જૂનાગઢની કાથરોટા ગામની શાળામાં 'ગેમ શો' સ્ટાઇલમાં ભણતર, બાળકોના ભણતરમાં ઉત્સાહ - JUNAGADH

અભ્યાસક્રમમાં આવતા વિષયો ગણિત વિજ્ઞાન સામાજિક વિજ્ઞાન અંગ્રેજી સહિતના તમામ વિષયોનું શિક્ષણ રમતગમતના માધ્યમથી મેળવી રહ્યા છે.

જૂનાગઢની કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર
જૂનાગઢની કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 22, 2025 at 6:04 PM IST

જુનાગઢ : આધુનિક સમયમાં હવે શિક્ષણ પણ આધુનિક બનતું જાય છે. કેટલાક રાષ્ટ્રીય ટેલિવિઝન ઉપર ગેમ શો દ્વારા વ્યક્તિને ઉપયોગી માહિતી સાથેના સવાલો ના સાચા જવાબો આપવાના બદલામાં પુરસ્કૃત કરવામાં આવતો હોય છે, બિલકુલ આવી જ રીતે જૂનાગઢના કાથરોટા ગામની માધ્યમિક શાળાના શિક્ષકો અને બાળકો પણ 'કોન બનેગા જ્ઞાનપતી' ઓનલાઇન ક્વિઝ સ્પર્ધા મારફતે માધ્યમિક શાળામાં શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે.

અઠવાડિયામાં એક વખત ઓનલાઇન કે ઓફલાઈન આ સ્પર્ધાનું આયોજન શાળામાં કરવામાં આવે છે. જેમાં વિદ્યાર્થીઓ ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે ભાગ લઈને અભ્યાસક્રમમાં આવતા વિષયો ગણિત વિજ્ઞાન સામાજિક વિજ્ઞાન અંગ્રેજી સહિતના તમામ વિષયોનું શિક્ષણ રમતગમતના માધ્યમથી મેળવી રહ્યા છે.

જૂનાગઢની કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર (Etv Bharat Gujarat)

ગેમ શોની માફક માધ્યમિક શાળામાં શિક્ષણ : રાષ્ટ્રીય ટેલિવિઝન પર સવાલ જવાબનો એક ગેમ શો ચાલી રહ્યો છે. જેમાં પ્રત્યેક સવાલના સાચા જવાબ આપનાર પ્રત્યેક પ્રતિસ્પર્ધીને રોકડ ઇનામ આપીને નવાજવામાં આવતા હોય છે, બિલકુલ આ જ રીતે જુનાગઢ તાલુકાના કાથરોટા ગામની માધ્યમિક શાળાના બાળકો પણ રાષ્ટ્રીય ટેલિવિઝન ચેનલ પર ચાલતા ગેમ શોની માફક શિક્ષણ મેળવી રહ્યા છે.

કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર
કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર (Etv Bharat Gujarat)

અઠવાડિયામાં એક દિવસ શનિવારે શાળામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઇન કે ઓફલાઈન ગેમ્સની માફક સવાલ જવાબ વાળી સ્પર્ધા રમીને અધ્યયન કાર્ય કરી રહ્યા છે. શાળામાં મોબાઇલ પ્રતિબંધિત છે, પરંતુ ક્વિઝના દિવસે પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીને એક પિરિયડ પૂરતો અને માત્ર ગેમ શો આધારિત શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરી શકાય તે માટે મોબાઈલ વાપરવાની છૂટ આપવામાં આવે છે, તેમ છતાં જો તમામ પ્રકારની વિપરીત પરિસ્થિતિમાં QR કોડનો ઉપયોગ કરીને શાળામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓ વિવિધ વિષયોનું જ્ઞાન TV ગેમ શોના માધ્યમથી મેળવી રહ્યા છે.

કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર
કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર (Etv Bharat Gujarat)

શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ પણ ખુશખશાલ : ગેમ શોની માફક શાળાના શિક્ષક અને વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઇન કે ઓફલાઈન મારફતે સ્પર્ધામાં જોડાઈ શકે છે. જેના માટે અલગ અલગ 578 જેટલા સવાલો અને પ્રત્યેક સવાલોના ચાર વિકલ્પ રૂપે ગણિત, વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન, અંગ્રેજી સહિતના વિષયોની સ્પર્ધાત્મક ક્વીઝ તૈયાર કરાય છે. તેની પાછળનું કારણ શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પોતાને મનગમતા માધ્યમથી અને બિલકુલ હળવાસની પળોમાં શિક્ષણ અને ત્યારબાદ તેનું અધ્યયન ખૂબ સારી રીતે કરી શકે તે માટે આ વ્યવસ્થા ઊભી કરવામાં આવી છે. જેને શિક્ષક કરતાં પણ વિદ્યાર્થીઓ વધારે આવકારી રહ્યા છે

કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર
કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર (Etv Bharat Gujarat)

ક્વિઝ પૂર્ણ થયા બાદ તમામ પરિણામોનું વિશ્લેષણ : ઓનલાઇન કે QR કોડ મારફતે જોડાયેલા ઓફલાઈન વિદ્યાર્થીઓનું પરિણામ પણ એકદમ સરળતાથી અને તમામ પ્રકારના વિશ્લેષણો સાથે મળે છે. જેમાં સૌથી વધારે સાચા જવાબો આપનાર વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા અને તેનું નામ આપોઆપ પ્રથમ બીજા અને ત્રીજા ક્રમે આવી જાય છે. જેને એક એક્સલ સીટ દ્વારા સૌ કોઈ જોઈ શકે તે રીતે બનાવવામાં આવે છે.

આ સ્પર્ધાની સૌથી મોટી ખાસિયત એ પણ છે કે જે સવાલો વિદ્યાર્થીઓને પૂછવામાં આવ્યા છે, તેના કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ જવાબ સાચા કે ખોટા આપ્યા તેનું વિશ્લેષણ પણ બિલકુલ સરળતાથી થઈ શકે છે. જેથી આ પ્રકારની પદ્ધતિ પેપર લેશ અધ્યાપન માટે પણ ખૂબ જ મહત્વની બને છે.

કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર
કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર (Etv Bharat Gujarat)

કોરોના કાળમાં વ્યાપક બન્યું હતું ઓનલાઇન શિક્ષણ : કોરોના કાળમાં ઓનલાઈન શિક્ષણ મોટાભાગના દેશોમાં એકદમ વ્યાપક અને સ્વીકૃત રીતે અનુસરવામાં આવતો હતો. બિલકુલ તે જ પ્રમાણે ઓનલાઈન શિક્ષણની આ નવતર પદ્ધતિને Google દ્વારા પણ નોંધ લેવામાં આવી હતી. હાલ આ પ્રકારના શિક્ષણ વ્યવસ્થાને ખૂબ જ સફળ માનવામાં આવી રહે છે.

કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર
કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર (Etv Bharat Gujarat)

કાથરોટા ગામના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ અધ્યયન કાર્ય માટે આ વ્યવસ્થાને પરિણામલક્ષી પણ માની રહ્યા છે. કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને હોમવર્ક કે એસાઈમેન્ટ પણ આ જ પ્રકારે ક્વિઝના માધ્યમથી આપીને વિદ્યાર્થીઓના દ્રઢીકરણ અને તેના અધ્યયનને ઓછા સમયમાં સૌથી વધારે સરળ બનાવી શકાય તે પ્રકારે આયોજિત થતી ક્વિઝ વિદ્યાર્થીઓના જ્ઞાનમાં વધારો કરવાની સાથે અભ્યાસમાં સફળતા અપાવતી હોવાનો મત પણ વિદ્યાર્થીઓ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.

કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર
કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર (Etv Bharat Gujarat)

ખાસ કરીને પરીક્ષાના સમય દરમિયાન આ પ્રકારે કરેલું અધ્યયન એકદમ સરળતાથી પરીક્ષા ખંડમાં યાદ આવી જાય છે. જેથી કોઈપણ પરીક્ષા સફળતાપૂર્વક પાસ કરવા માટે પણ આ પદ્ધતિ મહત્વની છે. ગયા વર્ષે કાથરોટા માધ્યમિક શાળાના ધોરણ 10ના તમામ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષામાં ઉત્તીર્ણ થયા હતા. તેની પાછળ પણ આ પ્રકારે ગેમ શોની માફક આપવામાં આવતા શિક્ષણનો પણ મોટો ફાળો રહ્યો છે.

કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર
કાથરોટા ગામની શાળામાં ગેમ શો સ્ટાઇલમાં ભણતર (Etv Bharat Gujarat)

