈ જવું જોઈતું હતું તે રિવરફ્રન્ટ આજે લોકાર્પણની રાહમાં જર્જરીત બની ગયો છે. ત્યારે આજે પ્રવાસન વિભાગના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પ્રભવ જોશીએ રિવરફ્રન્ટ સ્થળની તમામ અધિકારીઓ અને સ્થાનિક ધારાસભ્ય અરવિંદ લાડાણીની હાજરીમાં મુલાકાત કરી હતી અને આગામી દિવસોમાં રિવરફ્રન્ટ માણાવદર વાસીઓ માટે ખુલ્લો મુકવામાં આવે તે દિશામાં આગળ વધવાની સૂચના પ્રવાસન વિભાગ અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્રને આપી છે.
માણાવદર વાસીઓ રિવરફ્રન્ટનો ઉપયોગ મનોરંજનના સ્થળ તરીકે કરી શકે તે માટે તેનું નિર્માણ કરાવવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ તે કોઈ કારણસર પ્રજા ઉપયોગ કરી શકે તે પ્રકારે લોકાર્પણ કરવામાં ન આવતા પાછલા ઘણા સમયથી માણાવદર વાસીઓની એકમાત્ર માંગ હતી કે શહેરનો પ્રથમ રિવરફ્રન્ટ લોકોને સમર્પિત થાય. પરંતુ બે વર્ષથી કોઈ કારણોસર તેમાં વિલંબ થઈ રહ્યો હતો. હવે તેના લોકાર્પણના ઉજળા સંજોગો જોવા મળી રહ્યા છે.
સ્વતંત્ર પર્વની માણાવદર ખાતે ઉજવણી
સ્વતંત્ર પર્વની જિલ્લા કક્ષાની ઉજવણી માણાવદર ખાતે થવા જઈ રહી છે. ત્યારે સ્વતંત્ર પર્વના દિવસે માણાવદરનો પ્રથમ અને ઐતિહાસિક રિવરફ્રન્ટ આઝાદી દિવસે જ માણાવદર વાસીઓને સમર્પિત કરવામાં આવે તે પ્રકારની માંગ સ્થાનિક લોકો કરી રહ્યા છે. પાંચ વર્ષ પૂર્વે બનેલો અને બે વર્ષથી સંપૂર્ણ બની ગયા બાદ પડતર રહેલો રિવરફ્રન્ટ આજે સીધી રીતે ઉપયોગમાં લઈ શકાય તે પ્રકારે નથી. જેથી પ્રવાસન વિભાગના મેનેજિંગ ડિરેક્ટરે રિવરફ્રન્ટમાં સમારકામનું કામ યુદ્ધના ધોરણે શરૂ થાય અને માણાવદર વાસીઓ આ સ્થળનો હરવા ફરવાના અને પ્રવાસન સ્થળ તરીકે ઉપયોગ કરી શકે તે દિશામાં કામ કરવાની સ્થાનિક વહીવટી તંત્રને સૂચનાઓ પણ આપી છે. આગામી 15 મી ઓગસ્ટ સુધીમાં નાનું મોટું રીપેરીંગ કામ થાય અને રિવરફ્રન્ટ 15 મી ઓગસ્ટે પ્રજાને સમર્પિત કરવામાં આવે તેવી માંગ માણાવદરના સ્થાનિક લોકો પણ કરી રહ્યા છે.
