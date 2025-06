ETV Bharat / state

સોરઠ પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ : ઉતાવળી નદીમાં મહિલા તણાઈ, દીવના છ પ્રવાસી નદી ફસાયા - JUNAGADH RAINFALL

સોરઠ પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ ( ETV Bharat Gujarat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : June 27, 2025 at 9:03 AM IST | Updated : June 27, 2025 at 9:26 AM IST 2 Min Read

જૂનાગઢ : ગતરોજ જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ અને માળીયા હાટીના તાલુકામાં સૌથી વધારે પાંચ ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે. જેના પગલે ઠેર ઠેર વરસાદી પાણી ભરાયેલા જોવા મળી રહ્યા હતા. કેશોદની ઉતાવળી નદીમાં જૂનાગઢની એક મહિલા તણાઈ ગઈ, જેને શોધવા માટે NDRF ટીમ મહેનત કરી રહી છે. બીજી તરફ જમજીર ધોધ નજીક શિંગોડા નદીમાં પણ ફસાયેલા દીવના 6 પ્રવાસીઓને NDRF ટીમે રેસ્ક્યૂ કરીને બચાવી લીધા હતા. માળીયા હાટીના અને કેશોદમાં ધોધમાર વરસાદ જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ અને માળીયા હાટીના તાલુકામાં ગતરોજ સૌથી વધારે પાંચ ઈંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો હતો. જેને પગલે માળીયા હાટીના અને કેશોદ શહેરની સાથે ગ્રામ્ય પંથકમાં ઠેર ઠેર વરસાદી પાણી ભરાયા હતા. જોકે, સૌરાષ્ટ્રના અન્ય જિલ્લામાંથી કોઈ અઘટિત સમાચાર પ્રાપ્ત થયા નથી. જેને લઈને વહીવટી તંત્રએ પણ રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. સોરઠ પંથકમાં ધોધમાર વરસાદ (ETV Bharat Gujarat) ઉતાવળી નદીમાં તણાઈ મહિલા : માળીયા હાટીના તાલુકામાં કોઈ નુકસાનના સમાચાર પ્રાપ્ત થયા નથી, પરંતુ કેશોદની ઉતાવળી નદીમાં આવેલા પૂરમાં જૂનાગઢની એક મહિલા તણાઈ ગઈ હતી. તેને શોધવા માટે NDRF ટીમ કામ કરી રહી છે હજુ સુધી પૂરમાં તણાયેલા મહિલાનો કોઈ પત્તો લાગ્યો નથી. જેથી તેમના પરિવારમાં ભારે ચિંતા જોવા મળી રહી છે.

Last Updated : June 27, 2025 at 9:26 AM IST