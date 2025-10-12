ETV Bharat / state

20 વર્ષની કોટેચા પરિવારની અનોખી પરંપરા પ્રાચીન ગરબામાં સામેલ દીકરીઓને કરાવે છે ભોજન

જુનાગઢનો કોટેચા પરિવાર કે જે પાછલા 25 વર્ષથી જુનાગઢ શહેર અને આસપાસમાં પ્રાચીન ગરબી કરતાં 250 જેટલા ગરબા મંડળની દીકરીઓને વિનામૂલ્ય ભોજન કરાવે છે.

કોટેચા પરિવારની દીકરીઓની સેવાની અનોખી પરંપરા (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 12, 2025 at 9:38 AM IST

જુનાગઢ: જુનાગઢનો કોટેચા પરિવાર કે જે પાછલા 25 વર્ષથી જુનાગઢ શહેર અને આસપાસમાં પ્રાચીન ગરબી કરતાં 250 જેટલા ગરબા મંડળની દીકરીઓને વિનામૂલ્ય નવરાત્રી બાદ અને દિવાળી પહેલા ભોજન કરાવવાની એક વિશેષ પરંપરા શરૂ કરી છે. જે આજે સતત અને અવિરત પણે જોવા મળે છે. ત્રણ દિવસ દરમિયાન તેમના નિવાસસ્થાને 20,000 જેટલી દીકરીઓને ભોજન પ્રસાદની સાથે તેમને લાણી આપીને નવાજવામાં આવે છે.

જુનાગઢના કોટેચા પરિવારની ભોજન અનોખી પરંપરા

જુનાગઢનો કોટેચા પરિવાર પાછલા 25 વર્ષથી ભોજન કરાવવાની એક વિશેષ પરંપરાને જાળવીને ભારતીય સંસ્કૃતિનું રક્ષણ થાય અને તે આવનારી નવી પેઢીમાં ઉતરોતર આગળ વધતી રહે તે માટેનો એક વિનમ્ર પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. પાછલા 25 વર્ષથી નવરાત્રી દરમિયાન જુનાગઢ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં આયોજિત થતી પ્રાચીન ગરબી મંડળની 20,000 કરતાં પણ વધારે નાની દીકરીઓને નવરાત્રી બાદ અને દિવાળી પહેલાના સમયમાં ભોજન કરાવી લાણી આપીને મા જગદંબા સ્વરૂપે આ તમામ નાની નાની દીકરીઓનું સન્માન કરીને અનોખી રીતે ભારતીય સંસ્કૃતિની એક પરંપરાને આગળ ધપાવી રહ્યા છે. જેમાં જુનાગઢ શહેર અને આસપાસના 250 જેટલા ગરબા મંડળના સંચાલકો પણ તેમને ત્યાં પ્રાચીન ગરબામાં જોડાયેલી નાની દીકરીને ભોજન માટે મોકલીને સહયોગ આપી રહ્યા છે.

દીકરીઓને ભાવતા ભોજન ઘરે થાય છે તૈયાર
20,000 દીકરીઓ માટે ભોજન પણ કોટેચા પરિવારની દેખરેખ નીચે અને તેમના ઘરે બનાવવામાં આવે છે. જેમાં શુદ્ધતાની સાથે તમામ પ્રકારની ચોકસાઈ પણ રાખવામાં આવતી હોય છે. જે રીતે ઘરે ભોજન બનાવીને કોટેચા પરીવાર આરોગે છે બિલકુલ તે જ પ્રકારે ત્રણ દિવસ ભોજન બનાવીને નાની નાની બાળાઓને ખવડાવતા હોય છે. જેમાં કોટિચા પરિવારની મહિલા સભ્યો દ્વારા નાની દીકરીઓને કુમકુમ તિલક કરીને આવકારવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમને ભાવતા ભોજન જેવા કે મંચુરિયન, બટાકાની ચિપ્સ, સમોસા, વેજીટેબલ સેન્ડવીચ સહિત અનેક વસ્તુઓ ત્રણ દિવસ દરમિયાન ભોજનમાં આપવામાં આવતી હોય છે. જેને નાની નાની બાળાઓ ખૂબ જ ઉત્સાહ અને પ્રેમપૂર્વક આરોગતી હોય છે.

