જુનાગઢમાં ખરાબ રોડને કારણે વાહન ચાલકોને કમર અને ખભાના દુખાવા, શહેરીજનોએ વ્યક્ત કર્યો રોષ

સત્તાધીશો રોડના નવીકરણને લઈને કંઈ પણ કામ ન કરતા હોવાનો વસવસો જૂનાગઢના શહેરીજનોએ વ્યક્ત કર્યો છે.

જુનાગઢમાં કોંગ્રેસનું અભિયાન
જુનાગઢમાં કોંગ્રેસનું અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)
Published : October 13, 2025 at 5:57 PM IST

જુનાગઢ : દિવાળીના દિવસોમાં સૌ કોઈ પ્રકાશ અને રોશની સાથે નવું વર્ષ ઉજવવા માટે તૈયારી કરતા હોય છે, પરંતુ જૂનાગઢમાં દિવાળીના દિવસો દરમિયાન મોટાભાગના માર્ગો પર ધૂળની ડમરી જોવા મળે છે. જેને કારણે દિવાળીમાં દીપકના ઉજાસની સામે ધૂળની ડમરી જુનાગઢ માટે એક કાળી ટીલી સમાન ઘટના તરીકે શહેરીજનો જોઈ રહ્યા છે.

પાછલા ઘણા સમયથી મોટાભાગના માર્ગો ચોમાસાના વરસાદને કારણે અથવા તો ખોદકામને કારણે એકદમ ખરાબ બન્યા છે. જેને કારણે સતત ધૂળ ઉડી રહી છે, પરંતુ સત્તાધીશો રોડના નવીકરણને લઈને કંઈ પણ કામ ન કરતા હોવાનો વસવસો જૂનાગઢના શહેરીજનોએ વ્યક્ત કર્યો છે.

જુનાગઢમાં કોંગ્રેસનું અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)

દિવાળીના દિવસોમાં જૂનાગઢમાં ઉડે છે ધૂળની ડમરી

દિવાળીને પ્રકાશ અને ઉજાસ ના પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, પરંતુ જૂનાગઢના શહેરીજનો આ વખતની દિવાળી ધૂળની ડમરી ઓ વચ્ચે ઉજવવી પડશે તે વાત બિલકુલ નક્કી છે. જુનાગઢ શહેરમાં મોટાભાગના માર્ગો ચોમાસામાં વરસાદ અને ખોદકામને કારણે અતિ જર્જરિત બન્યા છે. જેથી તમામ માર્ગો પર ધૂળની ડમરી લોકોને પરેશાન કરી રહી છે. જેના વિરોધમાં જુનાગઢ શહેર કોંગ્રેસ દ્વારા શહેરના તમામ 15 વોર્ડમાં રોડની સમસ્યાને લઈને શહેરીજનોના પ્રતિભાવો મેળવવાનું અભિયાન શરૂ કર્યું છે.

જુનાગઢમાં કોંગ્રેસનું અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)

11મી તારીખે શરૂ થયેલું આ અભિયાન 14મી તારીખ સુધી ચાલશે. જેમાં અંદાજિત જુનાગઢ શહેરના 20,000 લોકોના સહી સાથે માર્ગને સમારકામ કે નવીનીકરણ કરવું જોઈએ આવા સૂચન સાથેનું એક આવેદનપત્ર 15મી ઓક્ટોબરના દિવસે કોર્પોરેશનના સતાધીશોને આપવાનો કાર્યક્રમ કોંગ્રેસ બનાવી રહ્યું છે. જેમાં લોકો રોડની સમસ્યાથી અને ખાસ કરીને તૂટેલા રોડ બાદ જે ધૂળ ઉડે છે, તેનાથી ત્રસ્ત થઈને લોકોએ પોતાના પ્રતિભાવ આપ્યો હતો.

જુનાગઢમાં કોંગ્રેસનું અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)

કોંગ્રેસના અભિયાનને જૂનાગઢવાસીઓનું સમર્થન

કોંગ્રેસ દ્વારા શહેરના ખખડધજ માર્ગોને સમારકાનું કરવા જોઈએ અથવા તો નવીનીકરણ કરવું જોઈએ, આવી માંગ હવે લોકોના સમર્થન સાથે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સતાધિશોને આપવાનું નક્કી કર્યું હતું. જેથી ચાર દિવસનું સહી મહા અભિયાન કોંગ્રેસ દ્વારા શરૂ કરાયેલ છે. જેમાં હવે લોકો એકદમ ખુલીને સામે આવી રહ્યા છે, ખરાબ માર્ગોને કારણે સતત ધૂળ ઉડવાથી લોકોનું આરોગ્ય બગડી રહ્યું છે, સાથે સાથે વાહનોમાં પણ રીપેરીંગ ખર્ચ વધી રહ્યો છે.

જુનાગઢમાં કોંગ્રેસનું અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)

પોતાના વાહન કે ખાનગી વાહનમાં પણ ઘરની બહાર નીકળી નથી શકતા આટલી ખરાબ સ્થિતિ જૂનાગઢના માર્ગોની છે, વધુમાં જે વાહન ચાલકો વાહન ચલાવી શકે છે. તેમને પણ ખરાબ રોડને કારણે કમર અને ખભા ના દુખાવા પણ થયા હોવાની વાત ETV ભારત સાથે જૂનાગઢના શહેરીજનોએ વ્યક્ત કરી છે.

જુનાગઢમાં કોંગ્રેસનું અભિયાન (ETV Bharat Gujarat)

