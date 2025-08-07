Essay Contest 2025

ભવનાથ મંદિરના શ્રી મહંતની ક્યારે થશે નિમણૂક? કેવી છે જુના અખાડાની મઢી પરંપરા, જુઓ... - MAHANT OF BHAVNATH TEMPLE

ગુરુ શિષ્યની પરંપરા અનુસાર જૂના અખાડાના રમતા પંચ અને બુઢાપંચના દિશા નિર્દેશ અનુસાર ભવનાથ મંદિરમાં નવા શ્રી મહંતની નિમણૂક થઈ શકે છે.

જુના અખાડાની પરંપરા અનુસાર ભવનાથ મંદિરના શ્રી મહંતની થશે નિમણૂક
જુના અખાડાની પરંપરા અનુસાર ભવનાથ મંદિરના શ્રી મહંતની થશે નિમણૂક (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 7, 2025 at 10:49 AM IST

જૂનાગઢ: ભવનાથ મંદિરના શ્રી મહંતની મુદત 31 મી જુલાઈના દિવસે પૂર્ણ થતા 1લી ઓગસ્ટથી ભવનાથ મંદિરની સાથે ભવનાથ ટ્રસ્ટમાં જોડાયેલી તમામ સંસ્થાઓ અને ધાર્મિક સ્થાનોનો વહીવટકર્તા તરીકે પ્રાંત અધિકારીએ ચાર્જ સંભાળી લીધો છે, ત્યારે ગુરુ શિષ્યની પરંપરા અને સનાતન ધર્મના બે માર્ગો પૈકી એક માર્ગ એટલે શૈવ પરંપરા અનુસાર આગામી દિવસોમાં ભવનાથ મંદિરના શ્રી મહંતની નિમણૂક થઈ શકે છે.

ભવનાથ મંદિરના શ્રી મહંત અને અખાડાની પરંપરા:

31મી જુલાઈના દિવસે ભવનાથ મંદિરના શ્રીમંતની મુદત પૂર્ણ થતા હાલ ભવનાથ મંદિર સહિત ટ્રસ્ટ નીચે આવતી તમામ જગ્યાઓ અને ધાર્મિક સ્થાનોની સાથે મંદિરોના વહીવટદાર તરીકે પ્રાંત અધિકારી ચલણસિંહ ગોહિલ વહીવટદાર તરીકે નિમાયા છે. ત્યારે કોઈ પણ મંદિરના શ્રીમંતની નિમણૂક કરવા માટે સનાતન ધર્મના બે માર્ગો પૈકી એક માર્ગ એટલે શૈવ માર્ગના સનાતની અનુસાર 7 અખાડાઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જેમા પંચ દશનામ જુના અખાડાના ચાર વિભાગો અલગ અલગ ધર્મસ્થાનોમાં રમતા પંચ દ્વારા તેમના શ્રી મહંતની નિમણૂક કરે છે આ નિમણૂક સાથે મઢી પરંપરા પણ જોડાયેલી છે.

ભવનાથ મંદિરના શ્રી મહંતની નિમણૂક થશે (Etv Bharat Gujarat)

પંચ દશનામ જુના અખાડા ની મુખ્યત્વે ચાર મઢી છે. આમ તો હિન્દુ ધર્મમાં 27 મઢીઓ અસ્તિત્વ ધરાવે છે પરંતુ 13, 14 અને 26 અને 4 મઢી પંચ દશનામ જુના અખાડામાં ખૂબ મહત્વ ધરાવે છે. આ મઢી અનુસાર રમતા પંચ દ્વારા અખાડાના વહીવટદાર શ્રી મહંત અને મુખ્ય સન્યાસી તરીકે નિમણૂક થતી હોય છે. જૂનાગઢમાં આવેલ ભવનાથ મંદિર પણ ચાંદ બૌદલા, ચૌદા કમિટી જુના ખાડા અંતર્ગત આવતું મંદિર છે, જેથી અહીંના શ્રી મહંતને નિમણૂક મઢીની પરંપરા અનુસાર રમતા પંચ દ્વારા થવાની પૂરી શક્યતા છે.

ભવનાથ મંદિરના શ્રી મહંતની નિમણૂક થશે
ભવનાથ મંદિરના શ્રી મહંતની નિમણૂક થશે (Etv Bharat Gujarat)

મહાકુંભમાં રમતા પંચ દ્વારા થાય છે નિર્ણય:

હિન્દુ ધર્મના સૌથી મોટા ધાર્મિક મહત્વ ધરાવતા મહાકુંભમાં રમતા પંચ અને મઢીની સાથે તમામ સાત અખાડાઓ દ્વારા ધર્મસ્થાનો અને ધર્મને લઈને કેટલાક નિયમો અને પરંપરાઓ જાહેર થતા હોય છે. જેમાં મઢીની પરંપરા પણ મહાકુંભ મેળામાં દર વર્ષે પંચના પુનર્ગઠન સાથે થતી હોય છે. ત્યારબાદ કોઈ પણ મઢી તેના અખાડાની પરંપરા અનુસાર ધર્મસ્થાનોમાં શ્રી મહંત અષ્ટ કૌશલ પૂજારી, કોઠારી ભંડારી, સેક્રેટરી અને વહીવટ કરતા જેવા પદો પર ધર્મસ્થાનોની પરંપરા અનુસાર તેમજ ગુરુ શિષ્યની પરંપરા સાથે કોઈ પણ સન્યાસીની જે તે પદ પર તેમની યોગ્યતા અને દાવેદારીને આધારે નિમણૂક થતી હોય છે. રમતા પંચ દ્વારા થતી નિમણૂક ધર્મની દ્રષ્ટિએ અંતિમ હોય છે જેમાં મોટે ભાગે કોઈ ફેરફાર થઈ શકતો નથી.

ભવનાથ મંદિર
ભવનાથ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)
ભવનાથ મંદિર પ્રવેશદ્વાર
ભવનાથ મંદિર પ્રવેશદ્વાર (Etv Bharat Gujarat)

રમતા પંચ અને બુઢા પંચ અખાડામાં મહત્વના:

હિન્દુ ધર્મના શિવમ માર્ગમાં સાત અખાડાનું આજે પણ ખૂબ મહત્વ જોવા મળે છે, હિન્દુ ધર્મની પરંપરા અનુસાર 7 અખાડાઓમાં રમતા પંચ અને બુઢા પંચ ખૂબ જ મહત્વના માનવામાં આવે છે. રમતા પંચ વર્તમાન સમયમાં સાત અખાડાઓ નીચે આવતી તમામ ધાર્મિક જગ્યાઓના કોઈપણ સમસ્યા અને તેના નિરાકરણની સાથે ગુરુ શિષ્યની પરંપરા અનુસાર શ્રીમહંતની નિમણૂક કરવાનું કામ કરે છે. મોટેભાગે મહાકુંભ મેળા દરમિયાન રમતા પંચની એક બેઠક અને તેની પુનર્ગઠન માટેની બેઠક પણ સમગ્ર દેશના સાધુ સન્યાસીઓની હાજરીમાં થતી હોય છે, જે ભારતભરમાં ફરીને અખડાઓની પરંપરા અનુસાર આવતા ધર્મસ્થાનોમાં વહીવટ કરતા અને જે તે ધાર્મિક જગ્યામાં સુચારુ સંચાલન થાય તે માટે જોવાની જવાબદારી આપવામાં આવતી હોય છે.

ભવનાથ મંદિર
ભવનાથ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)
ભવનાથ મંદિરના શ્રી મહંતની નિમણૂક થશે
ભવનાથ મંદિરના શ્રી મહંતની નિમણૂક થશે (Etv Bharat Gujarat)

તો બીજી તરફ બુઢા પંચ જે રમતા પંચને ધર્મસ્થાનો તેમજ શ્રી મહંત અને અન્ય પદો પર કોઈ પણ સન્યાસીની નિમણૂક કરવા માટે માર્ગદર્શન આપતા હોય છે. આમ, બુઢા પંચ અને રમતા પંચ બે અખાડાઓની પરંપરામાં શ્રી મહંતથી લઈને ધાર્મિક સ્થાનોમાં કોઈ પણ સન્યાસીની નિમણૂક કરવાથી લઈને ધર્મસ્થાનોમાં ચાલતી વ્યવસ્થા પર હિન્દુ ધર્મની પરંપરા અનુસાર ધ્યાન રાખવાની સાથે દિશા નિર્દેશ આપવાનું કામ પણ કરે છે.

ભવનાથ મંદિર
ભવનાથ મંદિર (Etv Bharat Gujarat)

