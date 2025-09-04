ETV Bharat / state

જુનાગઢની શેરગઢ સીમશાળામાં શિક્ષણનું આગવું મોડેલ, વર્કશીટ શિક્ષણથી બાળકોમાં સુધારો

ધોરણ 1 થી 5 સુધીના વિદ્યાર્થીઓને વર્ક સીટ આધારિત અધ્યયન અને પરીક્ષા માટે તૈયારીઓ કરાવવામાં આવી રહી છે.

જુનાગઢની શેરગઢ સીમશાળામાં શિક્ષણનું આગવું મોડેલ
જુનાગઢની શેરગઢ સીમશાળામાં શિક્ષણનું આગવું મોડેલ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2025 at 6:49 PM IST

જુનાગઢ : કેશોદ તાલુકાની શેરગઢ સીમ શાળા જુનાગઢ જિલ્લાની એકમાત્ર અને પ્રથમ એવી શાળા છે. જેમાં ધોરણ 1 થી 5 સુધીના વિદ્યાર્થીઓને વર્ક સીટ આધારિત અધ્યયન અને પરીક્ષા માટે તૈયારીઓ કરાવવામાં આવી રહી છે. શેરગઢ શીમશાળાની રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગે પણ નોંધ લીધી છે. આ જ પ્રકારે રાજ્યની અન્ય શાળાઓ પણ બાળકોને શિક્ષણ આપતી થાય તો સર્વાંગી શિક્ષણનો ધ્યેય પ્રાથમિક શાળા ખૂબ સારી રીતે પૂર્ણ કરી શકે, અન્ય શાળા અને વિદ્યાર્થીઓને આ પ્રમાણે શિક્ષણ મેળવવા માટે એક આદર્શ દ્રષ્ટાંત પણ બની શકે છે.

શેરગઢ સીમ શાળા શિક્ષણનું ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત : જુનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકાના શેરગઢ ગામમાં આવેલી સીમશાળા આજે જુનાગઢ જિલ્લાની એકમાત્ર શાળા તેમના અનોખા અધ્યયન કાર્યને કારણે વિષેશ બની છે. વર્ષ 1996માં માત્ર ખેડૂતો અને ખેત મજૂરોના બાળકો અભ્યાસથી વંચિત ન રહે તે માટે ગામના ખેડૂત જીવરાજભાઈ વિરાણીએ તેનું મકાન બાળકોના શિક્ષણ માટે વિનામૂલ્યે આપીને શિક્ષણના ધામની શરૂઆત કરાવી હતી.

જુનાગઢની શેરગઢ સીમશાળામાં શિક્ષણનું આગવું મોડેલ (Etv Bharat Gujarat)

આજે કેશોદ તાલુકાના શેરગઢ ગામની સીમ શાળા સમગ્ર જૂનાગઢ જિલ્લાની પ્રથમ અને એકમાત્ર એવી શાળા બની છે, કે જેની શિક્ષણ પદ્ધતિની રાજ્યની સરકારે પણ નોંધ લીધી છે. આ જ પ્રકારે જુનાગઢની સાથે અન્ય જિલ્લાની શાળાઓમાં પણ શિક્ષકો બાળકોને વર્કશીટ આધારિત અધ્યયન કાર્ય કરાવે તો પ્રાથમિક શાળામાં ચાલતા મૂલ્ય વર્ધન શિક્ષણને એક નવો આયામ પણ મળશે, જેના પાયામાં શેરગઢ સીમશાળા મુખ્ય સ્તંભ તરીકે જોવા મળે છે.

કોરોના કાળમાં શરૂ થઈ વર્કશીટ વ્યવસ્થા : 2019માં આવેલી કોરોના સંક્રમણની સૌથી મોટી ભયાનક સ્થિતિ બાદ સમગ્ર દેશમાં શિક્ષણ કાર્ય ઓનલાઇન થયું હતું. તેમાં પણ પ્રાથમિક શાળાના બાળકો માટે તો પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ સૌથી છેલ્લે શરૂ કરાયું. આવા સમયે શાળાના શિક્ષકો દ્વારા બાળકોને ઓનલાઈન મોબાઈલના શિક્ષણની સામે એક નવો વિચાર અને વ્યવસ્થા ઉભી કરી, જેમાં ધોરણ અને વિષય અનુસાર જે વિષયો શિક્ષકોએ ભણાવવાના થતા હોય અને તેનું જ્ઞાન બાળકોએ લેવાનું હોય, આ તમામ વિષયો શાળાના શિક્ષકોએ સ્વયંમ વર્કશીટ પર આપવાનું શરૂ કર્યું.

જુનાગઢની શેરગઢ સીમશાળામાં શિક્ષણનું આગવું મોડેલ (Etv Bharat Gujarat)

શેરગઢ પ્રાથમિક શાળા રાજ્યની અન્ય શાળાઓ કરતા વિશેષ એટલા માટે પણ જે તે સમયે બની હતી, કે સામાન્ય રીતે બાળકો શિક્ષણ લેવા માટે શાળાએ આવતા હોય છે, પરંતુ શેરગઢ શાળાના શિક્ષકો શિક્ષણ આપવા માટે પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીના ઘરે કોરોના સમયમાં વર્કસીટ લઈને પહોંચતા હતા. આ પ્રકારે 1 વર્ષ સુધી ઓનલાઇન શિક્ષણના જમાનામાં પણ શેરગઢ પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકો પ્રત્યેક વિધ્યાર્થીઓ પ્રત્યક્ષ શિક્ષણનો અનુભવ કરીને શિક્ષણમાં એક ઉત્તમ અને આદર્શ દ્રષ્ટાંત પણ શાળાના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓએ સાથે મળીને પૂરું પાડ્યું હતું.

વર્કશીટ શિક્ષણથી બાળકોમાં સુધારો
વર્કશીટ શિક્ષણથી બાળકોમાં સુધારો (Etv Bharat Gujarat)

આસપાસના 7 ગામોમાંથી બાળકો આવે છે, શાળાએ : સીમ શાળા શબ્દ સંભળાય એટલે માનસપટ પર એક એવું ચિત્ર ઊભું થાય કે જેમાં એક રૂમના તૂટેલા નળીયાવાળી શાળા હોય, જેમાં પાંચ સાત ખેડૂત કે ખેત મજૂરના સંતાનો અભ્યાસ કરતા હોય, અને તેના માટે શિક્ષણ વિભાગે કોઈ એકાદા શિક્ષકની વ્યવસ્થા કરી હોય, આ પ્રકારે સીમ શાળાની પરી કલ્પના આજે પણ અનેક ગામોમાં થતી હશે, પરંતુ શેરગઢ સીમશાળાની વિશેષતા કંઈક અલગ છે.

સીમ શાળા હોવા છતાં પણ આજે 9 શિક્ષકો અને 240 કરતા વધારે વિદ્યાર્થીઓ સીમ શાળામાં આપવામાં આવતા વ્યક્તિ અને વિકાસ લક્ષી શિક્ષણને કારણે જૂનાગઢની એકમાત્ર શાળા બની રહી છે. જેમાં આસપાસના 7 કરતાં વધારે ગામોના વિદ્યાર્થીઓ પણ સીમ શાળામાં અભ્યાસ કરવા માટે આવી રહ્યા છે.

જુનાગઢની શેરગઢ સીમશાળા
જુનાગઢની શેરગઢ સીમશાળા (Etv Bharat Gujarat)

વર્કશીટથી બાળકોના શિક્ષણમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર : વર્કશીટથી કરાવવામાં આવતા શિક્ષણને કારણે બાળકોના શિક્ષણમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર જોવા મળે છે. 1 અને 2 ધોરણના બાળકોને કોઈપણ પ્રકારની પરીક્ષા લેવામાં આવતી નથી. આવા બાળકો સીધા 3 ધોરણમાં પરીક્ષા આપવા માટે માનસિક રૂપે તૈયાર કરવા માટે પણ વર્કશીટ આધારિત શિક્ષણ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. શેરગઢ સીમ શાળામાં ધોરણ 1 થી 5ના વર્ગોમાં વર્કસીટ આધારિત શિક્ષણ આપવામાં આવે છે.

જેમાં પ્રત્યેક વિદ્યાર્થીઓના વાલીની સચોટ નજર હોય છે, વધુમાં વર્કસીટ આધારિત શિક્ષણ વ્યવસ્થા અધ્યયનની એક એવી વ્યવસ્થા પણ બની ચૂકી છે, કે જેનાથી વિદ્યાર્થીઓ વારંવાર મહાવરો કરીને કોઈ પણ વિષયને ખૂબ જ સરળતાથી યાદ રાખી શકે છે, અને વારંવાર કરવામાં આવતા મહાવરાથી વિદ્યાર્થીઓની લેખન શક્તિમાં પણ ખૂબ સુધારો થાય છે.

વર્કશીટ શિક્ષણથી બાળકોમાં સુધારો
વર્કશીટ શિક્ષણથી બાળકોમાં સુધારો (Etv Bharat Gujarat)

વર્કસીટ આધારિત શિક્ષણથી વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાના સમયમાં પણ ખૂબ ઓછી મહેનત કરવી પડે છે, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો ધોરણ 1 થી 5ના બાળકો વર્કસીટ દ્વારા મેળવેલા શિક્ષણથી રમતા રમતા શિક્ષણની સાથે પરીક્ષા આપી રહ્યા છે.

શાળામાં અન્ય ઈત્તર પ્રવૃત્તિને પણ શિક્ષણ સાથે જોડી દેવાયું : પ્રાથમિક શિક્ષણને ગુણવત્તાલક્ષી શિક્ષણ બનાવવા માટે શિક્ષણ નીતિમાં પણ શિક્ષણની સાથે ઇત્તર પ્રવૃત્તિને જોડી દેવામાં આવી છે. શેરગઢ સિમ શાળાના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ ઈતર પ્રવૃત્તિને પણ શિક્ષણ સાથે જોડીને રમતા રમતા કઈ રીતે શિક્ષણ આપી શકાય અને વિદ્યાર્થીઓ રમતા રમતા કઈ રીતે શિક્ષણ મેળવી શકે તે માટેનું એક ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત પણ શેરગઢ સીમ શાળા બની રહી છે.

જેમાં બાળકો સ્વયં અભ્યાસક્રમમાં સામેલ વિષયોને અનુરૂપ નાટક વેશભૂષા કે પોતાના શરીરની ચેષ્ટાઓને આધારે જે તે વિષય કે લેસનનું અધ્યયન પણ કરી રહ્યા છે. આ પ્રકારની પદ્ધતિ શિક્ષકો અને શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ એકદમ અનુકૂળ માનવામાં આવે છે.

વર્કશીટ શિક્ષણથી બાળકોમાં સુધારો
વર્કશીટ શિક્ષણથી બાળકોમાં સુધારો (Etv Bharat Gujarat)

માનસિક અને વ્યક્તિ વિકાસલક્ષી કાર્યક્રમો : શેરગઢ શીમ શાળામાં શિક્ષણની સાથે કોઈપણ બાળક પોતાની રુચિને અનુરૂપ પ્રોજેક્ટ કરીને પણ શિક્ષણની સાથે વ્યક્તિગત વિકાસની દિશામાં પણ આગળ વધે તે માટે બાળકોને તૈયાર કરાવવામાં આવી રહ્યા છે. આપણી આસપાસમાં જોવા મળતું પર્યાવરણ અને ચીજ વસ્તુઓ વ્યક્તિ વિકાસમાં કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકે તે માટેનું શિક્ષણ પણ શાળામાં આપવામાં આવી રહ્યું છે. શાળામાં અભ્યાસ કરતા તમામ બાળકોને ક્રિયાત્મક શક્તિ બહાર આવે તે માટે વિદ્યાર્થીઓની રુચિ અને તેની પસંદ અનુસાર શાળાના સમય દરમિયાન તેમને તેમની મનગમતી પ્રવૃત્તિ કરવા દેવાની પણ એક વિશેષ વ્યવસ્થા શાળામાં ઊભી થઈ છે.

જુનાગઢની શેરગઢ સીમશાળા
જુનાગઢની શેરગઢ સીમશાળા (Etv Bharat Gujarat)

જેના થકી બાળકો શિક્ષણની સાથે પોતાના વ્યક્તિત્વના વિકાસને પણ એક અલગ રીતે આગળ ધપાવી શકે છે. આ સિવાય શાળામાં પ્રવાસ રમતગમતના વિવિધ માધ્યમો મધ્યાન ભોજન, આધુનિક કમ્પ્યુટર, લેબ અને બાળકો સતત પ્રવૃત્તિમાં રહે તે માટે શાળામાં શિક્ષણની સાથે અન્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરીને પણ બાળકોને વ્યક્તિત્વના વિકાસની સાથે શિક્ષણ આપતી શેરગઢ સીમ શાળાને રાજ્યની સરકારે પણ ખૂબ બિરદાવી છે.

જુનાગઢની શેરગઢ સીમશાળા
જુનાગઢની શેરગઢ સીમશાળા (Etv Bharat Gujarat)

